App
  • /Iran US War: అమెరికాను ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న కీలక నివేదిక.. ఇరాన్ మాస్టర్ స్ట్రాటజీ..

Iran US War: అమెరికాను ముచ్చెమటలు పట్టిస్తున్న కీలక నివేదిక.. ఇరాన్ మాస్టర్ స్ట్రాటజీ..

అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ నివేదిక ప్రకారం.. ఇరాన్‌ తన సైనిక సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసిన దాని కంటే వేగంగా మళ్లీ ఆయుధాలు, క్షిపణులు  నిర్మించుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ డ్రోన్ సామర్థ్యాలలో 50 శాతం ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి. యుద్ధ సమయంలో కోల్పోయిన ఆయుధాలను ఇరాన్‌ చాలా వేగంగా మళ్లీ సమకూర్చుకున్నట్టు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.  నెల రోజుల క్రితం పాకిస్తాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 8న ఇరాన్ తన డ్రోన్ల ఉత్పత్తిని కూడా మళ్లీ ప్రారంభించినట్టు సమాచారం. అయితే, అమెరికాతో కొనసాగుతున్న ఈ సంఘర్షణలో డ్రోన్లే ఇరాన్ యొక్క ప్రధాన ఆయుధం.
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 22, 2026, 03:51 PM IST|Updated: May 22, 2026, 09:18 PM IST
TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

