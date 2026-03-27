Iran US Israel War: మరింత భీకరంగా ఇరాన్ యుద్ధం.. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా దళాలు..

Iran US Israel War: పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరింత భీకరంగా మారుతోంది. ఇరాన్ టార్గెట్ గా అమెరికా నౌకలు, జవాన్లు భారీగా పశ్చిమాసియాకు చేరుకుంటున్నాయి. హార్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిచే విషయంలో ఇరాన్‌ పట్టువీడకపోవడం, చర్చలపై షరతులకు అమెరికా ఒప్పుకోకపోవడం...ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతోంది. దీనికి తోడు వేలాది మంది అమెరికా జవాన్లు పశ్చిమాసియాలో అడుగుపెడుతుండడం హై టెన్షన్ కలిగిస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 10:12 AM IST

American Militery Deployment in Middle East: చర్చల విషయంలో ఇరాన్, అమెరికా  ఇరుపక్షాలు తమ వైఖరి నుంచి ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. హార్మూజ్‌పై ఇరాన్‌ తన పట్టును మరింత బిగించింది. జలసంధి గుండా ప్రయాణించే విదేశీ నౌకల నుంచి టోల్‌ ఫీజు వసూలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే రెండు నౌకలు చైనా కరెన్సీ యువాన్లలో ఇరాన్‌కు చెల్లింపులు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. పార్లమెంట్‌లో ఆమోదం పొంది టోల్‌ వసూలును అధికారం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నౌకలు క్షేమంగా జలసంధిని దాటాలంటే రుసుము చెల్లించక తప్పదని ఇరాన్‌ అధికారులు అంటున్నారు.  నౌకల నుంచి టోల్‌ వసూలు చేస్తే హార్మూజ్‌ నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకొనే దేశాల్లో ధరలు విపరీతంగా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. 

మరోవైపు యుద్ధం శుక్రవారం 28వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇరాన్‌ రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా ఇతర నగరాలపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. ఇరాన్‌సైతం ప్రతీకార దాడులు కొనసాగించింది. ఇజ్రాయెల్‌తోపాటు గల్ఫ్‌ దేశాలే లక్ష్యంగా మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు ప్రయోగించింది. ఇరాన్‌ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులకు దిగినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించింది. ఇరాన్‌ సైనిక స్థావరాలకు కేంద్రమైన ఇస్పహాన్‌లో భారీగా పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. తమ దాడుల్లో ఇరాన్‌ ఇస్లామిక్‌ రెవల్యూషనరీ గార్డు కోర్‌ నేవీ చీఫ్‌ అలీ రెజా తంగ్సిరి అంతమైనట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు తేల్చిచెప్పారు. 
యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఇప్పటిదాకా 1,900 మందికిపైగా మరణించినట్లు ఇరాన్‌ మంత్రి అలీ జఫారియన్‌ చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్‌లో 18 మంది, లెబనాన్‌లో ముగ్గురు ఇజ్రాయెల్‌ జవాన్లు, 1,100 మంది సాధారణ ప్రజలు, గల్ఫ్‌ దేశాల్లో 13 మంది అమెరికా సైనికులు మృతిచెందారు. లెబనాన్‌లో హెజ్‌బొల్లా మిలిటెంట్లను ఖతం చేయడమే ధ్యేయంగా ఇజ్రాయెల్‌ తమ సైన్యాన్ని అక్కడికి తరలిస్తోంది.  

ఇరాన్‌లో ఇప్పటిదాకా 10 వేలకుపైగా టార్గెట్లపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సైన్యానికి చెందిన సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ చీఫ్‌ బ్రాడ్‌ కూపర్‌ వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్‌తో కలిసి మరిన్ని లక్ష్యాలపై గురి పెడతామని అన్నారు. కచ్చితత్వంతో కూడిన దాడులతో ఇరాన్‌ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థపై పైచేయి సాధిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇరాన్‌ నావికాదళంలో 92 శాతం భారీ నౌకలను ధ్వంసం చేశామని తెలిపారు.  తాజా పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అమెరికా తమ సైన్యాన్ని పశ్చిమాసియాకు తరలిస్తోంది. యూఎస్‌ఎస్‌ ట్రిపోలి సహా పలు  నౌకలు పశ్చిమాసియా సమీపానికి చేరుకుంటున్నాయి. వీటిలో 2,500 మంది జవాన్లు ఉన్నారు. అలాగే 1,000 మంది పారాట్రూపర్లు కూడా రంగంలోకి దిగుతున్నారు. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

