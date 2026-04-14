Iran - US War: ఇరాన్ పై ట్రంప్ పంజా.. అమెరికా దళాల చేతిల్లోకి హార్మూజ్..!

Iran America War Updates: అమెరికా అన్నంత పని చేసింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు గుండెకాయ వంటిదైనా హార్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించింది. ఇరాన్కు చెందిన ఓడరేవులను అమెరికా నేవీ బలగాలు చుట్టుముట్టాయి. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు అమెరికా నౌకాదళం హార్మూజ్ జలసంధిలో భారీగా బలగాలను మోహరించింది. హార్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ఇరాన్ ఓడరేవుల్లోకి వచ్చిపోయే నౌకలను అమెరికా దళాలు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నాయి. హార్మూజ్ జలసంధిలో రాకపోకలు సాగించాలంటే ఏ దేశమైనా సరే తమ అనుమతి తీసుకోవాలని అమెరికా ఫోర్సెస్ తేల్చి చెబుతున్నాయి. ఒకవైపు ఇరాన్ దళాలు మరోవైపు అమెరికా బలగాలు చుట్టుముట్టడంతో హార్మూజ్ జలసంధి దగ్గర టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఏ క్షణాన ఏం జరగబోతుందోనని ప్రపంచ దేశాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
మెరుపు దాడులు చేసే నౌకలు టెహ్రాన్ వద్ద ఉన్నాయని.. అవి హర్మూజ్ సమీపంలోకి వస్తే ధ్వంసం చేయాలని తమ బలగాలను ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఆంక్షలున్న ఇరాన్ చమురును కొనుగోలు చేసే, విక్రయించేవారిపై సత్వర విచారణ చేపట్టి శిక్ష పడేలా చూస్తామని అమెరికా హెచ్చరించింది. ఇరాన్ తమతో ఒప్పందం చేసుకోవాలని కోరుకుంటోందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ విషయంలో సోమవారం ఉదయం కొందరు సముచిత వ్యక్తుల నుంచి తనకు ప్రతిపాదన వచ్చిందన్నారు. ఇరాన్ అణ్వస్త్రాలను కలిగి ఉండేందుకు తాము ఎన్నటికీ అనుమతించబోమన్నారు.
శాంతి చర్చలు విఫలమవడంతో.. ఇరాన్ ఓడరేవులు, తీర ప్రాంతాలను దిగ్బంధించాలని తమ నౌకాదళాన్ని ట్రంప్ ఆదేశించారు. దీంతో దిగ్బంధన ప్రక్రియను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రారంభించింది. హర్మూజ్ సమీపంలో బలగాలను భారీగా మోహరించింది. ఇరాన్కు వచ్చే, ఆ దేశాన్ని వీడే నౌకలన్నింటినీ అడ్డుకుంటామని సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లలోని ఇరాన్ ఓడరేవులకూ రాకపోకలను సాగనివ్వబోమని స్పష్టం చేసింది. ఇరానేతర దేశాల పోర్టులకు వెళ్లే నౌకల ప్రయాణానికి మాత్రం హర్మూజ్ వద్ద అడ్డు తగలబోమని తెలిపింది. హర్మూజ్లో రాకపోకలను పూర్తిగా నిరోధిస్తామంటూ ట్రంప్ తొలుత (ఆదివారం) ప్రకటించారు. దిగ్బంధన ప్రక్రియ కోసం ఇరాన్ పోర్టులు, తీరప్రాంతాల చుట్టూ 15కుపైగా యుద్ధనౌకలను అమెరికా మోహరించింది. ఇందులో యూఎస్ఎస్ ట్రిపోలి (ఎల్హెచ్ఏ 7) కూడా ఉంది. ఈ యుద్ధనౌకపై ఎఫ్-35బి లైటెనింగ్ 2 స్టెల్త్ఫైటర్లు, ఎంవీ-22 ఆస్ప్రేస్, హెలికాప్టర్ల వంటివి అందుబాటులో ఉంటాయి.
అమెరికా చర్యపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో రగిలిపోతున్న ఇరాన్.. దీటుగా బదులిచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తమ షిఫ్ యార్ట్ల దిగ్బంధనానికి ప్రతిగా పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ల చుట్టూ ఉన్న పోర్టులన్నింటికీ రాకపోకల్ని అడ్డుకుంటామని అది హెచ్చరించింది. పశ్చిమాసియాలో ఏ ఓడరేవూ సురక్షితం కాదంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్య చేసింది. తమ ఓడరేవులు, హర్మూజ్ దిగ్బంధనంపై ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబఫ్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. అమెరికా తమతో పోరుకు దిగితే.. తామూ పోరాడతామని స్పష్టం చేశారు. తమ సంకల్పాన్ని పరీక్షిస్తే, మరింత పెద్ద గుణపాఠం నేర్పుతామని హెచ్చరించారు. ఇకముందు పెట్రోలు ధరలు తలచుకొని అమెరికన్లు బాధపడతారని ‘ఎక్స్’లో ఘాలిబఫ్ వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు- ఇరాన్ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లితే పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతమంతటా సముద్ర భద్రత ప్రమాదంలో పడుతుందని ఐఆర్జీసీ హెచ్చరించింది. అమెరికా దిగ్బంధనానికి ప్రతీకారంగా గల్ఫ్లో రేవులను మూసివేస్తామని పేర్కొంది. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ సముద్రంలో భద్రత అనేది ఉంటే అందరికీ ఉండాలని.. లేకపోతే ఎవరికీ ఉండకూడదని వ్యాఖ్యానించింది. తమ ఓడరేవులకు ముప్పు కలిగితే గల్ఫ్లో ఏ ఓడరేవూ సురక్షితంగా ఉండదని పేర్కొంది. ఇరాన్ అనుమతి పొందిన నౌకలకు మాత్రమే హర్మూజ్లోకి ప్రవేశించే వీలు కల్పిస్తామంది. అమెరికా తమ షరతులకు అంగీకరించి, అక్రమ డిమాండ్లను పక్కనపెడితే.. దానితో మరో దఫా చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధమేనని ఇరాన్ ప్రకటించింది. శాంతికైనా, యుద్ధానికైనా తాము సిద్ధమేనని.. రెండింట్లో ఏది కావాలో వాషింగ్టనే తేల్చుకోవాలంటోంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
