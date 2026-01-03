Indonesia New Law: ఇకపై పెళ్లికి ముందు దగ్గరైనా, సహజీవనం చేసినా జైల్లో ఊచలు లెక్కబెట్టాల్సిందే..!

Indonesia passes new criminal code: ఇండోనేషియా తమ దేశ చట్టాల్లో భారీ మార్పులు చేసింది. తాజాగా కొత్త చట్టాల నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. దశాబ్దాల కాలం నాటి పాత డచ్ చట్టాల స్థానంలో.. కొత్త స్వదేశీ శిక్షాస్మృతిని అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇండోనేషియాలో తాజాగా అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త చట్టాలు.. అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఇండోనేషియా తీసుకొచ్చిన చట్టాల్లో కొత్త శిక్షాస్మృతి ప్రకారం.. పెళ్లి చేసుకోకుండా శారీరకంగా కలవడం నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే గరిష్ఠంగా ఏడాది జైలు శిక్ష లేదా భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. అలాగే పెళ్లి కాకుండానే ఆడ, మగ ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండటం కూడా చట్ట విరుద్ధం. సహజీవనం కేసుల్లో ఆరు నెలల జైలు శిక్ష, జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందని చట్టం స్పష్టం చేస్తోంది.
దేశంలో క్రిమినల్ కోడ్ సవరణను 2022లో ప్రకటించారు. అయితే, 2026 జనవరి 2వ తేదీ నుంచి కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇండోనేషియా పార్లమెంట్ ఆమోదించిన కొత్త నియామాల్లో పెళ్లి కాకుండా దగ్గరవ్వడం, సహజీవనంపై నిషేధం విధించారు. కొత్త చట్టాల ప్రకారం.. పెళ్లికి ముందు శారీరకంగా కలవడం కేసుల్లో ఎవరిపడితే వాళ్లు ఫిర్యాదు చేయడానికి వీళ్లేదు. వివాహితులైతే బాధితుల జీవిత భాగస్వామి లేదా వారి పిల్లలు సమర్పించిన ఫిర్యాదుపై అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. బాధితులు అవివాహితులైతే వారి తల్లిదండ్రులు సమర్పించిన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేస్తారు.
అయితే ఈ కొత్త నిబంధనలు కేవలం ఇండోనేషియా దేశ పౌరులకు మాత్రమే కాదు.. ఆ దేశంకు వెళ్లే విదేశీ పర్యాటకులకు వర్తిస్తాయి. ఇండోనేషియాలోని బాలి వంటి ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాలకు భారతదేశం నుండే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు వెళ్తుంటారు. వారు కూడా ఈ కొత్త రూల్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. తాజా నిబంధనల కారణంగా దేశంలో పర్యాటక రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని.. విదేశీ పెట్టుబడులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుందని అక్కడి వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Also Read: Indira Dairy Programme: మహిళల కోసం తెలంగాణ సర్కార్ మరో కొత్త పథకం.. 70 శాతం సబ్సిడీ.. కట్టాల్సింది మాత్రం 30 శాతమే..!
Also Read: Mustafizur Rahman: కోల్కతా నైట్రైడర్స్కు బీసీసీఐ ఊహించని షాక్.. ఐపీఎల్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ ముస్తాఫిజుర్ ఔట్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook