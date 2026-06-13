/Iran US India: భారత నౌకలపై దాడి.. ఇరాన్ పై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Trump Firs on Iran: ఇరాన్ తీరుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ట్రంప్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి వెళ్తున్న భారతీయ నౌకలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేయడంపై ఎంత మాత్రం మంచి పరిణామం కాదన్నారు. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలుసంచలనంగా మారాయి. ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత నౌకలపై దాడులతో పాటు అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ప్రతిపాదన ఒప్పందం విషయంలో కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. ఇరాన్ విడుదల చేసిన ఒప్పంద వివరాలు వాస్తవానికి భిన్నంగా ఉన్నాయన్నారు.
నిజమైన ఒప్పందంలోని అంశాలు కాదని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్తో మంచి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం చాలా కష్టం. వారు అత్యంత విశ్వసనీయత లేని భాగస్వాములు వెంటనే తమ వైఖరిని మార్చుకోవాలని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ వారం ఒమన్ తీరంలో భారతీయ సిబ్బందితో ఉన్న మూడు నౌకలపై దాడి జరిగింది. ఈ దాడులపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించిన తర్వాత అమెరికా నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం గమనార్హం.
అమెరికా, ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్దంలో భారత్ ఎవరి పక్షాన నిలవలేదు. పైగా మూడు దేశాలు భారత్ కు అత్యంత సన్నిహితమైన మిత్రదేశాలే. అంతేకాదు ఈ యుద్దం ఆపేందుకు నరేంద్ర మోడీ కూడా తన వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు ఓ కొలిక్కి వచ్చిన దశలో భారత్ నౌకలపై హార్మూజ్ స్ట్రెయిట్ వద్ద దాడి జరగడం అంతర్జాతీయంగా అందరు విస్తుపోయేలా చేసింది.
భారత నౌకల పై ఇరాన్ దాడులు..
ట్రంప్ ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకుపాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తుండడం గమనార్హం. ఈ ఘటనపై భారత్ అమెరికా దౌత్యవేత్తకు సమన్లు జారీ చేసింది. భారతీయ వాణిజ్య నౌకలపై దాడులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. జూన్ 8న ఎంటీ మారివెక్స్ అనే నౌకపై దాడి జరగడంతో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ నౌకలో ఉన్న 24 మంది భారత సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. జూన్ 10 న మరో ట్యాంకర్ ఒమన్ తీరంలో దాడికి గురైంది. ఇక ఈ నౌకలో 24 మంది భారతీయులు ఉంటే 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడగా ముగ్గురు మరణించారు. మరో వాణిజ్యనౌకపై కూడా దాడి జరిగింది. మొత్తంగా పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్దంలో ఇరాన్ .. కావాలని భారత్ పై దాడికి పాల్పడదు. అమెరికానే ఈ దాడికి పాల్పడి తమపై నెపం మోపుతుందనే ఇరాన్ లోని కొన్ని మీడియా కథనాలు వెల్లడించినట్టు సమాచారం.
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