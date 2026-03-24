Israel Iran US War: నాలుగు వారాలుగా ఆమెరికా, ఇజ్రాయోల్, ఇరాన్ యుద్ధం కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇరాన్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్, గ్యాస్ వంద శాతం నుంచి 10శాతానికి పడిపోయింది. భారత్ లో నిల్వలు కూడా పూర్తిగా అయిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే కేంద్ర సర్కార్...గ్యాస్ పై కోతలు పెడుతోంది. గతంలో 14 కేజీల సిలిండర్ ను ...10కేజీలకు కుదించాలని నిర్ణయించింది. అయితే కేంద్రం మాత్రం అలాంటి నిర్ణయం ఏది తీసుకోలేదని చెప్పుకొచ్చింది. అలాగే చాలా పెట్రోల్ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ఆయిల్ బంకులు ఓపెన్ అయ్యి ఉన్నా... ప్రీమియర్ పెట్రోల్ మాత్రమే పోస్తున్నారు. దీంతో వాహనదారులు పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర క్యూలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇదిలా ఉంటే CNG,గ్యాస్ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. గ్యాస్ స్టేషన్ల దగ్గర వాహనాలు కిలో మీటర్ల మేర క్యూ కడుతున్నాయి. గంటల కొద్ది వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరోవైపు పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన క్లిష్టమైన పరిస్థితులు చాలా కాలం పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. కొవిడ్-19 మహమ్మారి టైంలో దేశం ఐక్యంగా నిలబడినట్లే ఇప్పుడు కూడా సంసిద్ధంగా, ఐక్యంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇంధనం, ఎరువులు, జాతీయ భద్రత, దేశంలోని ఇతర రంగాలు, పశ్చిమాసియాలో నివసిస్తున్న భారతీయులపై యుద్ధ ప్రభావానికి సంబంధించిన ఆందోళనలను ప్రస్తావించారు. పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళనకరమని అన్నారు. యుద్ధంతో తీవ్ర పర్యవసనాలు ఎదురు కానున్నాయని తెలిపారు. దీర్ఘ కాలిక ప్రభావానికి భారత్ సంసిద్ధం కావాలని ముందే హెచ్చరించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.
ఇప్పటికే గ్యాస్ కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే పలు పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులను చూసి వాహనదారులు లబోదిబోమంటున్నారు. సిటీలోని రోజు రోజుకు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. పెట్రోల్ దొరుకుతుందో..లేదోనని కొంత మంది వాహనాల్లో పెట్రోల్ పోయించుకుంటే మరికొందరు బాటిళ్లలో తీసుకెళ్లారు. పెట్రోల్ లేకపోతే పనుల నిమిత్తం బయటికి ఎలా వెళ్లాలో అర్థం కావడం లేదంటున్నారు. పరిస్థితి ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
గ్యాస్ సిలిండర్ కష్టాలు రోజులు గడుస్తున్నా తీరడం లేదు. బుక్ చేసినా సిలిండర్లు రాకపోవడంతో వినియోగదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. భారత్ గ్యాస్ను నేరుగా గోదాము నుంచే వినియోగదారులకు పంపిణీ చేస్తుండడంతో ఉదయం నుంచే అక్కడికి భారీగా చేరుకుని నిరీక్షించారు. గ్యాస్ కొరత లేదని కేంద్రం ప్రకటిస్తున్నా గ్యాస్ నిర్వాహకులు మాత్రం గ్రామాల్లోకి సిలిండర్లను సరఫరా చేయకపోవడంతో గోదాముల వద్దకెళ్లి గంటల తరబడి క్యూలో నిరీక్షించి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే..గ్యాస్ కొరతతో చాలా రెస్టారెంట్లు,హోటల్స్ లో గతంలో దొరికిన ఐటమ్స్ దొరకటం లేదు. దీనికి తోడు గ్యాస్ బిల్ పేరుతో కస్టమర్లపై కొత్తగా చార్జీలు వేస్తున్నారు. మరోవైపు చిరువ్యాపారులపై గ్యాస్ కొరత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. హోటల్స్ లో గ్యాస్ దొరకకపోవడంతో...ఐటమ్స్ పై భారీగా చార్జీలు పెంచారు. అటు చాలా హోటల్స్ లో కట్టెలపోయ్యిలు వాడుతున్నారు.
