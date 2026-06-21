Iran US Hormuz: మళ్లీ మొదటికొచ్చిన హార్మూజ్ కథ..

Hormuz Closed:అమెరికాతో ఇరాన్ మధ్య స్విట్టర్లాండ్ లో శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాల తర్వాత హార్మూజ్ జలసంధి తిరిగి తెరుచుకుంది. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా అక్కడ అమర్చిన సీమైన్స్ను తొలిగించే పనిలో పడింది. అయితే లెబనాన్ పై ఇజ్రాయిల్ దాడుల ఆగకపోవడంతో హార్మూజ్ను తిరిగి మూసివేస్తున్నట్టు ఇరాన్ ప్రకటించడం గమనార్హం. అమెరికా ఇటీవల కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందంలో ఇజ్రాయిల్ ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా లెబనాన్ పై దాడులకు నిరసనగా.. ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే, కొద్ది రోజుల క్రితమే అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం మేరకు హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచినట్లు ప్రకటించారు. అయితే దక్షిణ లెబనాన్ నుంచి దళాల ఉపసంహరణ జరగకపోవడం, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ పదేపదే ఉల్లంఘిస్తోందని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో జలసంధిని మళ్లీ మూసివేయడం ద్వారా ఒప్పంద భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
హార్మూజ్ పై ఆంక్షలు..
హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆంక్షలు విధించడం కేవలం ఫస్ట్ రియాక్షన్ మాత్రమేనని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఒప్పంద ఉల్లంఘనలు కొనసాగితే మరింత కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ ప్రకటనతో మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిన కొన్ని గంటలకే దక్షిణ లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా ఏడుగురు మరణించినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఈ ఘటన ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది.
ఈ పరిణామాల మధ్య పాకిస్తాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ ఇరాన్కు చేరుకున్నారు. వాషింగ్టన్-టెహ్రాన్ మధ్య జరుగుతున్న చర్చలను ఆయన పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రాంతంలో శాంతి పునరుద్ధరణకు ఆయన పర్యటన కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
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