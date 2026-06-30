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భారత్‌పై నోరుపారేసుకున్న పాక్ మంత్రి.. నీటి వాటా తాకితే చేతులు నరికేస్తాం.. సింధు జలాల వివాదంపై తీవ్ర హెచ్చరికలు..!!

India Pakistan water dispute: సింధూ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ పట్టించుకోకపోవడంతో పాకిస్తాన్ ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. ఈ ఒప్పందం విషయంలో యుద్ధానికైనా రెడీ అంటూ ఈ మధ్యే కవ్వింపులకు కూడా పాల్పడింది. తాజాగా మరోసారి భారత్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. సింధూ జలాల్లో తమ వాటా తీసుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటూ పాక్ మంత్రి ముసాదిక్ మాలిక్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:12 PM IST
భారత్‌పై నోరుపారేసుకున్న పాక్ మంత్రి.. నీటి వాటా తాకితే చేతులు నరికేస్తాం.. సింధు జలాల వివాదంపై తీవ్ర హెచ్చరికలు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారత్‌పై నోరుపారేసుకున్న పాక్ మంత్రి.. నీటి వాటా తాకితే చేతులు నరికేస్తాం.. సింధు జలాల వివాదంపై తీవ్ర హెచ్చరికలు..!!
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