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Indonesia Couple Kiss: టిక్‌టాక్‌‌లో లవర్స్ కిస్సింగ్ వీడియో..పబ్లిక్‌లో దారుణంగా కొరడా దెబ్బలు కొట్టిన మతపెద్దలు!

Indonesia Couple Kiss Video: ఇండోనేషియాలో ఓ పెళ్లి కాని జంట పబ్లిక్‌గా ముద్దాడినందుకు వారి మతపెద్దలు ఘోరమైన శిక్ష విధించారు. ఆ జంటను బహిరంగంగా 21 కొరడా దెబ్బలు కొట్టాలని స్థానిక కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ శిక్షను అమలు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:11 PM IST
Indonesia Couple Kiss: టిక్‌టాక్‌‌లో లవర్స్ కిస్సింగ్ వీడియో..పబ్లిక్‌లో దారుణంగా కొరడా దెబ్బలు కొట్టిన మతపెద్దలు!
Image Credit: Source: Zee MediaSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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