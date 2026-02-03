English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Trump Tariff Cut On India Modi Reaction: అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్‌కు  బిగ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించారు. నిన్న ట్రంప్‌ ఉన్నట్టుండి ఇండియా గేట్ ఫోటో షేర్‌ చేసిన ట్రంప్ ఆ తర్వాత భారత్ పై విధించిన టారిఫ్ లను 18 శాతానికి తగ్గించినట్టుగా ప్రకటించారు. ఢిల్లీలోని ఇండియా గేట్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఇది అందమైన విజయోత్సవ తోరణం.. యుఎస్ లో ఇంతకంటే గొప్ప కట్టడం నిర్మిస్తామని రాసుకోచ్చారు. అప్పటికే ఇండియాతో ట్రేడ్ డీల్ సానుకూలంగా జరుగుతోందన సంకేతాలు కూడా ట్రంప్ ఇచ్చారని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా దీనిపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:47 AM IST

Trump Tariff Cut On India Modi Reaction: భారత్ పై విధించిన సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. కొన్ని నెలలుగా భారత్ అమెరికా మధ్య సందిగ్ధ పరిస్థితి నెలకొంది. ట్రేడ్ చర్చలు కొలిక్కివచ్చేలా లేనట్లు చాలా రోజులుగా ఎదురు చూశారు. ప్రధానమంత్రి మోదీతో యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఫోన్లో నిన్న మాట్లాడినట్లు సమాచారం. భారత్ యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్ ఎక్స్ వేదికగా దీని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత వెంటనే టారిఫ్ లను 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించినట్లుగా ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈరోజు మోదీతో మాట్లాడారు. ఆయన నాకు గొప్ప స్నేహితుడు, శక్తివంతమైన నాయకుడు రష్యా నుంచి ఆయిల్‌ కొనుగోలు ఆపడానికి 
ఆయనతో అంగీకారం కుదిరిందని కూడా ఆయన ట్రూత్ సోషల్ పోస్ట్ లో చెప్పారు

 ఇక భారత్ పై టాప్ తగ్గింపునకు ప్రతిఫలంగా అమెరికాపై విధిస్తున్న సుంకాలను పూర్తిగా తొలగించేందుకు ముందుకు వస్తోందని కూడా ట్రంప్ అన్నారు. సుమారు 500 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఇంధన వ్యవసాయ, బొగ్గు సాంకేతిక ఉత్పత్తులు కొనుగోలుకు మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రకటించారు. దీనివల్ల భారత్తో సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని కూడా ఆయన ఆకాంక్షించారు.

 ట్రంప్ ప్రకటనపై మోడీ రియాక్షన్..
 అమెరికా భారత్ పై విధించిన సుంకాలను 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిస్తూ ప్రకటించిన వేళ మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్‌ శాంతి ప్రయత్నాలకు భారత్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని కూడా అన్నారు. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరఫున అమెరికా అధ్యక్షుడికి కృతజ్ఞతలు అని తెలిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం కూడా మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన కూడా ఆకాంక్షించారు. ప్రపంచానికి ట్రంప్ నాయకత్వం కీలకమని ఎక్స్ వేదికగా భారత ప్రధాని పోస్ట్ చేశారు. ప్రపంచ శాంతి స్థిరత్వం శ్రేయస్సుకు ట్రంపు నాయకత్వం కీలక మన్నారు

 

 

అంతేకాదు మేడ్‌ ఇన్‌ ఇండియా ఉత్పత్తులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించడం అద్భుత నిర్ణయం. భారత అమెరికా సహకారం రెండు దేశాల ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనం అన్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ట్రంతో కలిసి పని చేయాలని ఆశిస్తున్న.. ప్రపంచంలో రెండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి అని కూడా ప్రధాన మోడీ ట్వీట్‌ చేశారు.

ఈ టారిఫ్‌ల తగ్గింపు నేపథ్యంలో అమిత్‌ షాతో పాటు నిర్మల సీతారామన్ కూడా స్పందించారు. మేడిన్ ఇండియా ఉత్పత్తులకు పై సుంకాన్ని 18 శాతానికి తగ్గించడం గుడ్‌న్యూస్‌. మోదీ నాయకత్వానికి కూడా ధన్యవాదాలు అని ఆమె తెలియజేశారు. అదే విధంగా రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్, జయశంకర్ కూడా ఈ టారిఫ్‌ల తగ్గింపు పై హర్షం వ్యక్తం చేశారు సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెట్టారు.

Also Read:​  65 ఏళ్లుగా ఒకే కంపెనీకి సేవలు.. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మహిళ, డైలీ రొటీన్‌ ఇదే!

Also Read:​  చైనాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మందికి మరణశిక్ష.. ఈ కుటుంబ కథ వింటే మీకు షాక్ తప్పదు!

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

