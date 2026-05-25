  US-Iran War: ముగింపు దిశగా ఇరాన్, అమెరికా యుద్దం.. ఈ సారైనా శాంతి చర్చలు ఫలించేనా..!

US-Iran War: ముగింపు దిశగా ఇరాన్, అమెరికా యుద్దం.. ఈ సారైనా శాంతి చర్చలు ఫలించేనా..!

US-Iran Peace Talks:త్వరలో ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదిరేందుకు అవకాశముందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌  ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఇరాన్  కీలక నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు.  తన వద్ద ఉన్న అత్యంత శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలను వదులు కోవడానికి అంగీకరించిందని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికాకు చెందిన అధికారులు వెల్లడించారు.
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 25, 2026, 12:00 AM IST|Updated: May 25, 2026, 09:50 AM IST
Image Credit: Iran US War Peace Talks (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

