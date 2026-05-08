Operation Sindoor Anniversary India Strikes Pakistan: పహల్గాం ఉగ్రదాడి మనదేశంలో ఎన్నటికీ మర్చిపోలేని ఓ పీడకల.. హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకొని మరి కశ్మీర్లోయలో చేసిన నరమేధం.. ప్రధానంగా భారత టూరిస్టులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మరీ పాకీ ముష్కరులు ఈ దారుణ హింసఖాండకు దిగారు. ఇందులో కొత్తగా పెళ్లైన జంటలతోపాటు పెద్ద వయస్సువారు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయరు. ఈ ఘటనలో 26 మంది టూరిస్టులు చనిపోయారు. ఇందులో మొత్తం 24 మంది భారతీయులు కాగా.. ఒకరు నేపాల్, మరి కొంత మంది ఇతర దేశాలుగా గుర్తించారు. ఈ ఘటన 2025 ఏప్రిల్ 22వ తేదీన జరిగింది.
అయితే ఈ పాకిస్తాన్ దాడికి ప్రతిస్పందనగా నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని భారత సైన్యం మే 7వ తేదీ అంటే సరిగ్గా 15 రోజుల్లో పాకిస్తాన్పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఈ యుద్ధంలో భారత సైన్యం చూపించిన శౌర్యం ప్రపంచ దేశాలను ఆశ్చర్యపరచాయి. ప్రధానమంత్రి నుంచి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జై శంకర్ వరకు వ్యూహాత్మకంగా దౌత్యపరమైన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. దాయాదికి చుక్కలు చూపించారు. ఈ ఆపరేషన్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది అజిత్ దోవల్..ఈయన సారథ్యంలో జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్ వెనుక ఢిల్లీలోని వార్ రూమ్లో నడిచిన హైటెన్షన్ చర్చలు గురించి తెలుసుకుందాం..
ఆపరేషన్ సింధూర్ జరుగుతున్న సమయంలో ప్రతిక్షణం దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఢిల్లీ వార్ రూమ్ నుంచి ఆయన ప్రతి నిమిషం అప్డేట్ తెలుసుకుంటూనే ఉన్నారు. ప్రధానంగా ఈ ఆపరేషన్ లో సైన్యానికి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి వారి సమన్వయంతో కొనసాగించారు. దీనికి అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్.. ఆయన నిర్ధేశించిన ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా ఖరారు చేశారు. ఎక్కడ? ఏ సమయంలో పగడ్బందీగా దాడి చేయాలో కూడా దోవల్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. రాత్రంతా ఆపరేషన్ సమన్వయం చేస్తూ వారికి కదలికలపై కూడా దృష్టి సారించారు. మరోవైపు రాజ్నాథ్ సౌత్ బ్లాక్స్ లో ఉన్నత స్థాయి భద్రత అధికారులతో నిరంతరం టచ్ లో ఉన్నారు. సీడీఎస్తోపాటు మూడు దళాల అధిపతులతో కలిసి ఆపరేషన్ పురోగతిని సమీక్షించారు.
పౌరులకు ప్రాణహాని లేకుండా..
ఆపరేషన్ సింధూర్లో భారత్ పాకిస్తాన్ లోని పలు ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడి చేసింది. అయితే కేవలం ఉగ్ర స్థావరాలను మాత్రమే టార్గెట్ చేసింది. ఈ ఆపరేషన్ లో పాకిస్తాన్ పౌరులకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. ఒక వ్యూహాత్మకమైన నియంత్రణ కూడా చూపించింది. ఆపరేషన్ ప్రారంభంనికి ముందే 12 రోజుల ముందు ప్రధానమంత్రి 15 పైగా ఉన్నతస్థాయి సమావేశాలు కూడా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ లోని తొమ్మిది లక్ష్యాలను ఖరారు చేశారు.
దౌత్యంలోనూ అదుర్స్..
ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలోనే దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సుమారు 27 దౌత్యపరమైన కాల్స్ చేశారు. ఇందులో సుమారు 20 అంతర్జాతీయ కాల్స్ . ఉగ్రవాదంపై భారత వైఖరిని స్పష్టం చేయడానికి జరిపిన సంభాషణ. ఈ ఆపరేషన్ ప్రారంభించడానికి ముందే అమెరికా చైనా దేశాలతో సమావేశాలు జరిపి ఆపరేషన్ పూర్తయ్యేంతవరకు అప్డేట్స్ వారికి తెలియజేశారు.
పాకీ..ఏకాకి...
ఢిల్లీ వార్రూమ్లో ఎప్పటికప్పుడు దేశ ప్రధాని ఆపరేషన్ గురించి అప్డేట్స్ తెలుసుకుంటూ.. సైనికుల సమన్వయంతో మూడు భద్రత దళాల అధినేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతూనే.. ప్రణాళిక ప్రకారమే పాక్లోని 9 లక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ అనుసరించిన కొత్త విధానం ఇది . ఈ దౌత్య విధానంతో భారత ప్రధాని దౌత్య విధానంతో పాకిస్తాన్ ప్రపంచంలోనే ఏకాకిగా మారింది.
జయశంకర్ వ్యూహాత్మక సారథ్యం..
ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయానికి అజిత్ దోవలతో పాటు ఎస్ జై శంకర్ పేరు కూడా కచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిందే. ఒకవైపు ఆపరేషన్ సింధూర్ జరుగుతున్న సమయంలో జైశంకర్ ప్రధాన దౌత్య సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. మే 8వ తేదీ ఉదయం నుంచి జరిగే ఆపరేషన్ జరిగిన వెంటనే ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్స్ ఆయన చేశారు. అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్క్ రుబియోకు ఆపరేషన్ గురించిన వివరాలు తెలియజేశారు. దీంతోపాటు ఇతర దేశాలకు కూడా సందేశాలు పంపించారు. టెర్రరిజంపై భారత ప్రతిస్పందనను తెలియజేశారు.
ఉగ్రవాద లక్ష్యాలే టార్గెట్...
ప్రపంచ దేశాలకు ఇలా భద్రత సలహాదారులు సందేశం పంపించింది కేవలం ఉగ్రవాద లక్షల పై దాడి మాత్రమే అని తెలియజేశారు. ప్రధానంగా భారత్ యుద్ధం కోరుకోలేదు.. కానీ పాకిస్తాన్ వైఖరిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జర్మనీ, స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, ఖాతర్, యూఏఈ ,సౌదీ అరేబియాతోపాటు యూరోపియన్ దేశాలు ఉగ్రవాదాన్ని ఖండించాయి.
ముస్లిం దేశాలు కూడా..
ఆపరేషన్ సింధూ సమయంలో కేవలం టర్కీ, అజర్ బైజాన్ తప్ప మిగతా ముస్లిం దేశాలన్నీ పాకిస్థాన్కు పరిమిత మద్దతు మాత్రమే తెలియజేశాయి. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని పలు దేశాలు సమస్యగా గుర్తించాయి. ఇజ్రాయెల్ వంటి దేశాలు బహిరంగంగానే భారత్కు మద్దతుగా నిలిచాయి. భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య శాంతి నెలకొల్పేందుకు ఏకంగా ఢిల్లీకి సౌదీ అరేబియా నాయకులు కూడా వచ్చారు.
ఎదురు దాడిలో విఫలమైన పాక్..
భారత్ చేపట్టిన ఈ వ్యూహాత్మక దాడులకు పాకిస్తాన్ భారీ దెబ్బ తగిలింది. ప్రధానంగా భారత్ నేరుగా పాకిస్తాన్ వైమానిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేసింది. దీంతో పాక్ ఎదురు దాడి చేయలేకపోయింది. మరోవైపు ప్రపంచ దేశాలు పాకిస్తాన్ పై ఒత్తిడి పెంచాయి. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్కు మద్దతుగా నిలిచాయి. దీంతో పాకిస్తాన్ కు దౌత్య పరమైన ఒత్తిడి పెరిగింది. చివరికి మే 10వ తేదీన పాకిస్తాన్ కొన్ని షరతులకు అంగీకరించి ద్వైపాక్షిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రధానంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ వెనుక ఉన్న వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు.. యుద్ధ గదిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు.. దౌత్యపరమైన కసరత్తులు.. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సింధూర్ జరిగి ఏడాది నేపథ్యంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. భారత్ పై ఉగ్రదాడి అంటే ఎంతటి భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందో పాకిస్తాన్ కు స్పష్టమైన సంకేతం వెళ్లిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
