Pakistan Drones: బోర్డర్ లో టెన్షన్.. డ్రోన్లతో పాక్ కవ్వింపులు..

India Pakistan Drone War: ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతులు నెలకొన్నాయి. నిన్న రాత్రి పాకిస్థాన్ చేసిన డ్రోన్ దాడులు సరిహద్దుల్లో కలకలం రేపాయి. బార్డర్ వెంట ఐదు డ్రోన్లను గుర్తించిన ఇండియన్ ఆర్మీ కాల్పులు జరపడంతో డ్రోన్లు తిరిగి పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి వెళ్లాయని అధికారులు వెల్లడించారు. సరిహద్దు అవతల నుంచి భారత గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన డ్రోన్లు సున్నితమైన ప్రదేశాలపై కొద్దిసేపు అనుమానస్పదంగా సంచరించాయి.
వెంటనే అప్రమత్తమైన భారత సైన్యం కాల్పులు జరపడంతో డ్రోన్లు తిరిగి పాకిస్తాన్ వైపు వెళ్లాయని అధికారులు తెలిపారు. డ్రోన్ల కదలికలతో తర్వాత అనుమానాస్పద పదార్థాలు లేదా ఆయుధాలు ఏవైనా భారత భూభాగంలో జారీ విడిచి ఉండొచ్చనే అనుమానంతో సైన్యం, పోలీసులు, ఇతర భద్రతా సంస్థలు జాయింట్ సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి.
సరిహద్దు వెంబడి భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. కాగా, గత శుక్రవారం కూడా పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన డ్రోన్లు రెండు పిస్టల్స్, మూడు మ్యాగజైన్లు, 16 రౌండ్ల మందుగుండు సామగ్రి, ఒక గ్రెనేడ్ ను భారత భూభాగంలో జార విడిచాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన భారత సైన్యం వీటిని స్వాధీనం చేసుకుంది.
