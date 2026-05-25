/US-Iran War: ముగింపు దిశగా ఇరాన్, అమెరికా యుద్దం.. ఈ సారైనా శాంతి చర్చలు ఫలించేనా..!

America Iran Peace Talks going On: ఫిబ్రవరి 28న మొదలైన అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ వార్ లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఇపుడు ఈ యుద్దంలో టెల్ అవీవ్, వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య త్వరలోనే ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందన్నారు. యుద్ధాన్ని ముగించి.. హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవడమే లక్ష్యంగా ఇరు దేశాలు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అధికారికంగా ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత యురేనియం నిల్వలను నిర్వీర్యం చేసే విధానాలపై చర్చలు జరపనున్నట్లు తెలిపారు.అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ ప్రకారం.. ఇరాన్ వద్ద 60శాతం శుద్ధి చేసిన 440 కిలోల యురేనియం ఉన్నట్లు అంచనా. కావాలనుకుంటే దీన్ని కొద్ది వారాల్లోనే అణ్వస్త్ర తయారీకి అవసరమైన 90 శాతం స్థాయికి ఆ దేశం శుద్ధి చేసుకోవచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఆ యురేనియంతో 10కిపైగా అణు వార్హెడ్లను తయారు చేయవచ్చు. 60 శాతం శుద్ధి చేసిన యురేనియంను బాంబు తయారీకి వాడొచ్చు. అయితే అది తక్కువ శక్తితో విస్ఫోటం చెందుతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ పదార్థాన్ని వాడి అణ్వస్త్రాన్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిల్వల్లో అధిక భాగం ఇస్ఫహాన్ అణు కేంద్రంలోని భూగర్భంలో దాచి ఉంచినట్లు భావిస్తున్నారు.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు ఇరాన్లో పర్యటిస్తున్న తమ ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిం మునీర్ పర్యటన ఫలప్రదంగా ముగిసిందని పాకిస్థాన్ సైన్యం వెల్లడించింది. ఇరువర్గాల మధ్య తుది ఒప్పందానికి దాదాపుగా రంగం సిద్ధమైందని తెలిపింది. మరోవైపు ఇరాన్ ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్తో జరుగుతున్న శాంతి చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో భారీ ఒప్పందం చాలా దగ్గరలో ఉందన్నారు. చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయంటూ తన సోషల్ మీడియా 'ట్రూత్' లో ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇజ్రాయెల్, ఆ ప్రాంతంలోని ఇతర మిత్రదేశాలతో సంప్రదింపులు జరిపినట్టు తెలిపారు.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒక భారీ ఒప్పందం చాలా వరకు చర్చల ద్వారా కుదిరిందన్నారు. ఈ విషయమై ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహుతో ఫోన్లో మాట్లాడానన్నారు. ఒప్పందానికి సంబంధించిన తుది అంశాలు, వివరాలు ప్రస్తుతం చర్చిస్తున్నామన్నారు. త్వరలోనే వాటిని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తామన్నారు. మూడు నెలలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించడంపైనే తాము దృష్టి పెట్టామని ట్రంప్ తెలిపారు కాగా ప్రతిపాదిత అవగాహనలో భాగంగా హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే హార్ముజ్పై టెహ్రాన్ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని చెబుతూ, ట్రంప్ వాదనను ఇరాన్ కొట్టిపడేసింది. యుద్ధానికి ముందున్న స్థాయికి ఓడల రాకపోకల సంఖ్యను తిరిగి తీసుకురావడానికి మాత్రమే అంగీకరించినట్టు ఇరాన్ తెలిపింది. అంతే తప్ప యుద్ధానికి ముందు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛా రవాణాకు అంగీకరించబోమని తేల్చి చెప్పింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.