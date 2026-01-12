English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pakistan Drones: బోర్డర్ లో టెన్షన్.. డ్రోన్లతో పాక్ కవ్వింపులు..

  Pakistan Drones Attack : భారత్‌ పాక్‌  సరిహద్దుల్లో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తెలత్తాయి. సరిహద్దు వెంబడి పాకిస్తాన్ మరోసారి కవ్వింపు చర్యలకు దిగింది. రాత్రి జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని సాంబా, రాజౌరి, పూంచ్ జిల్లాల్లోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు, నియంత్రణ రేఖ -LOC  వెంబడి పాకిస్తాన్ డ్రోన్లు కలకలం రేపాయి. సరిహద్దు వెంబడి సుమారు ఐదు డ్రోన్లను గుర్తించిన భద్రతా దళాలు వెంటనే హై అలర్ట్ అయ్యాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 09:26 AM IST

Trending Photos

Singer Sunitha: భర్తతో సింగర్ సునీత విడాకులు… ఇంతటి బాధాకరమైన జీవితాన్ని ఎదుర్కుందా..!
4
Singer Sunitha
Singer Sunitha: భర్తతో సింగర్ సునీత విడాకులు… ఇంతటి బాధాకరమైన జీవితాన్ని ఎదుర్కుందా..!
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
5
Chhattisgarh
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
5
Indian Railways latest news
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
5
Prasar Bharati Recruitment 2026
Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!
Pakistan Drones: బోర్డర్ లో టెన్షన్.. డ్రోన్లతో పాక్ కవ్వింపులు..

India Pakistan Drone War: ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత  భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతులు నెలకొన్నాయి. నిన్న రాత్రి పాకిస్థాన్ చేసిన డ్రోన్ దాడులు సరిహద్దుల్లో కలకలం రేపాయి. బార్డర్ వెంట ఐదు డ్రోన్లను గుర్తించిన ఇండియన్ ఆర్మీ కాల్పులు జరపడంతో డ్రోన్లు తిరిగి పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి వెళ్లాయని అధికారులు వెల్లడించారు. సరిహద్దు అవతల నుంచి భారత గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన డ్రోన్లు సున్నితమైన ప్రదేశాలపై కొద్దిసేపు అనుమానస్పదంగా సంచరించాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వెంటనే అప్రమత్తమైన భారత సైన్యం కాల్పులు జరపడంతో డ్రోన్లు తిరిగి పాకిస్తాన్ వైపు వెళ్లాయని అధికారులు తెలిపారు. డ్రోన్ల కదలికలతో తర్వాత అనుమానాస్పద పదార్థాలు లేదా ఆయుధాలు ఏవైనా భారత భూభాగంలో జారీ విడిచి ఉండొచ్చనే అనుమానంతో సైన్యం, పోలీసులు, ఇతర భద్రతా సంస్థలు జాయింట్ సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

సరిహద్దు వెంబడి భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. కాగా, గత శుక్రవారం కూడా పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన డ్రోన్లు రెండు పిస్టల్స్, మూడు మ్యాగజైన్లు, 16 రౌండ్ల మందుగుండు సామగ్రి, ఒక గ్రెనేడ్ ను భారత భూభాగంలో జార విడిచాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన భారత సైన్యం వీటిని స్వాధీనం చేసుకుంది.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tension at the borderPakistans provocations with dronesDronesPakistanBorders

Trending News