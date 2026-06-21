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Iran US Hormuz: మళ్లీ మొదటికొచ్చిన హార్మూజ్ కథ..

Iran US Hormuz:  ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ సంయుక్త సైనిక కమాండ్ ప్రకటించడంతో మళ్లీ ప్రపంచ దేశాలు ఉలిక్కి పడుతున్నాయి. అయితే ఇరాన్, అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినా.. లెబనాన్ పై ఇజ్రాయిల్ దాడులు కొనసాగుతూ ఉండటంతో ఇరాన్ .. ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 21, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:32 AM IST
Iran US Hormuz: మళ్లీ మొదటికొచ్చిన హార్మూజ్ కథ..
Image Credit: Straight Of hormuz (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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