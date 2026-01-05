English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Indian Girl killed in America: అమెరికాలో తెలుగు యువతి దారుణ హత్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ విషయాలు..

Indian Girl killed in America: అమెరికాలో తెలుగు యువతి దారుణ హత్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ విషయాలు..

Indian missing woman murder in us: గత వారం రోజుల నుంచి కన్పించకుండా పోయిన నికితా గోదిశాల అనే యువతి కొలంబియాలో శవంగా కన్పించింది. దీంతో ఈ హత్యకు ఆమె మాజీ ప్రియుడు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:49 AM IST
  • అమెరికాలో తెలుగు యువతి దారుణ హత్య..
  • మాజీ ప్రియుడిపై కేసు..

Trending Photos

Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?
7
US Venezuela News
Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
7
Sankranti bus ticket prices
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
5
Google 9A
Google Pixel 9A మొబైల్‌పై రూ.28 వేల బోనస్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?
Prabhas: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ కథ నుంచి పెద్ద ట్విస్ట్ బయటపెట్టేసిన డైరెక్టర్.. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు..!
5
Prabhas The Raja Saab
Prabhas: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ కథ నుంచి పెద్ద ట్విస్ట్ బయటపెట్టేసిన డైరెక్టర్.. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు..!
Indian Girl killed in America: అమెరికాలో తెలుగు యువతి దారుణ హత్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ విషయాలు..

Telugu Girl nikitha godishala brutally killed in America: అమెరికాలోని ఉంటున్న భారత సంతతికి చెందిన యువతి దారుణ హత్యకు గురైంది. నికితా గోదిశా అనే యువతి గత వారం నుంచి కన్పించకుండా పోయింది. ఈ క్రమంలో ఆమె డెడ్ బాడీ మేరీ ల్యాండ్లోని కొలంబియాలో లభ్యమైంది.  మరోవైపు నికితా జనవరి 2 నుంచి కన్పించడంలేదని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. నికితకు గతంలో అర్జున్ తో ఎఫైర్ ఉండేదని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతే కాకుండా.. నికితా మృతదేహం ఆమె మాజీ ప్రియుడు అర్జున్ శర్మ (26) నివాసం ఉంటున్న కొలంబియా అపార్ట్‌మెంట్‌ సమీపంలో లభ్యం కావడం అనేక అనుమానాలను రెకెత్తిస్తుంది. అదే విధంగా ఆమె శరీరంపై కత్తిగాట్లు, గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్దారించారు.  మొత్తంగా ప్రియురాలితో గొడవ పడి హత్యకు పాల్పడి ఉంటాడని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

Read more: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ తేదీన శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత, అన్ని ఆర్జీత సేవలు రద్దు..

ఘటన తర్వాత అర్జున్ భారత్ కు పారిపోయినట్లు కూడా ప్రాథమికంగా తెల్చారు. మరోవైపు అమెరికా పోలీసులు నికితా కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుమేరకు కేసు నమోదు చేసి వారెంట్ ను జారీ చేశారు. అయితే.. ఈ ఘటనకు ప్రేమ వ్యవహారం  కారణమా? లేక మరేదైనా కారణముందా..? అన్న కోణంలో అమెరికా పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  అదే విధంగా యువతి డెడ్ బాడీని సైతం తొందరగా భారత్ కు రప్పించేదిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Indian girl murderAmericanikitha godishala deadColumbiaUSA

Trending News