/గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు.. మళ్లీ మొదటికి వచ్చిన కథ..

Iran America Conflict: అత్త మీద కోసం దుత్త మీద తీసినట్టు ఉంది ఇరాన్ పరిస్థితి. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రపంచ నౌకా రవాణాలకు కేంద్రమైన హార్మూజ్లో అమెరికా, ఇరాన్ దళాల మధ్య కాల్పుల జరిగాయి. ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ హార్మూజ్ జలసంధిలో అక్రమ టోల్ వసూళ్లకు పాల్పడతూ ఉండటంతో అమెరికా దళాలు ఇరాన్ పై దాడులకు దిగింది. దీంతో అమెరికాను డైరెక్ట్ ఎటాక్ చేయలేని ఇరాన్.. అమెరికా వైమానిక స్థావరాలున్న బహ్రెయిన్, కువైట్ లపై మిస్సైల్స్తో దాడులకు తెగపడింది.
అమెరికా ఇరాన్ కు సంబంధించిన మిస్సైల్, డ్రోన్ స్టోరేజ్ స్థావరాలపై చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగానే ఈ దాడులకు తెగపడినట్టు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కువైట్ తన దేశానికి చెందిన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ను యాక్టివేట్ చేసింది. మరోవైపు బహ్రెయిన్ కూడా ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో తమ ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తోంది. కొంత మంది రక్షిత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లాలని సూచిస్తుంది.
బహ్రెయిన్, కువైట్లపై ఇరాన్ దాడులు..
బహ్రెయిన్, కువైట్ లపై ఇరాన్ దాడులను అమెరికా తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందాన్ని పదే పదే ఉల్లంఘిస్తోందని చెప్పుకొచ్చింది. తాము మూడో కన్ను తెరిస్తే ఇరాన్ మసి అవుతుందని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఇరాన్ హార్మూజ్లో సుంకాల వసూళ్లను అమెరికా సహా ప్రపంచ దేశాలు తప్పుపడుతున్నాయి. రీసెంట్గా జరిగిన శాంతి ఒప్పందంలో కూడ అదే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ పదే పదే హార్మూజ్ నుంచి ప్రయాణం చేస్తోన్న ఓడలను బెదిరించి వసూళ్లకు పాల్పడుతుంది.అంతేకాదు ఆ మార్గంలో వెలుథున్న కార్గో షిప్ ఎవర్ లవ్లీపై ఇరాన్ ద్రోణ్ దాడి చేసిన నేపథ్యంలో అమెరికా ఇరాన్ కు సంబంధించిన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థతో పాటు డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలపై దాడులకు పాల్పడింది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. శాంతి చర్చలు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టుగా పరిస్థితి తయారైంది.
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