Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /India-Iran Relations: అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలు..భారత్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్! భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు!

India-Iran Relations: అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలు..భారత్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్! భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు!

India-Iran Relations News: అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరేందుకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న ఈ సమీకరణాలు భారతదేశానికి వ్యూహాత్మకంగా, ఆర్థికంగా సరికొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టబోతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:42 PM IST
India-Iran Relations: అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలు..భారత్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్! భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు..భారత్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్! భారీగా తగ్గనున్న పెట్రోల్, డీజిల్?
India-Iran relations6 min ago
2
python attack40 min ago
3
Nitish Kumar Reddy49 min ago
4
Vijay Deverakonda58 min ago
5
cockroach janta party protest1 hr ago