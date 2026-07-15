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హార్ముజ్‌లో ఇరాన్ దాడి.. భారత నావికుడి మృతి.. భారత్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం..

Iran Attacks on Hormuz Straight:   హార్ముజ్ జలసంధిలో యూఏఈకి చెందిన రెండు షిప్పింగ్ ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ జరిపిన దాడిలో ఒక భారతీయ నావికుడు మరణించారు.  మరో ఆరుగురు భారతీయులతో సహా ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఢిల్లీలోని ఇరాన్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్ మొహమ్మద్ జవాద్ హొస్సేనీని పిలిపించి తీవ్ర నిరసనను తెలియజేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:04 PM IST
హార్ముజ్‌లో ఇరాన్ దాడి.. భారత నావికుడి మృతి.. భారత్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం..
Image Credit: Iran US Attacks (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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