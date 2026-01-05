Indian Girl killed in America: అమెరికాలో తెలుగు యువతి దారుణ హత్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ విషయాలు..

Telugu Girl nikitha godishala brutally killed in America: అమెరికాలోని ఉంటున్న భారత సంతతికి చెందిన యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. నికితా గోదిశా అనే యువతి గత వారం నుంచి కన్పించకుండా పోయింది. ఈ క్రమంలో ఆమె డెడ్ బాడీ మేరీ ల్యాండ్లోని కొలంబియాలో లభ్యమైంది. మరోవైపు నికితా జనవరి 2 నుంచి కన్పించడంలేదని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. నికితకు గతంలో అర్జున్ తో ఎఫైర్ ఉండేదని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అంతే కాకుండా.. నికితా మృతదేహం ఆమె మాజీ ప్రియుడు అర్జున్ శర్మ (26) నివాసం ఉంటున్న కొలంబియా అపార్ట్మెంట్ సమీపంలో లభ్యం కావడం అనేక అనుమానాలను రెకెత్తిస్తుంది. అదే విధంగా ఆమె శరీరంపై కత్తిగాట్లు, గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్దారించారు. మొత్తంగా ప్రియురాలితో గొడవ పడి హత్యకు పాల్పడి ఉంటాడని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఘటన తర్వాత అర్జున్ భారత్ కు పారిపోయినట్లు కూడా ప్రాథమికంగా తెల్చారు. మరోవైపు అమెరికా పోలీసులు నికితా కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుమేరకు కేసు నమోదు చేసి వారెంట్ ను జారీ చేశారు. అయితే.. ఈ ఘటనకు ప్రేమ వ్యవహారం కారణమా? లేక మరేదైనా కారణముందా..? అన్న కోణంలో అమెరికా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. అదే విధంగా యువతి డెడ్ బాడీని సైతం తొందరగా భారత్ కు రప్పించేదిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
