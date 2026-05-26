/ Iran - US Talks: ఇరాన్ పై మళ్లీ విరుచుపడ్డ అమెరికా.. నో టాక్స్ అంటున్న ట్రంప్..

America Clarity About Attacks on iran: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ముందుగా ఇరాన్ ను లొంగదీసుకున్నట్టు కనిపించినా.. ఇరాన్ మాత్రం హార్మూజ్ జలసంధిని దిగ్భంధించి ప్రపంచ రవాణాలను స్థంభింప జేసింది. ఈ రకంగా పలు దేశాల ఒత్తిడి కారణంగా అమెరికా దిగి వస్తుందనే అంచనాకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్.. హార్మూజ్తో పాటు ఇరాన్ సమీప ప్రాంతాల్లోని సముత్ర జలాల్లో భారీగా మందుపాతరలను మోహరించింది. ఈ రకంగా ఆ దారిన పోయే ఓడలను బెదిరిస్తూ సుంకాలను వసూళు చేస్తోంది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో దాదాపు 20 శాతం ఈ జలసంధి కూడానే సాగుతుంది. దీంతో భారత్ సహా పలు దేశాలు ప్రత్నామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా అమెరికా.. ఇరాన్ లోని క్షిపణులను ప్రయోగించే ల్యాంచ్ ప్యాండ్స్ తో, రక్షణ స్థావరాలతో పాటు సముద్రంలో మందుపాతరలను పెట్టే బోట్లను ధ్వంసం చేసినట్టు తెలిపింది.
బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ ధ్వంసం..
మొత్తంగా చూసుకుంటే అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్దం ముదిరి పాకానా పడింది. మరోవైపు ఇజ్రాయిల్... లెబనాన్లోని హెజ్బుల్లా స్థావరాలపై విరుచుపడింది. మొత్తంగా సముద్రంలో ముఖ్యంగా హార్మూజ్ మార్గంలో పెట్టిన సముద్రపు మందుపాతరలను పెట్టే కీలకమైన బోట్లను అమెరికా పేల్చి పడేసింది. ఈ దాడి ఘటనలతో ఇరాన్లోని బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్లోని నేవీ స్థావరం ధ్వంసం అయినట్టు తెలుస్తుంది.
నేడు ఖతార్లో చర్చలు..
ఇరాన్తో యుద్ద ముగింపుకు సంబంధించి నేడు ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ఇరు దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు చర్చలు జరపనున్నారు. ఓవైపు శాంతి చర్చలు అంటూనే అమెరికా ఇలా తమ దేశంలోని కీలక స్థావరాలపై విరుచుకుపడటంపై ఇరాన్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో పాటు దీనికి యూఎస్తో పాటు దాని మిత్ర దేశాలు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోకతప్పదని హెచ్చరించింది.
ఈ సారి చర్చల్లో భాగంగా పార్లమెంట్ స్పీకర్.. మహమ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబఫ్ నేతృత్వంలోని ఇరాన్ కు సంబంధించిన నేతల బృందం ఖతార్ కు చేరుకుంది. ఇప్పటికే అమెరికాతో తమ దేశానికి పలు అంశాల్లో అవగాహన కుదరిందన్నారు. యుద్దం కేవలం తమ దేశంపై దాడులే కాదు.. ఇజ్రాయిల్ .. లెబనాన్ పై దాడులు కూడా ఆపాలని కోరినట్టు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తమ చర్చల్లో అణ్వాస్త్రాలకు సంబంధించిన అంశం లేదని తేల్చి చెప్పింది. యుద్దం ముగింపుపై స్పష్టత వస్తే.. త్వరలో అణ్వాస్త్రాలకు సంబంధించి దానిపై చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం చెబుతుంది.
