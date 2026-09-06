/Indonesia Volcano: ఇండోనేషియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం.. 209 విమానాలపై ప్రభావం, ప్రయాణికులకు తీవ్ర అంతరాయం

Indonesia Volcano Eruption: జావా, సుమత్రా ద్వీపాల మధ్య ఉన్న సుండా జలసంధిలో ఈ అనాక్ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం ఉంది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 3:53 గంటల సమయంలో దాదాపు 30 సెకన్ల పాటు ఈ విస్ఫోటనం జరిగింది. ఈ ఘోర విస్ఫోటనం కారణంగా అగ్నిపర్వతం నుండి రెండు భారీ బూడిద మేఘాలు ఏర్పడి గగనతలాన్ని కమ్మేశాయని స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. అనంతరం ఏర్పడిన మొదటి బూడిద మేఘం సుమారు 20 వేల అడుగుల ఎత్తుకు చేరుకుని ఈశాన్య దిశగా కదిలింది.
దీనివల్ల జకార్తా, బాంటెన్, పశ్చిమ జావా ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇక రెండో బూడిద మేఘం ఏకంగా 50 వేల అడుగుల అసాధారణ ఎత్తుకు చేరుకుంది. ఇది పశ్చిమ, వాయవ్య దిశగా వ్యాపిస్తూ బాంటెన్, లాంపంగ్, బెంగ్కులు ప్రాంతాలతో పాటు దక్షిణ సుండా జలసంధి, పశ్చిమ సుమత్రాలోని హిందూ మహాసముద్ర పరిసరాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది.
ఈ భారీ బూడిద వ్యాప్తి కారణంగా విమాన ప్రయాణాలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లింది. దీంతో సుకర్ణో-హట్టా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో మొదట ఉదయం 5:30 గంటల వరకు విమాన రాకపోకలను నిలిపివేస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోవడంతో ఆ ఆంక్షలను ఉదయం 9:30 గంటల వరకు పొడిగించారు. దీనివల్ల రాత్రి సమయంలో విమానాశ్రయంలో పార్క్ చేసిన 170 విమానాలు అక్కడే నిలిచిపోయాయి.
దీని ప్రభావం వల్ల జకార్తాలోని సుకర్ణో–హట్టా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మొత్తం 209 విమాన సర్వీసులు ప్రభావితమవగా, సుమారు 22,800 మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.
నిరాశ చెందిన పలువురు ప్రయాణికులు తమ టికెట్ డబ్బులను తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాటు, అప్పటికే చెక్-ఇన్ చేసిన తమ సామాన్లను కూడా వెనక్కి తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా సింగపూర్కు వెళ్లే అంతర్జాతీయ విమానాలపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. వీటితో పాటు హాంకాంగ్, సిడ్నీ, ఆమ్స్టర్డామ్, సియోల్, దోహా, కౌలాలంపూర్ నగరాలకు వెళ్లే విమానాలు రద్దు కావడం, ఆలస్యం కావడం లేదా రీషెడ్యూల్ చేయడం జరిగింది. దేశీయంగా కూడా లాంపంగ్, బాలి, సురబయ, మకాసర్ ప్రాంతాలకు వెళ్లే కొన్ని విమాన సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది
ప్రస్తుతానికి ఈ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాలు సంభవించినట్లు సమాచారం అందలేదు. అలాగే ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఉత్తర్వులు కూడా జారీ కాలేదు. కానీ, అగ్నిపర్వత క్రియాశీల క్రేటర్కు కనీసం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలని ప్రజలను, పర్యాటకులను అధికారులు హెచ్చరించారు. బూడిద పడే ప్రాంతాల వారు మాస్కులు ధరించాలని, కళ్లకు రక్షణ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, నీటి వనరులను మూసి ఉంచాలని సూచించారు.
గతంలో 2018లో ఇదే అనాక్ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం వల్ల సంభవించిన భయంకరమైన సునామీ కారణంగా దాదాపు 430 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ చేదు జ్ఞాపకాల దృష్ట్యా ప్రస్తుతం అధికారులు తీవ్ర అప్రమత్తతతో బూడిద వ్యాప్తిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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