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Indonesia Volcano: ఇండోనేషియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం.. 209 విమానాలపై ప్రభావం, ప్రయాణికులకు తీవ్ర అంతరాయం

Indonesia Volcano Eruption: ఇండోనేషియాలోని అనాక్ క్రాకటోవా అగ్నిపర్వతం ఆదివారం తెల్లవారుజామున భారీగా విస్ఫోటనం చెందింది. ఈ విస్ఫోటనం నుండి వెలువడిన తీవ్రమైన బూడిద పశ్చిమ ఇండోనేషియాలోని పలు ప్రాంతాలకు వేగంగా వ్యాపించింది. దీని ప్రభావం వల్ల జకార్తాలోని సుకర్ణో–హట్టా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మొత్తం 209 విమాన సర్వీసులు ప్రభావితమవగా, సుమారు 22,800 మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 06, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:33 PM IST
Indonesia Volcano: ఇండోనేషియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం.. 209 విమానాలపై ప్రభావం, ప్రయాణికులకు తీవ్ర అంతరాయం
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Indonesia Volcano: ఇండోనేషియాలో బద్దలైన అగ్నిపర్వతం.. 209 విమానాలపై ప్రభావం, ప్రయాణికులకు తీవ్ర అంతరాయం
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