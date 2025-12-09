English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Fire Accident: ఏడంతస్తుల భవనంలో అగ్నిప్రమాదం.. గర్భిణి సహా 22 మంది సజీవ దహనం.. ఎక్కడంటే..?

Fire Accident: ఏడంతస్తుల భవనంలో అగ్నిప్రమాదం.. గర్భిణి సహా 22 మంది సజీవ దహనం.. ఎక్కడంటే..?

Jakarta: ఇండొనేషియాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. రాజధాని జకార్తాలోని ఓ కార్యాలయ భవనంలో జరిగిన  అగ్నిప్రమాదంలో..  20 మంది మృతి చెందారు. మరి కొందరు ఆ భవనంలోనే చిక్కుకుపోయారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 9, 2025, 07:16 PM IST

Trending Photos

Sun Transit 2025: డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
6
Sun in transit
Sun Transit 2025: డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని ధనయోగం!
Aadhaar: ఆధార్‌ కార్డుపై మీ పేరు మార్చుకోవాలా? కేవలం 3 నిమిషాల్లో అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..
5
Aadhaar name change online
Aadhaar: ఆధార్‌ కార్డుపై మీ పేరు మార్చుకోవాలా? కేవలం 3 నిమిషాల్లో అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..
Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. ఇలా జరిగిందేంటీ..? డిసెంబర్ 9వ తేదీ బంగారం -వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు..!!
6
Gold Rate Today
Gold Price Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. ఇలా జరిగిందేంటీ..? డిసెంబర్ 9వ తేదీ బంగారం -వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు..!!
Loan: RBI గుడ్ న్యూస్.. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీతో లోన్స్.. ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా?
7
Loan Rate Cut
Loan: RBI గుడ్ న్యూస్.. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీతో లోన్స్.. ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు ఎలా?
Fire Accident: ఏడంతస్తుల భవనంలో అగ్నిప్రమాదం.. గర్భిణి సహా 22 మంది సజీవ దహనం.. ఎక్కడంటే..?

Jakarta Fire Accident: ఇండొనేషియాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. రాజధాని జకార్తాలోని ఓ కార్యాలయ భవనంలో జరిగిన  అగ్నిప్రమాదంలో..  20 మంది మృతి చెందారు. మరి కొందరు ఆ భవనంలోనే చిక్కుకుపోయారు.  మృతుల్లో ఐదుగురు పురుషులు, 17 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మరణించిన వారిలో ఒక గర్భిణి కూడా ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మంటలు ఏడు అంతస్తుల భవనం మొత్తం వ్యాపించడంతో.. గాలిలోకి దట్టమైన నల్ల పొగ ఎగిసిపడుతోందని పోలీసు అధికారులు చెప్పారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల సెంట్రల్ జకార్తాలోని ప్రజలు భయాందోళనలు చెందారు. స్థానిక కొంపాస్ టీవీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మంటలను ఆర్పేశారు కానీ, భవనంలో చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఇండొనేషియాలోని ఆ కార్యాలయం మైనింగ్ నుంచి వ్యవసాయం వరకు అన్ని రంగాల్లో క్లయింట్లకు వైమానిక సర్వే కార్యకలాపాల కోసం డ్రోన్ సేవలు అందిస్తుంది. మొదటి అంతస్తులో ఒక బ్యాటరీకి మంటలు అంటుకోగా..  ఓ ఉద్యోగి దాన్ని ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ తరువాత ఆ బ్యాటరీ మంట వ్యాపించి, చెలరేగింది. మొదటి అంతస్తును ఒక గోదాములా వాడుతున్నారు. అందుకే మంటలు త్వరగా చెలరేగాయని అధికారులు తెలిపారు.

Also Read: 100 Rupees Notes: మీ దగ్గర 786 సిరీస్ ఉన్న 100 రూపాయల నోటు ఉంటే రూ. 3 లక్షలు మీకే..!

Also Read: Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Massive Fire AccidentJakarta Fire AccidentBuilding FireFire accidentIndonesia

Trending News