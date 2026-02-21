English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Neal Katyal: ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. భారత సంతతి లాయర్ ఊహించని విజయం.. ఎవరో తెలుసా?

Neal Katyal: ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. భారత సంతతి లాయర్ ఊహించని విజయం.. ఎవరో తెలుసా?

Neal Katyal News: డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఆ దేశం సుప్రీంకోర్టు ఊహించని షాక్ అందించింది. దిగుమతుల సుంకాలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేస్తూ కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, ఈ కేసులో ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాదించింది మన భారత్ సంతతికి చెందిన ఓ పెద్ద లాయర్.. ఆయన ఎవరో తెలుసా? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 21, 2026, 01:33 PM IST

Trending Photos

Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
6
Gold Rate in India
Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
5
Jaggery After Meal Benefits
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Sun Rahu Conjuction: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు-సూర్య సంయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
7
Surya Rahu Yuti
Sun Rahu Conjuction: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహు-సూర్య సంయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
6
Kerala DA Hike
DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
Neal Katyal: ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లకు సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్.. భారత సంతతి లాయర్ ఊహించని విజయం.. ఎవరో తెలుసా?

Neal Katyal Telugu News: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కి ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది.. అతను గత కొద్ది రోజుల నుంచి తీసుకుంటున్న ఆర్థిక నిర్ణయాలను తప్పుపడుతూ సుప్రీంకోర్టు అద్భుతమైన తీర్పును అందించింది. వివిధ ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై ట్రంప్ విధించిన భారీ దిగుమతి సుంకాలను సుప్రీంకోర్టు కొట్టి వేసింది.. ఈ చారిత్రాత్మక కేసులో ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాదించిన భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ న్యాయవాది నీల్ కత్యాల్ విజయం సాధించి.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచారు. సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఒక అద్భుతమైన తీర్పులో భాగంగా భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఉండడం విశేషం.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ 1977 నాటి ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్ పవర్స్ యాక్ట్ వినియోగించి విదేశీ వస్తువులపై ఊహించని టారిఫ్‌లను విధిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఈ పన్నులను విధించే అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఉంటుందని.. అధ్యక్షుడికి లేదని చిన్న వ్యాపారుల తరఫున నీల్ కత్యాల్ కోర్టులో వాదించారు.. ఇలా సుదీర్ఘ కాలం పాటు వాదించడంతో.. కోర్టు ఏకీభవించి.. 6-3 మెజారిటీతో ట్రంప్ నిర్ణయం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఊహించని తీర్పు ఇచ్చింది..

నీల్ కాత్యాల్ ఓ భారత సంతతికి సంబంధించిన వ్యక్తి.. అతను చికాగోలోని ఓ ప్రాంతంలో జన్మించారు.. ఆయన తల్లి వైద్యురాలు, తండ్రి ఇంజనీర్.. అమెరికా న్యాయ శాస్త్ర రంగంలో ఆయనకు విశేష గుర్తింపు ఉంది.. అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పటివరకు 50 కి పైగా కేసులను వాదించిన ఘనత ఆయనది.. అంతేకాకుండా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా హయాంలో అమెరికా యాక్టింగ్ సోలిసిటర్ జనరల్ గా కూడా పనిచేశారు.. అలాగే ట్రంప్ విధించిన ముస్లిం దేశాల ప్రయాణ ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా కూడా.. ఆయన ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు. అంతేకాకుండా ఆయన అనేక ప్రసిద్ధ బుక్కులను కూడా రాసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయనకు అమెరికాలో విశేషమైన గుర్తింపు పొంది.

Also Read: Delhi News: ఢిల్లీలో హై అలర్ట్.. ఎర్రకోట, దేవాలయాలే లక్ష్యంగా లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర కుట్ర..

ఈ విజయంపై కాత్యాల్ మాట్లాడుతూ.. ఇది రాజ్యాంగ విలువల విజయమని.. అమెరికాలో పన్నులు విధించే అధికారం ప్రజాప్రతినిధుల సభకు మాత్రమే ఉంటుందని.. కానీ ఏ ఒక్క వ్యక్తికి ఉండదని.. అధ్యక్షులు శక్తివంతులే కావచ్చు.. కానీ మన రాజ్యాంగం అంతకంటే శక్తివంతమైందని ఆయన తెలిపారు.. మరోవైపు ఈ తీర్పుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ.. ఇది దేశ ప్రయోజనాలకు విఘాతం అని ఆయన మీడియా ముఖంగా అన్నారు..

Also Read: Delhi News: ఢిల్లీలో హై అలర్ట్.. ఎర్రకోట, దేవాలయాలే లక్ష్యంగా లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర కుట్ర..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Neal KatyalNeal Katyal NewsNeal Katyal TeluguNeal Katyal Telugu News

Trending News