Add Zee Business As A Preferred Source
App

India Crisis: భారతదేశం ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు..

ప్రకృతి విపత్తు... తుఫాన్, సునామీ, మండే ఎండలు ఎప్పుడొస్తాయి. ఎక్కడొస్తాయని ఖచ్చితంగా అంచనా వేసి వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తారు. ఆయా ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, విపత్తులనుంచి తప్పించుకునేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని హెచ్చరిస్తారు. ఈ హెచ్చరికలు ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడేందుకు, ఆస్థి నష్టాన్ని నియంత్రించలేకపోయినా... మానవప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. ఇపుడు మనుషులకే కాదు... యావత్తు దేశానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాబోతున్నాయి. కాదు వచ్చేసాయి.  దేశ ప్రజలు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కుంటుంది.  ఆర్థిక దిగ్గజ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న మాట. దేశ ప్రధాన మంత్రి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ నెల 10వ తేదిని హైదరాబాద్ పర్యటనలో పొదుపు మంత్రాన్ని పాటించాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత నుంచి మన దేశ ఆర్ధిక నిపుణులు   భారత దేశానికి ముంచుకురాబోతున్న ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏంటి? ఎందుకు గడ్డు పరిస్థితులు రాబోతున్నాయనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు. 
Written ByTA Kiran Kumar
Published: May 30, 2026, 12:28 AM IST|Updated: May 30, 2026, 09:35 AM IST
India Crisis: భారతదేశం ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లు..
Image Credit: india Crisis (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విద్యార్థినులకు నెలకు 3 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

విద్యార్థినులకు నెలకు 3 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Kerala Menstrual Leave For Students1 min ago
2

మిథున రాశిలో సరస్వతి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, కుబేరులవ్వడం ఖాయం!

Saraswati Yoga 202610 min ago
3

పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

Karnataka Vijayapura Murder2 hrs ago
4

డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని.. స్టెప్స్‌కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా

balakrishna daughter2 hrs ago
5

ఆరెంజ్ క్యాప్‎తో కన్నీళ్లు దాచుకుంటూ...గ్రౌండ్‌లోనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన వైభవ్.. గుండ

Vaibhav Sooryavanshi2 hrs ago