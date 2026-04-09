Iran US Israel War: హార్మూజ్ జలసంధి మళ్లీ మూసివేత..! సీజ్ ఫైర్ డీల్ రద్దు.. ఇరాన్‌ సంచలన నిర్ణయం..?

Iran US War Updates: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం ఎంతకీ ఆగడం లేదు. ఇప్పటికే సీజ్ ఫైర్ పై ఓ అవగాహనకు వచ్చిన ఈ దేశాలు.. దాన్ని అమలు చేయడంలో ఒక అడుగు ముందుకు .. మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టు తయారైంది పరిస్థితి. తాజాగా లెబనాన్ పై ఇజ్రాయిల్ దాడులను బూచిగా చూసి సీజ్ ఫైర్ రద్దు చేస్తున్నట్టు ఇరాన్ ప్రకటన చేసనట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ యుద్ధం మొదటికి వస్తుందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:12 AM IST

Ceasefire Cancelled: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కొనసాగేలా కనిపించడం లేదు. ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన చేసిన  24 గంటల్లోనే మిడిల్ ఈస్ట్  పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు స్పందనగా హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ మూసివేసినట్టు వార్తలొచ్చాయి. ఇరాన్, అమెరికాలు రెండు వారాల కాల్పుల విరమణపై బుధవారం తెల్లవారుజామున ప్రకటన చేశాయి. ప్రపంచ చముర సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జల సంధిని తెరవడానికి ఇరాన్ ఓకే చెప్పింది. 

తాజాగా ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలో అత్యంత కీలకమైన  హార్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మళ్లీ మూసేసింది. దీంతో.. చమురు ట్యాంకర్లతో హార్మూజ్ జలసంధి మీదుగా వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన నౌకలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. అమెరికా-ఇరాన్ సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ లైట్ తీసుకోవడంతో ఇరాన్ ఈ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై పునరాలోచన చేస్తున్నట్లు ఇరాన్ మీడియా పేర్కొంది. అమెరికాతో ఈ సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుని మళ్లీ యుద్ధంలోకి దిగాలని ఇరాన్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది.  హార్మూజ్ తిరిగి అందుబాటులోకి వచ్చాక.. రెండు నౌకలు ఈ జలసంధి మీదుగా వెళ్లాయని సముద్ర పర్యవేక్షణ సంస్థ మెరైన్ ట్రాఫిక్ బుధవారం తెలిపింది. తిరిగి.. మళ్లీ హార్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో ప్రపంచ దేశాలు ఈ పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. పరిస్థితి మళ్లీ ఉద్రిక్తతలకు దారితీసేలా ఉందని.. చమురు సంక్షోభం తప్పేలా లేదని ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన నెలకొంది.

ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణకు అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపారు.  కానీ ఆ ఒప్పందంలో లెబనాన్‌ను చేర్చలేదని చెప్పారు. హెజ్బొల్లాపై దాడులను కొనసాగిస్తామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. లెబనాన్‌‌లో హజ్బెల్లా లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ బుధవారం కూడా భీకర దాడులను కొనసాగించింది. ఈ దాడుల్లో 112 మంది మరణించగా, 837 మంది గాయపడ్డారు. దీనిపై ఇరాన్ తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందం తర్వాత కూడా లెబనాన్⁭పై ఇజ్రాయెల్ ఈ దాడులకు పాల్పడటంపై ఇరాన్ సీరియస్ అయింది.

ఇలా వుండగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటన చేసినా లెబనాన్‌ను ఇప్పటికీ లక్ష్యంగా చేసుకోవడంపై అమెరికా స్పందించింది. ఇరాన్‌తో కుదిరిన కాల్పు ఒప్పందంలో లెబనాన్ లేదంటోంది.  హెజ్బొల్లా కారణంగా వారిని ఒప్పందంలో చేర్చలేదని స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ వేదికగా ఏప్రిల్ 10న ఇరాన్, అమెరికా ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు జరగనున్నాయి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

