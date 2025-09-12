English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Origin Murder: భార్యా కొడుకు ముందే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అమెరికాలో దారుణహత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Indian Origin Brutal Murder In USA: భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అమెరికాలో దారుణ హత్యకు గురైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈనెల 10వ తేదీన టెక్సాస్ లోని డల్లాస్ డౌన్ టౌన్ సూట్స్ మోటల్‌లో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. భారత సంతతికి చెందిన చంద్రమౌళి నాగ మల్లయ్య (50) అతని భార్య, కొడుకు ముందే గొడ్డలితో మెడ నరికే చంపేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:05 AM IST

Indian Origin Murder: భార్యా కొడుకు ముందే భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అమెరికాలో దారుణహత్య.. కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

 Indian Origin Brutal Murder In USA: అమెరికాలో భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. చంద్రమౌళి నాగమల్లయ్య (50) అనే వ్యక్తిని గొడ్డలితో తలనరికి దారుణంగా హత్య చేశారు. ప్రధానంగా అతని భార్య కొడుకు ముందే ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న మోటల్‌లో ఈ హత్య జరిగింది. టెక్సాస్ లోని టెన్నిస్ అండ్ గోల్ఫ్‌ కోర్స్ సమీపంలో ఇంటర్ స్టేట్ సమీపంలోని డౌన్ టౌన్ సూట్ మోటల్‌ల్లో జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. మార్టినేజ్‌ అనే వ్యక్తిని అనుమానితుడుగా నిర్ధారించారు పోలీసులు. అతన్ని వెంటనే అదుపులోకి కూడా తీసుకున్నారు.

 నాగ మల్లయ్య అతని భార్య కొడుకుతో పాటు మోటల్‌లో నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే నాగ మల్లయ్య తన హోటల్ లో పనిచేస్తున్న మార్టినేజ్‌ ను పాడైన వాషింగ్ మెషిన్ ఉపయోగించకూడదని మరో సహోద్యోగి మహిళతో మల్లయ్య మార్టినేజ్‌కు చెప్పించాడు. దీంతో కోపోద్రిక్తుడై మల్లయ్యపై కత్తితో దాడి చేశాడు. వెంటనే మల్లయ్య కేకలు వేస్తూ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. అయినా అతన్ని వెంబడించి మరీ మోటల్‌ పార్కింగ్‌ ప్రాంతంలో దారుణ హత్య చేశారు. అయితే వెంటనే నాగ మల్లయ్య భార్య కొడుకు కూడా రక్షించే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకపోయింది వారిపై కూడా నిందితుడు దాడికి దిగాడు. 

 ఇక కత్తిని కూడా చెత్తబుట్టలో పడేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ దృశ్యాలన్నీ అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ ఫూటేజీలో పరిశీలించిన అగ్నిమాపక రిస్క్యూ టీమ్‌ వెంటనే వచ్చి నిందితుడిని వెంబడించి పోలీసులకు అక్కడికి చేరుకునేలోపే అరెస్టు చేశారు. అయితే పోలీసులకు కూడా నిందితుడు లొంగిపోయాడు. నేరాన్ని అంగీకరించాడు ముందస్తు ప్రణాళికగా జరిగిందా? అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. అయితే ఈ ఘటనతో స్థానిక భారతదేశ సంతతికి చెందిన వాళ్ళు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

indian origin murder in usatexas indian murder casechandramouli nagamallayya murderindian man killed in texas motel

