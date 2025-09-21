Indian woman shot dead during armed robber: అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. తన స్టోర్లో దోపిడీకి యత్నించిన దుండగుడిని.. ధైర్యంగా ఎదిరించిన భారత సంతతికి చెందిన మహిళను.. వెంబడించి మరీ అత్యంత కిరాతకంగా కాల్చి చంపాడు. ఈ దారుణ సంఘటన యూనియన్ కౌంటీలోని పిక్నీ స్ట్రీట్లో చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు గుజరాత్కు చెందిన కిరణ్ పటేల్గా గుర్తించారు.
అగ్రరాజ్యంలో గన్ కల్చర్ రోజురోజుకి పెరిగిపోతుంది. దీనికి ఎక్కువగా మన భారతీయులే బలవుతున్నారు. తాజాగా భారత సంతతికి చెందిన కిరణ్ పటేల్ అనే 49 ఏళ్ల మహిళను దుండగుడు కాల్చి చంపాడు. కిరణ్ పటేల్ స్థానికంగా డీడీస్ ఫుడ్ మార్ట్ అనే పేరుతో కన్వీనియన్స్ స్టోర్ను నడుపుతున్నారు. ఒక రాత్రి ఆమె స్టోర్లో ఉండగా ముసుగు ధరించిన ఒక దొంగ తుపాకీతో లోపలికి వచ్చాడు.
దోపిడీ చేయడానికి వచ్చిన అతన్ని కిరణ్ పటేల్ ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఒక వస్తువును అతనిపై విసిరి, స్టోర్ బయటికి పరుగెత్తారు. కోపంతో ఉన్న దుండగుడు ఆమెను వెంబడించి కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో కిరణ్ రక్తపు మడుగులో పడిపోయి అక్కడే మరణించారు. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు వచ్చి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడి కోసం గాలింపు చేస్తున్నారు.
Gujarati woman loses life during store robbery in USA
A tragic incident in South Carolina has deeply saddened the Gujarati community. Kiranben Patel, originally from Borsad, was managing her store when an individual with robbery intent suddenly attacked. While trying to escape,… pic.twitter.com/qegx0hHM9Y
— Our Vadodara (@ourvadodara) September 19, 2025
ఈ ఘటనతో అమెరికాలోని భారతీయులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన భారతీయ మహిళ ఇలాంటి దారుణ ఘటనకు గురవడం బాధాకరమని, నిందితుడిని వెంటనే పట్టుకొని శిక్షించాలని వారు కోరుతున్నారు. అమెరికాలో తుపాకుల వినియోగం పెరగడం ప్రవాస భారతీయుల్లో భయాందోళనలను కలిగిస్తోంది.
