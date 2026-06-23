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WhatsApp New CEO: మరో అంతర్జాతీయ సంస్థ అధిపతిగా భారతీయుడు.. వాట్సాప్ కొత్త సీఈవోగా ఇండియన్..

WhatsApp New CEO: అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయులు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇప్పటికే మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు భారతీయలు సీఈవోలు అయిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇపుడు మెటాకు చెందిన వాట్సాప్‌కు ఓ భారతీయుడు గ్లోబల్ హెడ్‌గా నియమించబడ్డాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp New CEO: మరో అంతర్జాతీయ సంస్థ అధిపతిగా భారతీయుడు.. వాట్సాప్ కొత్త సీఈవోగా ఇండియన్..
Image Credit: WhatsApp (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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