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Iran US: అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఆగిన శాంతి చర్చలు.. వాట్ నెక్ట్స్..?

Iran US:అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌లో జరగాల్సిన ఉన్నత స్థాయి శాంతి చర్చలు తాత్కాలికంగా ఆగిపోయాయి. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన భీకర దాడులు, హర్మూజ్ జలసంధి వివాదం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఈ చర్చల్లో తీవ్ర ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST
Iran US: అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఆగిన శాంతి చర్చలు.. వాట్ నెక్ట్స్..?
Image Credit: Iran Israeal Amercia (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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