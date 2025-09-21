English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

America: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం జరిగింది. తన స్టోర్‌లో దోపిడీకి యత్నించిన దుండగుడిని.. ధైర్యంగా ఎదిరించిన భారత సంతతికి చెందిన మహిళను.. వెంబడించి మరీ అత్యంత కిరాతకంగా కాల్చి చంపాడు. ఈ దారుణ సంఘటన యూనియన్ కౌంటీలోని పిక్నీ స్ట్రీట్‌లో చోటుచేసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 21, 2025, 12:22 PM IST

Gujarati Woman: అమెరికా గన్ కల్చర్‌కి భారత మహిళ బలి.. దోపిడీని అడ్డుకున్నందుకు దారుణంగా కాల్చి చంపిన దుండగుడు

Indian woman shot dead during armed robber: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. తన స్టోర్‌లో దోపిడీకి యత్నించిన దుండగుడిని.. ధైర్యంగా ఎదిరించిన భారత సంతతికి చెందిన మహిళను.. వెంబడించి మరీ అత్యంత కిరాతకంగా కాల్చి చంపాడు. ఈ దారుణ సంఘటన యూనియన్ కౌంటీలోని పిక్నీ స్ట్రీట్‌లో చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు గుజరాత్‌కు చెందిన కిరణ్ పటేల్‌గా గుర్తించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

అగ్రరాజ్యంలో గన్ కల్చర్ రోజురోజుకి పెరిగిపోతుంది. దీనికి ఎక్కువగా మన భారతీయులే బలవుతున్నారు. తాజాగా  భారత సంతతికి చెందిన కిరణ్ పటేల్ అనే 49 ఏళ్ల మహిళను దుండగుడు కాల్చి చంపాడు. కిరణ్ పటేల్ స్థానికంగా డీడీస్ ఫుడ్ మార్ట్ అనే పేరుతో కన్వీనియన్స్ స్టోర్‌ను నడుపుతున్నారు. ఒక రాత్రి ఆమె స్టోర్‌‌లో ఉండగా ముసుగు ధరించిన ఒక దొంగ తుపాకీతో లోపలికి వచ్చాడు. 

దోపిడీ చేయడానికి వచ్చిన అతన్ని కిరణ్ పటేల్ ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఒక వస్తువును అతనిపై విసిరి, స్టోర్‌ బయటికి పరుగెత్తారు. కోపంతో ఉన్న దుండగుడు ఆమెను వెంబడించి కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో కిరణ్ రక్తపు మడుగులో పడిపోయి అక్కడే మరణించారు. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు వచ్చి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలింపు చేస్తున్నారు. 

ఈ ఘటనతో అమెరికాలోని భారతీయులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన భారతీయ మహిళ ఇలాంటి దారుణ ఘటనకు గురవడం బాధాకరమని, నిందితుడిని వెంటనే పట్టుకొని శిక్షించాలని వారు కోరుతున్నారు. అమెరికాలో తుపాకుల వినియోగం పెరగడం ప్రవాస భారతీయుల్లో భయాందోళనలను కలిగిస్తోంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

