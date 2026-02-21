Neal Katyal Telugu News: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్కి ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది.. అతను గత కొద్ది రోజుల నుంచి తీసుకుంటున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలను తప్పుపడుతూ సుప్రీంకోర్టు అద్భుతమైన తీర్పును అందించింది. వివిధ ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై ట్రంప్ విధించిన భారీ దిగుమతి సుంకాలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టి వేసింది.. ఈ చారిత్రాత్మక కేసులో ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాదించిన భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ న్యాయవాది నీల్ కత్యాల్ విజయం సాధించి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచారు. సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఒక అద్భుతమైన తీర్పులో భాగంగా భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఉండడం విశేషం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ 1977 నాటి ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్ పవర్స్ యాక్ట్ వినియోగించి విదేశీ వస్తువులపై ఊహించని టారిఫ్లను విధిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఈ పన్నులను విధించే అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంటుందని.. అధ్యక్షుడికి లేదని చిన్న వ్యాపారుల తరఫున నీల్ కత్యాల్ కోర్టులో వాదించారు.. ఇలా సుదీర్ఘ కాలం పాటు వాదించడంతో.. కోర్టు ఏకీభవించి.. 6-3 మెజారిటీతో ట్రంప్ నిర్ణయం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఊహించని తీర్పు ఇచ్చింది..
నీల్ కాత్యాల్ ఓ భారత సంతతికి సంబంధించిన వ్యక్తి.. అతను చికాగోలోని ఓ ప్రాంతంలో జన్మించారు.. ఆయన తల్లి వైద్యురాలు, తండ్రి ఇంజనీర్.. అమెరికా న్యాయ శాస్త్ర రంగంలో ఆయనకు విశేష గుర్తింపు ఉంది.. అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పటివరకు 50 కి పైగా కేసులను వాదించిన ఘనత ఆయనది.. అంతేకాకుండా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా హయాంలో అమెరికా యాక్టింగ్ సోలిసిటర్ జనరల్ గా కూడా పనిచేశారు.. అలాగే ట్రంప్ విధించిన ముస్లిం దేశాల ప్రయాణ ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా కూడా.. ఆయన ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఆయన అనేక ప్రసిద్ధ బుక్కులను కూడా రాసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయనకు అమెరికాలో విశేషమైన గుర్తింపు పొంది.
ఈ విజయంపై కాత్యాల్ మాట్లాడుతూ.. ఇది రాజ్యాంగ విలువల విజయమని.. అమెరికాలో పన్నులు విధించే అధికారం ప్రజాప్రతినిధుల సభకు మాత్రమే ఉంటుందని.. కానీ ఏ ఒక్క వ్యక్తికి ఉండదని.. అధ్యక్షులు శక్తివంతులే కావచ్చు.. కానీ మన రాజ్యాంగం అంతకంటే శక్తివంతమైందని ఆయన తెలిపారు.. మరోవైపు ఈ తీర్పుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ.. ఇది దేశ ప్రయోజనాలకు విఘాతం అని ఆయన మీడియా ముఖంగా అన్నారు..
