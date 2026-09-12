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బ్రిక్స్ 2026కు భారత్ సర్వం సిద్ధం.. భారత్ మండపం వేదికగా రెండు రోజుల సదస్సు..

BRICS 2026: సమగ్ర ప్రణాళికతో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత రాజధాని ఢిల్లీ ముస్తాబైంది. ప్రపంచ దేశాధినేతలు వస్తున్న నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వ్యవస్థలను ఏర్పాటుచేశారు. భారత్ మండపం వేదికగా రెండు రోజులపాటు అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో బ్రిక్స్ సదస్సు ప్రత్యేకతను సంతరించుకోబోతోంది. ప్రపంచదేశాల దృష్టంతా భారత్ పై సారించాయి. బ్రిక్స్ సదస్సుతో డిజిటల్ కరెన్సీల అనుసంధానం, సరిహద్దు చెల్లింపులు, ఆహార-ఇంధన భద్రతలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 12, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:25 AM IST
బ్రిక్స్ 2026కు భారత్ సర్వం సిద్ధం.. భారత్ మండపం వేదికగా రెండు రోజుల సదస్సు..
Image Credit: BRICS Summit (ZEE Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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