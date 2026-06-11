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Iran US War Update: హార్మూజ్ క్లోజ్.. చమురు ధరలు పై పైకి..

Hormuz Strait Close:పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి.  తాజాగా ఇరాన్‌పై అమెరికా భీకర దాడులు చేస్తోంది. దీంతో ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్‌ మూసివేస్తున్నట్లు  ప్రకటించింది. ఇకపై ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే అన్ని నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే నౌకలను కాల్చేస్తామని హెచ్చరించింది. హర్మూజ్‌ను దాటేందుకు ప్రయత్నించిన రెండు నౌకలపై దాడి కూడా చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:05 PM IST
Iran US War Update: హార్మూజ్ క్లోజ్.. చమురు ధరలు పై పైకి..
Image Credit: Hormuz Close (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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