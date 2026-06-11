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India Condemns US Attack: అమెరికా దాడిలో ముగ్గురు భారతీయులు మృతి..అమెరికాపై మండిపడ్డ భారత విదేశాంగ శాఖ!

India Condemns US Attack News: పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ అమెరికా సైన్యం తాజాగా చేసిన దాడిలో ముగ్గురు భారతీయులు మరణించారు. అయితే భారత నావికులు మరణించడంపై భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. జరిగిన సంఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST
India Condemns US Attack: అమెరికా దాడిలో ముగ్గురు భారతీయులు మృతి..అమెరికాపై మండిపడ్డ భారత విదేశాంగ శాఖ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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