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Iran US India: భారత నౌకలపై దాడి.. ఇరాన్ పై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Iran US India: ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ యుద్దం నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు రవాణాలో తీవ్ర అంతరాలు ఏర్పడింది. మరోవైపు భారత్ కూడా ఈ చమురు దిగుమతుల సంక్షోభం నేపథ్యంలో ప్రజలు పొదుపు మంత్రం పాటించాలని చెబుతుంది. అయితే ఇరాన్, అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం ఓ కొలిక్కి వచ్చినట్టు ట్రంప్ చెప్పిన కొన్ని గంటల్లోనే హార్మూజ్ జలసంధి దగ్గర ప్రయాణిస్తూన్న భారత చమురు ఓడలపై ఇరాన్ దాడికి తెగపడినట్టు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 13, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:01 AM IST
Iran US India: భారత నౌకలపై దాడి.. ఇరాన్ పై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Iran Bharat Israel (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Iran US India: భారత నౌకలపై దాడి.. ఇరాన్ పై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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