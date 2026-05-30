India Crisis: భారతదేశం ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు..

World Ecomic Crisis: ప్రకృతి విపత్తు... తుఫాన్, సునామీ, మండే ఎండలు ఎప్పుడొస్తాయి. ఎక్కడొస్తాయని ఖచ్చితంగా అంచనా వేసి వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తారు. ఆయా ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, విపత్తులనుంచి తప్పించుకునేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని హెచ్చరిస్తారు. ఈ హెచ్చరికలు ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడేందుకు, ఆస్థి నష్టాన్ని నియంత్రించలేకపోయినా... మానవప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. ఇపుడు మనుషులకే కాదు... యావత్తు దేశానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాబోతున్నాయి. కాదు వచ్చేసాయి. దేశ ప్రజలు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కుంటుంది. ఆర్థిక దిగ్గజ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న మాట. దేశ ప్రధాన మంత్రి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ నెల 10వ తేదిని హైదరాబాద్ పర్యటనలో పొదుపు మంత్రాన్ని పాటించాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత నుంచి మన దేశ ఆర్ధిక నిపుణులు భారత దేశానికి ముంచుకురాబోతున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏంటి? ఎందుకు గడ్డు పరిస్థితులు రాబోతున్నాయనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు.
భారత దేశానికి ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకు రాబోతోంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో విలవిల్లాడబోతోంది. దీనికి దేశ పౌరులంతా పొదుపుమంత్రం పఠించడంకాదు.. పాటించాల్సిందేనని ఆర్థిక దిగ్గజ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యవహారశైలి, ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో ఆశ, నిరాశల మధ్య భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊగిసలాడుతున్న తీరును ఆయన కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించారు. ముంచుకొస్తున్న ఆర్థిక సంక్షోభంలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోడానికి ప్రతి పౌరుడూ సిద్దంగా ఉదయ్ సురేష్ కోటక్ హెచ్చరించారు. న్యూఢిల్లీ వేదికగా పరిశ్రమల సమాఖ్య సదస్సులో దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులపై కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. పారిశ్రామిక వేత్తలు తాత్కాలిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలకోసం గాకుండా... దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉత్పాదన పెంచాలని ఆకాంక్షించారు.
ప్రధాని పొదుపు మంత్రం..
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ పాలనా దక్షత కలిగిన వ్యక్తి. రాజకీయంగా ప్రభావితం చేయగల శక్తిసామర్థ్యాలున్నవారు. ఆర్థిక నిపుణులనుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ తెలంగాణ పర్యటనలో ప్రజానీకానికి విలువైన పొదుపు సూచనలు చేశారు. కానీ దేశానికి రాబోతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను ప్రస్తావించలేకపోయారు. ఒక ప్రధాన మంత్రిగా దేశానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చెప్పలేకపోయారు. మూడు నెలలుగా ఆర్థిక ఇబ్బందులను భరించిన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ ప్రజలపై భారం మోపకుండా మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత చమురు ధరలతో పాటు ఎల్పీజీ ధరలను పెంచాల్సిన అగత్యం ఏర్పడింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయి? వాటి స్థితిగతులతో ప్రభావిత అంశాలు ప్రధానమంత్రి మోడీ ఏనాడూ స్వయంగా ఎదుర్కోలేదు. సామాన్య కుటుంబీకుడైన నరేంద్ర మోడీ సాధారణ జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతం గాకుండా.. ప్రజలు పొదుపు పాటించాలని సూచించారు. నరేంద్ర మోడీ పది సూత్రాలను జనం తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందేనని ఆర్ధిక నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పొదుపు చర్యలు సూచించిన తర్వాత ఒక దిగ్గజ వ్యాపారవేత్త రానున్న పరిస్థితులపై తీవ్ర హెచ్చరికలు చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆర్థిక సంక్షోభం అనేది వ్యక్తిగతంగా... సంస్థాగతంగా ఎలా ఉంటుందోనని తెలిసిన ఉదయ్ కోటక్... దేశం ఎదుర్కోబోతున్న ఆర్థిక విపత్తును అంచనా వేశారు. ఇందన కొరత ఆర్థిక సంక్షోభానికి దారితీయబోతోంది. ప్రస్తుత అవసరాలకు సరిపడే విధంగా ఇంధన నిల్వలున్నాయి. భవిష్యత్తు అవసరాలకు చమురు నిల్వలు సరిపోవు.. పొరుగు దేశాలనుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి భారత దేశం గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోబోతోంది. ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదు. నానాటీ తీవ్రమవుతూనే ఉంది. ఇది ఇంతటితో ఆగేది కాదు.. భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన ఇంధన కొరతను భారత్ ఎదుర్కోబోతోంది. వినియోగంలో దుబారా ముప్పునకు సంకేతమేని ఉదయ్ సురేష్ కోటక్ ప్రస్తావించారు. ఉదయ్ సురేష్ కోటక్ ఆర్థిక నిపుణులు, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను స్థాపించి ఎన్నో ఒడిదుడుకులను స్వయంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఆర్థిక కష్టాలను అనుభవించారు. ఆర్థిక సంక్షోభాలను అధిగమించి, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఆర్థికంగా పరిపుష్టిత సాధించారు.
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధ ఫలితం..
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం నిర్మాణాత్మక మార్పునకు దారితీసే అవకాశం ఉందని, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా తట్టుకునేందుకు ప్రజానీకం మానసికంగా సిద్దం కావాలని ఉదయ్ సురేష్ కోటక్ సూచనచేశారు. ఇప్పటిదాకా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో పెరిగిన ఇంధన భారాన్ని చమురు సంస్థలే భరిస్తున్నాయి. కానీ ప్రజలపై ఆ భారాన్ని మోపాయి. పుష్కళంగా ఉన్న ఇంధన నిల్వలతో కొరత తలెత్తలేదు. పెరిగిన ఇంధన ధరలతో భారత దేశంలో వినియోగదారులపై పైసాకూడా పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు మొన్నటి వరకు చేపట్టింది. 80శాతంపైగా ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారత్ కు నిల్వలు కరిగిపోతున్నాయి. ఇరాన్ లో తలెత్తిన ఇబ్బందికర పరిస్థితులతో హార్ముజ్ జలసంధితో రవాణాకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇంధన సంక్షోభం ముంచుకు రాబోతోంది. పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధ ప్రభావం పెద్దగా కన్పించలేదు. మారిన భౌగోళిక రాజకీయ వాతావరణానికి భారతదేశం తట్టుకోడానికి మానసికంగా సన్నద్ధం కావాల్సిన అవసరం ఉందని ఉదయ్ సురేశ్ కోటక్ హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ లో చోటుచేసుకున్న యుద్ధ వాతావరణంతో, హార్ముజ్ జలసంధి మూతబడటంతో చమురు నౌకల రాకలో ఆలస్యం చోటుచేసుకుంది. యుద్ధం రెండునెలలు పాటు సాగినా.. దాని ప్రభావానికి భారత్ ఎదురుకాలేదు. ప్రపంచదేశాల మధ్య చమురు సరఫరా ఒప్పందాలు ముందుగానే ఉన్ననేపథ్యంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండాపోయింది. నౌకల ద్వారా రవాణాలో జాప్యం జరిగింది. దీంతో దేశీయంగా ఉన్న నిల్వలనే వాడుకుంటున్నామని, అందువల్లే యుద్ధ ప్రభావం అంతగా లేకుండా పోయిందని వినియోగదారులు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
హార్మూజ్ దిగ్భందనంతో చమురు రవాణాలో అవాంతరాలు..
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధ విషయంలో పరిస్థితులు ఎప్పుడు తారుమారవుతాయో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఇరాన్ గట్టిగానే పోరాడుతోంది. అమెరికాకు దాసోహమయ్యే పరిస్థితే లేదని ఇరాన్ మొండిపట్టుతో ఉంది. అమెరికా అహంకారంతో ఇరాన్ మరింత మొండిగా మారితే హార్ముజ్ జలసంధిని మూసేసే పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఇంధన నౌకల రవాణ పూర్తిగా స్తంభించిపోతుంది. ఇంధన సరఫరాలో చోటుచేసుకున్న జాప్యం వల్ల ఊహించని విధంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది. అందులో అనుమానమే లేదని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో వినియోగదారులపైనే భారం మోపడంకాదు... దేశ ఆర్థిక పరిస్థితికి తూట్లు తప్పవనే సంకేతాలున్నాయి. క్రూడాయిల్ ధర వంద డాలర్లు దాటితే ధరలు పెరిగిపోతాయి. 85శాతం చమురును దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశానికి చమురు కొనుగోలు తలకు మించిన భారమైపోతుంది. ముడిచమురు 60 డాలర్లుంటే... ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. చమురు కొనుగోలుకు శక్తికి మించి విదేశీమారకాన్ని వినియోగించడంవల్ల దేశ ఆర్థిక పరిస్థి మరింత క్షీణిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా పెరిగే ఇంధన ధరలతో విదేశీ మారక విలువలో భారత కరెన్సీ విలువ దారుణంగా పడిపోతుంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ ధరలు ఖరీదైపోతాయి. ఆర్థిక మాంధ్యంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుంది. సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబీకుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిపోయే అవకాశాలున్నాయి. భారత దేశంలో రిజర్వుబ్యాంకు వడ్డీరేట్లను తగ్గించే పరిస్థితి ఉండదు. బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలకు నెలవారీ చెల్లించే నగదు చెల్లించేందుకు వీల్లేని దారుణ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని పరిస్థితులు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బంది పరిస్థితులు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకే కాదు.. పరిశ్రమలపై తీవ్రప్రభావం చూపుతుందనే సంకేతాలున్నాయి.
గత మూడు దశాబ్ధాలను పరిశీలిస్తే... ఫ్రీ ట్రేడ్, గ్లోబల్ సప్లై ఛైన్స్, నౌకల ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో రవాణా, పొరుగుదేశాలతో పరస్పర సహాకారం ఉండేది. ప్రపంచీకరణలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు కన్పిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ దేశాలు ఆత్మరక్షణలో పడిపోతున్నాయి. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. హర్ముజ్ జలసంధి మూసుకుపోవడం వలన ఇంధనంకోసం ప్రపంచ దేశాలు విలవిల్లాడుతాయి. ఇంధన కొనుగోలుకంటే ఇంధన నౌకల భద్రతపై నీలినీడలు కమ్ముకుపోయాయి. నౌకలు ప్రయాణించే మార్గాల నియంత్రణ, ఆధిపత్య ధోరణులతో గమ్యస్థానం సురక్షితంగా చేరే అవకాశాల్లేకుండా పోయాయి.
ఆర్థిక సంక్షోభానికి ముందుగా పొదుపు పాటించడమే ఉత్తమం..
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి ప్రజలను ముందస్తుగా అప్రమత్తం చేశారు. తెలంగాణ పర్యటనలో పొదుపు సూచనలు చేశారు. ఇపుడు దేశమంతటా అన్ని రాష్ట్రాలు పొదుపు మంత్రాన్ని పటిస్తాయా? పాటిస్తాయా? అనే అంశంపై చర్చనీయాంశమైంది. నగరాల్లోనూ, జాతీయ రహదారులపైనా భారీ కాన్వాయ్ లతో వెళ్లే ప్రధానమంత్రి సహా, ముఖ్యమంత్రులు, రాజకీయ నాయకులు వాహన శ్రేణులను తగ్గించుకున్నారు. ప్రధానమంత్రి ఆదేశాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాలుగు వాహనాలతో కాన్వాయ్ కుదించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ మోటార్ సైకిల్ పై సచివాలయం చేరుకున్న సన్నివేశాలు పొరుగు రాష్ట్రాలకు ప్రేరణగా నిలించింది. దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు గవర్నర్లు పొదుపు మంత్రం పఠిస్తున్నారు.
అన్నిరాష్ట్రాల్లో ఇంధన పొదుపుకోసం విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం అమాంతంగా పెరిగే సూచనలు కన్పిస్తున్నాయి. రోజువారి ఇంధన పొదుపుతో చమురు కొనుగోలు తగ్గిపోతుంది. దేశీయంగా ఆర్థిక వ్యయం ఉండదు. దేశీయంగా ఇంధన దుబారా తగ్గిపోతే... భారత్ ఆర్థికంగా నిలబడగలుగుతుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఇంధన పొదుపు పాటించే క్రమంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ సూచన చేశారు. ఇంధన పొదుపుతోనే భారత్ కు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, ఆర్థిక నిపుణుల్లో సర్వత్రా అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రతి పౌరుడూ నాదేశం-నా బాధ్యత అనే నినాదాన్ని అనుసరించి ఇంధన పొదుపు పాటించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉందని గుర్తించి మసలుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
