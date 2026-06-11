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Indian Sailors Died: భారత నౌకపై అమెరికా సైన్యం దాడి..ముగ్గురు భారతీయులు దుర్మరణం..ఏం జరుగుతోంది?

Indian Sailors Died In Oman: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల నడుమ అమెరికా సైన్యం భారత్‌కు చెందిన నౌకపై దాడికి తెగబడింది. ఈ దాడిలో ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించగా.. పలువుర్ని దాడి నుంచి కాపాడారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:47 PM IST
Indian Sailors Died: భారత నౌకపై అమెరికా సైన్యం దాడి..ముగ్గురు భారతీయులు దుర్మరణం..ఏం జరుగుతోంది?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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