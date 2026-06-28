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గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు.. మళ్లీ మొదటికి వచ్చిన కథ..

Iran Attacks on Gulf countries: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ద సంక్షోభం ముగిసిందనకుంటున్న వేళ.. మళ్లీ పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తలు నెలకొన్నాయి. ఇరాన్ దాడులు జరగకపోవడంో హార్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఆ దేశానికి సంబంధించిన లక్ష్యాలపై అమెరికా బలగాలు దాడులకు దిగిన సంగతి తెలిసిందే కదా. వీటికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ తన సమీప గల్ఫ్ దేశాలపై బహ్రెయిన్, కువైట్‌లపై దాడులకు తెగపడింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:02 AM IST
గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు.. మళ్లీ మొదటికి వచ్చిన కథ..
Image Credit: Iran Attacks on Gulf Countries (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు.. మళ్లీ మొదటికి వచ్చిన కథ..
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