/బ్రిక్స్ 2026కు భారత్ సర్వం సిద్ధం.. భారత్ మండపం వేదికగా రెండు రోజుల సదస్సు..

BRICS 20 Session: ప్రతిష్టాత్మకంగా బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ నెల 12, 13 తేదీలలో న్యూఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్ భారత్ మండపం వేదికగా రెండు రోజుల సదస్సు జరగనుంది. ఈ మెగా ఈవెంట్ కోసం భారత ప్రభుత్వం, ఢిల్లీ యంత్రాంగం అత్యున్నత స్థాయి ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. ఢిల్లీలో జరగబోయే బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత్ అధ్యక్షహోదాలో ఆతిథ్యమిస్తోంది. మానవత్వమే ప్రథమం అనే స్ఫూర్తితో బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. సభ్యదేశాలు, భాగస్వామ్యదేశాలను బలోపేతంచేయాలనే సత్సంకల్పంతో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహించేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలుచేస్తున్నారు.
రాజకీయ భద్రత, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక, ప్రజలమధ్య పరస్పర మార్పిడి అనే ప్రాథమిక స్తంభాలపై బ్రిక్స్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి అమలు చేయబోతున్నారు. నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశానికి రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ సహా 11 సభ్య దేశాల అధినేతలతో బ్రిక్స్ సదస్సు వైవిద్యాన్ని సంతరించుకుంది.
ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత భారత్కు షీ జిన్పింగ్..
భారతదేశం ఆతిథ్యమివ్వబోతున్న బ్రిక్స్ సదస్సు చైనాతో దౌత్య సంబంధాలపై అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఏడేళ్ల సుధీర్ఘ విరామం తర్వాత చైనా అధ్యక్షుడు జింగ్ పింగ్ భారత్ వచ్చారు. భారత్ - చైనా సరిహద్దు వివాదాలు - శాంతి స్థాపనవాస్తవాధీన రేఖపై ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర అవగాహనతో శాంతి ఒప్పందం చేసుకోనున్నారు. లడఖ్ సరిహద్దుల్లో వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలైన డెప్సాంగ్, డెమ్చోక్ లలో సైన్యాల ఉపసంహరణ తదుపరి చర్యలపై చర్చిస్తారు. సరిహద్దుల్లో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి, భవిష్యత్తులో ఘర్షణలు జరగకుండా కొత్త మిలిటరీ మీటింగ్ పాయింట్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి పెడతారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభాలపైనా ఇరు నేతలు అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు.
మానస సరోవర్ యాత్ర పున: ప్రారంభం..
ఆర్థిక, వాణిజ్య బంధాల పునరుద్ధరించి, కొత్త పెట్టుబడులపై ఆంక్షలు సడలించేందుకు ఇరు దేశాధినేతలు చర్చించనున్నారు. చైనా సరిహద్దుల్లో స్తంభించిన కైలాస మానససరోవర యాత్రను మళ్లీ ప్రారంభించే విషయమై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. గల్వాన్ ఘర్షణల తర్వాత చైనా పెట్టుబడులు, వీసాల జారీపై భారత్ విధించిన కఠిన నిబంధనల సడలింపుపై ఇరు దేశాల వాణిజ్య మంత్రులు చర్చలు జరపనున్నారు. నిలిచిపోయిన భారత్-చైనా డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ సర్వీసులను పునఃప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల ఆధిపత్యానికి చెక్ పెడుతూ గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల బలోపేతం, డాలర్కు ప్రత్యామ్నాయ కరెన్సీ వాడకంపై బ్రిక్స్ వేదికగా చర్చిస్తారు.
ఉమ్మడి ప్రాధాన్యతలపై బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం, పరస్పర ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రపంచ స్థాయి అంశాలు, సభ్యదేశాల ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను పంచుకుని కీలక నిర్ణయాలను పరస్పరం మార్పిడి చేసుకోబోతున్నారు. డిజిటల్ కరెన్సీల అనుసంధానం, సరిహద్దు చెల్లింపులు, ఆహార-ఇంధన భద్రత, గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల అభివృద్ధిపై కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి.
మోడీ - పుతిన్ ప్రత్యేక భేటి..
బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్ చేరుకున్నారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై పుతిన్, మోడీ ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. ఈ రెండు రోజుల్లో మరిన్ని విషయాలు చర్చకు రాబోతున్నాయి. భారత్, రష్యా దేశాలు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం విషయంలో భారత్ ఎప్పుడూ శాంతియుత చర్చల వైపే మొగ్గుచూపుతూ, దౌత్య మార్గాల ద్వారానే సమస్య పరిష్కారం కావాలని కోరుతోంది. భారత్, రష్యాల మధ్య దశాబ్దాలుగా రక్షణ, ఇంధనం, వాణిజ్య రంగాల్లో బలమైన, ప్రత్యేక దౌత్య సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. 1991లో సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం తర్వాత ప్రస్తుత రష్యన్ ఫెడరేషన్తో భారత్ దౌత్య బంధాలు మరింత బలపడ్డాయి. భారత్కు రష్యా ప్రధాన ఆయుధ సరఫరాదారుగా ఉంది. బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు, సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలు, ఎస్-400 ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ వంటి సంయుక్త ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయి.
వ్యవస్థాపక సభ్యదేశంగా ఉన్న భారతదేశానికి ఈ సంవత్సరం ఆరంభంలో అధ్యక్ష హోదాను సొంతం చేసుకుంది. గతంలో 2012, 2016, 2021 యేడాదుల్లో మూడు పర్యాయాలు అధ్యక్షహోదాతో బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యమిచ్చింది. విదేశీ ప్రతినిధులకు భారతదేశ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో పాటు వంటకాలను సిద్ధం చేశారు.
25 వేల మంది ప్రత్యేక భద్రతా బలగాలు..
బ్రిక్స్ సదస్సు ప్రాంగణంలో పోలీసు బలగాలు భారీగా మోహరించాయి. ఢిల్లీ పోలీసులు సుమారు 25,000 మంది సిబ్బందిని, 200 పారామిలటరీ కంపెనీలను భద్రత బాధ్యతలను చేపట్టాయి. సదస్సు ప్రాంగణమంతా కట్టుదిట్టమైన భద్రలతో కమాండోల పహారాను ఏర్పాటు చేశారు. భరత్ మండపం, వీఐపీలు బస చేసే హోటళ్లు, విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో NSG కమాండోలు రంగంలోకి దిగారు. భారత్ మండపం పరిసరాల్లో యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలు నిఘా పెట్టాయి. వైమానిక దాడులను లేదా డ్రోన్ల కదలికలను అడ్డుకోవడానికి అత్యాధునిక యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశారు.
సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు ఢిల్లీలోని సెంట్రల్, సౌత్ ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. వీఐపీ కాన్వాయ్ల కదలికల కోసం 35కు పైగా ప్రధాన రోడ్లపై ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తూ, 22 ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కేటాయించారు. బ్రిక్స్ సదస్సు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 11 ఉదయం 7 గంటల నుండి సెప్టెంబర్ 13 రాత్రి 11 గంటల వరకు ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల 300 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మైక్రో-లైట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు, యూఏవీల ప్రయాణాలపై Directorate General of Civil Aviation ఆంక్షలు విధించింది. ఢిల్లీలోని ప్రధాన కూడళ్లు, రోడ్లను డిజిటల్ లైటింగ్, పోస్టర్లు, బ్రిక్స్ లోగో ప్రొజెక్టన్లతో అందంగా అలంకరించారు.
ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న బ్రిక్స్ సదస్సుతో భారత దేశంతో సభ్యదేశాలు, భాగస్వామ్యదేశాలతో బంధం మరింత బలపడుతుందనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
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