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Indian Vessel Ship Attacked: మరోసారి హద్దుదాటిన ఇరాన్..హోర్ముజ్ జలసంధిలో భారత నౌకపై దాడి..ఒకరు గల్లంతు, 10 మంది సురక్షితం!

Indian Vessel Ship Attacked By Iran: అమెరికా- ఇరాన్‌ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ హోర్మూజ్ జలసంధిలో మరోసారి గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. జలసంధిని మూసివేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించిన తర్వాత.. ఒమన్ తీరానికి సమీపాన ఉన్న భారత నౌకను ఇరాన్ దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది ప్రాణాలను కాపాడగా.. ఒకరు గల్లంతు అయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST
Indian Vessel Ship Attacked: మరోసారి హద్దుదాటిన ఇరాన్..హోర్ముజ్ జలసంధిలో భారత నౌకపై దాడి..ఒకరు గల్లంతు, 10 మంది సురక్షితం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Indian Vessel Ship Attacked: మరోసారి హద్దుదాటిన ఇరాన్..హోర్ముజ్ జలసంధిలో భారత నౌకపై దాడి..ఒకరు గల్లంతు, 10 మంది సురక్షితం!
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