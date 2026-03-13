Israel PM: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ పై ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు..

Israel Prime Minister: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం మరింత తీవ్రతరమవుతుంది. అమెరికా ఇజ్రాయిల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజిమన్ నెతన్యాహు అక్కడ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేని పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈయన బయటకు కూడా రాలేకపోతున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ కు చెందిన టాప్ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ ఒకరు మరణించారని తెలిపారు. ఇక ఇరాన్ ప్రజలు స్వేచ్ఛ మార్గం వైపు అడుగులు వేసే సమయం వచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు. తాము వారికి అండగా ఉంటామని ప్రకటించారు. కానీ మార్పు మాత్రం వారి చేతుల్లోనే ఉందని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో మరణించిన సుప్రీం నాయకుడు అలీ ఖమేనీ సతీమణి ఇంకా బతికే ఉన్నారని ఇరాన్ జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అలీ ఖమేనీ నివాసంపై 30 బాంబులు వేసింది ఇజ్రాయెల్. ఈ సంఘటనలో అలీ ఖమేనీ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా మరణించారు. ఈ సంఘటనలో గాయపడిన ఆయన భార్య చనిపోయినట్లు ముందు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఆమె బతికే ఉన్నట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. మొత్తంగా ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ వార్ గత పదమూడు రోజులుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ దాడుల్లో ఇరాన్ లోని పలు ఆయిల్ నిల్వలున్న స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ప్రతిగా అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ లపై తన దాడులను కొనసాగిస్తూనే ఉంది.
