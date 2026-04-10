English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iran US War: పాకిస్థాన్ వేదికగా ఇరాన్, అమెరికా శాంతి చర్చలు..

Iran US War Peace Talks:యుద్ధంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభం మరింత తీవ్రమయ్యే  పరిస్థితులు కనపడుతున్నాయి. ఇరాన్‌, అమెరికాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించే లక్ష్యంతో రేపు పాకిస్తాన్‌ రాజధాని ఇస్తామాబాద్‌ వేదికగా శాంతి చర్చలు జరుగనున్నాయి. ఈ భేటీలో పాల్గొనే అమెరికా ప్రతినిధుల బృందానికి ఆదేశ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ నేతృత్వం వహించనున్నారని తెలుస్తోంది.  ఈ చర్చలు ప్రధానంగా ఇరాన్‌ ప్రతిపాదించిన 10 అంశాల ప్రణాళిక ఆధారంగా జరగనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

Iran Amercia Israel War Updates: ఈనేపథ్యంలో  ఇస్లామాబాద్ నగరమంతా పాక్‌ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు గురువారం, శుక్రవారం రెండ్రోజులు పాటు స్థానికంగా సెలవులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే 30 మంది సభ్యులతో కూడిన అమెరికా భద్రతా బృందాలు ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకొని ఏర్పాట్లను సమీక్షించాయి. అటు ఈ భేటీ కోసం ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. 
చర్చలు ప్రధానంగా ఇరాన్‌ ప్రతిపాదించిన 10 అంశాల ప్రణాళిక ఆధారంగా జరగనున్నాయి. ఇరాన్‌పై ఆంక్షలు ఎత్తివేత, భవిష్యత్తులో ఇరాన్‌పై దాడులు జరగకుండా హామీ, హర్మూజ్‌ జలసంధిపై తమ నియంత్రణ కొనసాగాలన్న టెహ్రాన్‌ డిమాండ్‌, ఇరాన్‌ అణు, క్షిపణి కార్యక్రమాల భవిష్యత్తుపై ఈ భేటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణను శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో హర్మోజ్‌ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేసి అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఇరాన్‌. ఇరాన్ పారామిలటరీ రివల్యూషనరీ గార్డులు హర్మూజ్ జలసంధిలో సముద్ర మైన్లు అమర్చినట్టు తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో చమురు, సహజ వాయువు రవాణా జరుగుతుంది. గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రేడ్‌లో సుమారు 20 శాతం ఈ మార్గం మీదుగా సాగుతుంది. హర్మోజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్  డేంజర్ జోన్‌గా ప్రకటించింది. ఇది సాధారణంగా నౌకలు ప్రయాణించే ట్రాఫిక్ సెపరేషన్ స్కీమ్‌పై ఉంది. ఈ ప్రాంతంలోనే మైన్లు అమర్చినట్టు సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో నౌకలు సాధారణ మార్గాన్ని వదిలి, ఇరాన్ తీరానికి దగ్గరగా, లారక్ దీవి వైపు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణించినట్లు యుద్ధ సమయంలో తెలుస్తోంది. ఆ చార్ట్‌లు ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 9 వరకు ఉన్న కాలాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య తాజాగా కుదిరిన రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నేపథ్యంలో ఇలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ.. పలు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్లు, క్షిపణి దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో కాల్పుల విరమణపై అనిశ్చితి నెలకొంది.

మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తుత పరిస్థితులపై తీవ్రంగా స్పందించారు. పూర్తిస్థాయి శాంతి ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చే వరకు అమెరికా యుద్ధ నౌకలు, బలగాలు ఇరాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ట్రంప్ తన ప్రకటనలో హర్మూజ్ జలసంధి ఎప్పటికీ తెరిచి, సురక్షితంగా ఉండాలని తెలిపారు.  అంతేకాకుండా, ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయకుండా నిరోధించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని మరోసారి వెల్లడించారు.

ఇక ఇజ్రాయెల్- లెబనాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కూడా పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో లెబనాన్ భాగం కాదని పేర్కొంటూ ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగించింది. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా చర్యలకు దిగడంతో ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, హర్మూజ్ జలసంధి భద్రతపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడిన దేశాలు పరిస్థితిని దగ్గరగా గమనిస్తున్నాయి. ఈ మార్గం లో ఎలాంటి అంతరాయం కలిగినా ఇంధన ధరలు పెరగడం, సరఫరా లోపాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉన్నప్పటికీ, పశ్చిమాసియాలో శాంతి ఇంకా దూరంగా ఉన్నట్టే కనిపిస్తోంది. ఇరాన్ చర్యలు, అమెరికా హెచ్చరికలు, ప్రాంతీయ సంఘర్షణలు అన్నీ కలిపి పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టం చేస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో జరగబోయే చర్చలు ఈ సంక్షోభానికి పరిష్కారం చూపుతాయా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎదురు చూస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

US Iran Ceasefire CancelledIran America Peace TalksPakistanhormuz straitUS Israel Iran war update

Trending News