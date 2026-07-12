/Indian Vessel Ship Attacked: మరోసారి హద్దుదాటిన ఇరాన్..హోర్ముజ్ జలసంధిలో భారత నౌకపై దాడి..ఒకరు గల్లంతు, 10 మంది సురక్షితం!

Indian Vessel Ship Attacked By Iran: అమెరికా - ఇరాన్ ఉద్రిక్తల మధ్య హోర్మూజ్ జలసంధిలో మరోసారి సందిగ్ధత ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో జలసంధిని మూసివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించగా.. అలాంటి ఆంక్షలేవి లేవని అమెరికా చెబుతోంది. ఈ గందరగోళం మధ్య ఒమన్ తీరంలోని భారత వాణిజ్య నౌకపై మరోసారి ఇరాన్ సైన్యం దాడికి తెగబడింది. ఈ సంఘటన ఒమన్కు తూర్పున సుమారు 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో జరిగినట్లు అధికారులు నిర్ధారిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది సిబ్బందిని కాపాడగా.. ఒకరు మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
జాతీయ మీడియా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దెబ్బతిన్న నౌక సిబ్బంది నౌకను విడిచిపెట్టారని, వారిని లైఫ్బోట్ ద్వారా రక్షించారని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (UKMTO) ఏజెన్సీ ధృవీకరించింది. నౌక తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో అది తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించలేని స్థితిలో ఉందని, ఒక పౌర సిబ్బంది ఆచూకీ తెలియరాలేదని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది.
ఈ దాడికి ఇరాన్ దళాలే కారణమని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆరోపించింది. ఈ సంఘటన క్షిపణి, డ్రోన్ కేంద్రాలు, నౌకాదళ ఆస్తులు, కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లతో సహా సుమారు 140 ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, అమెరికా ప్రతీకార వైమానిక దాడుల పరంపరకు దారితీసింది. ఈ ఉద్రిక్తత ఆ ప్రాంతాన్ని మరింత అస్థిరపరిచి, వాణిజ్య నౌకా మార్గాల భద్రతపై ఆందోళనలను పెంచింది.
విదేశీ జోక్యం ఆగిపోయే వరకు ఏ నౌకనూ ఈ జలమార్గం గుండా ప్రయాణించడానికి అనుమతించబోమని పేర్కొంటూ, ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అనధికార మార్గాల ద్వారా జలసంధిని దాటడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఒక నౌకపై IRGC హెచ్చరిక కాల్పులు జరిపిందని, ఆ తర్వాతే మూసివేత ప్రకటన వెలువడిందని ఓ జాతీయ వార్తాసంస్థ ప్రముఖంగా పేర్కొంది. అమెరికా నుండి ఎలాంటి ప్రతీకార చర్యలకైనా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయని IRGC హెచ్చరించింది.
పౌర నావికులను మరియు వాణిజ్య నౌకలను బెదిరించే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని అమెరికా బలహీనపరుస్తూనే ఉంటుందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఇరాన్ను హెచ్చరించారు. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా సురక్షిత ప్రయాణానికి హామీ ఇవ్వాలని, పౌర నౌకలపై దాడులకు దూరంగా ఉండాలని అమెరికా ఇరాన్ను డిమాండ్ చేసింది. మరిన్ని వివరాల ప్రకారం, ట్రంప్ ప్రభుత్వం తన వాక్చాతుర్యాన్ని తీవ్రతరం చేసిందని, ఎలాంటి బెదిరింపులకైనా బలప్రయోగంతో ప్రతిస్పందిస్తామని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారని తెలిసింది.
సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా మస్కట్లో ఇరాన్, ఒమన్ అధికారుల మధ్య సమావేశాలు జరిగాయి. ఈ సమావేశాలలో హోర్ముజ్ జలసంధిలో వేర్వేరు మార్గాల ద్వారా నౌకా రవాణాను నిర్వహించే ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు. దక్షిణ మార్గం ఒమన్ జలాల్లో స్వేచ్ఛా నౌకాయానానికి అనుమతిస్తుందని, అయితే ఉత్తర మార్గానికి ఇరాన్ ముందస్తు అనుమతి అవసరమని విశ్లేషణలో తేలింది.
హోర్ముజ్ జలసంధిలో నౌకా రవాణా కార్యకలాపాలు గణనీయంగా మందగించాయి. నౌకలు ఇరాన్ నియంత్రిత మార్గాలను అనుసరించడం లేదా పట్టుబడకుండా ఉండేందుకు ట్రాన్స్పాండర్లను ఆపివేయడంతో, ట్యాంకర్ల రాకపోకలు రోజుకు సగటున 33 నౌకల నుండి 13కి పడిపోయాయి. వివరాలు వెల్లడవుతున్న కొద్దీ, ప్రపంచ చమురు, ద్రవీకృత సహజ వాయువు రవాణాకు ఈ జలసంధి ఒక కీలక మార్గంగా ఉంది. ఇది ప్రపంచ సరఫరాలో సుమారు 20% వాటాను కలిగి ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook