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పశ్చిమాసియా మళ్లీ ఉద్రిక్తం.. ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా..

US Attacks Iran Infrastructure: పశ్చిమాసియా మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ ఇరాన్‌కు చెందిన ఐఆర్‌జీసీ హార్మూజ్ గుండా వెళుతున్న నౌకలపై దాడులకు దిగడంతో ప్రతిగా అమెరికా ప్రతి దాడుల నిర్వహించింది. తాజాగా కీలకమైన హార్మూజ్‌లో వెళుతున్న వాణిజ్య ఓడపై ఐఆర్‌జీసీకి చెందిన దాడులు చేయడం.. ఆ వెంటనే అమెరికా ఎటాక్ చేయడం చకచకా జరిగిపోయయి. దీంతో హార్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:38 AM IST
పశ్చిమాసియా మళ్లీ ఉద్రిక్తం.. ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా..
Image Credit: Iran America War (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫశ్చిమాసియా మళ్లీ ఉద్రిక్తం.. ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా..
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