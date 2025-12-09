Fire Accident: ఏడంతస్తుల భవనంలో అగ్నిప్రమాదం.. గర్భిణి సహా 22 మంది సజీవ దహనం.. ఎక్కడంటే..?

Jakarta Fire Accident: ఇండొనేషియాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. రాజధాని జకార్తాలోని ఓ కార్యాలయ భవనంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో.. 20 మంది మృతి చెందారు. మరి కొందరు ఆ భవనంలోనే చిక్కుకుపోయారు. మృతుల్లో ఐదుగురు పురుషులు, 17 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మరణించిన వారిలో ఒక గర్భిణి కూడా ఉంది.
మంటలు ఏడు అంతస్తుల భవనం మొత్తం వ్యాపించడంతో.. గాలిలోకి దట్టమైన నల్ల పొగ ఎగిసిపడుతోందని పోలీసు అధికారులు చెప్పారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదం వల్ల సెంట్రల్ జకార్తాలోని ప్రజలు భయాందోళనలు చెందారు. స్థానిక కొంపాస్ టీవీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మంటలను ఆర్పేశారు కానీ, భవనంలో చిక్కుకున్నవారిని బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇండొనేషియాలోని ఆ కార్యాలయం మైనింగ్ నుంచి వ్యవసాయం వరకు అన్ని రంగాల్లో క్లయింట్లకు వైమానిక సర్వే కార్యకలాపాల కోసం డ్రోన్ సేవలు అందిస్తుంది. మొదటి అంతస్తులో ఒక బ్యాటరీకి మంటలు అంటుకోగా.. ఓ ఉద్యోగి దాన్ని ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ తరువాత ఆ బ్యాటరీ మంట వ్యాపించి, చెలరేగింది. మొదటి అంతస్తును ఒక గోదాములా వాడుతున్నారు. అందుకే మంటలు త్వరగా చెలరేగాయని అధికారులు తెలిపారు.
BREAKING - Building fire kills 17 in Indonesia's capital: police https://t.co/Y8o7lHbYo4 pic.twitter.com/7vKGSiUdTP
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 9, 2025
Also Read: 100 Rupees Notes: మీ దగ్గర 786 సిరీస్ ఉన్న 100 రూపాయల నోటు ఉంటే రూ. 3 లక్షలు మీకే..!
Also Read: Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి