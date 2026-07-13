/పశ్చిమాసియా మళ్లీ ఉద్రిక్తం.. ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా..

America Iran War: మిడిల్ ఈస్ట్లో పరిస్థితులు మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందాన్ని ఎవరు ఖాతరు చేయకుండా ఒకరిపై ఒకరు దాడుల చేసుకోవడంతో హార్మూజ్ సహా పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. మరోవైపు ఆదివారం ఇరాన్.. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై విరుచు పడింది. ముఖ్యంగా హార్మూజ్లోని ఒమన్ తీరం దగ్గరలో ప్రయాణిస్తోన్న సైప్రస్కు చెందిన పతాకంతో వెళుతున్న దానిపై ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ జీఎఫ్ఎస్ గెలాక్సీ అనే కమర్షియల్ షిప్ పై ఆదివారం దాడికి తెగపడింది.
అందులో 24 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అందులో 11 మంది మన దేశానికి చెందినవారున్నారు. ఓడలో ఉన్న స్టాఫ్లో 23 మందిని ఒమన్ రక్షించింది. ఓ భారతీయుడికి ఆచూకి మాత్రం లభించడం లేదు. ఐఆర్జీసీ బలగాల దాడితో సైప్రజ్ ఓడలోని ఇంజిన్ పూర్తిగా దెబ్బతిని ముందుకు కదలేని స్థితి నెలకొంది. ఇక ఐర్జీసీ దళాలు వాణిజ్య నౌకపై దాడిని మన దేశం ఖండించింది. మరోవైపు తాము హార్మూజ్ జలసంధిని తమ దిగ్బంధనంలో తీసుకున్నట్టు ప్రకటించారు. తమ అనుమతులు లేకుండా ఎలాంటి నౌకలను ఇక్కడ ప్రయాణించడానికి అనుమతించమని చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు అమెరికా మాత్రం ఇరాన్ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. హార్మూజ్ జలసంధి తెరిచే ఉందని చెప్పింది.
ఇరాన్ లోని 140 లక్ష్యాలపై దాడులు..
హర్మూజ్ సమీపంలోని తమ కెష్మ్ దీవిపై అమెరికా దాడులు నిర్వహించింది. అటు బందర్ అబ్బాస్ తీరం, ఛాబహార్ తీరంలోని వాచ్ టవర్స్ను ధ్వంసం చేసినట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు ఇరాన్లోని కీలకమైన అణు విద్యుత్ కర్మాగారాలు, పలు డోన్ ప్రయోగ కేంద్రాలు, యుద్దానికి సంబంధించి ఆర్టిలరీ ఉంచే ఆయుధాగారాలను టార్గెట్ చేసింది. అంతేకాదు ఇరాన్ నిల్వ చేసే డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలపై దాడుల నిర్వహించింది. మొత్తంగా ఇరాన్లోకి కీలకమైన ఓ ఆయిల్ నిల్వలున్న ప్రాంతాన్ని టార్గెట్ చేసింది. మొత్తంగా ఇరాన్లోని కీలకమైన 140 కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించినట్టు చెప్పారు. ఈ దెబ్బతో ఇరాన్ కోలుకోవడం అంత ఈజీ కాదని అమెరికా చెప్పింది. మొత్తంగా ఇరాన్ పై అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. మరోవైపు ఇరాన్, అమెరికా ఉద్రిక్తతలను ఢిల్లీ నిశితంగా గమనిస్తోంది.
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