Iran Attacks on Kuwait: కువైట్ పై ఇరాన్ భీకర దాడులు.. అతిపెద్ద ఆయిల్ రిఫైనరీపై దాడి..

Iran Kuwait: కువైట్పై ఇరాన్ భీకర దాడులు చేసింది. ఈ దాడుల్లో ఓ నిర్లవణీకరణ కర్మాగారం ధ్వంసమైంది. కువైట్లోని మీనా అల్-అహ్మదీ చమురుశుద్ధి కర్మాగారంపై డ్రోన్లు విరుచుకుపడటంతో మంటలు చెలరేగాయి. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద రిఫైనరీల్లో మీనా అల్-అహ్మదీ ఒకటి. అబుధాబీపైకి దూసుకొచ్చిన క్షిపణులను యూఏఈ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు కూల్చివేశాయి. అయితే వాటి శకలాలు తగిలి ఐదుగురు భారతీయులు, ఏడుగురు నేపాలీలు గాయపడ్డారు. ఇరాన్ ప్రయోగించిన 18 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 4 క్రూజ్ క్షిపణులు, 47 డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు యూఏఈ తెలిపింది. ఇరాన్ నుంచి ఓ క్షిపణిని అడ్డుకోవడంతో యూఏఈలోని ఓ గ్యాస్ క్షేత్రంపై శకలాలు భారీగా పడ్డాయి. ఆ క్షేత్రాన్ని మూసివేశారు. సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్లలో సైరన్ల మోత వినిపించింది. ఇరాన్ ప్రయోగించిన పలు డ్రోన్లను ఆ దేశాల బలగాలు కూల్చివేశాయి.
ఇజ్రాయెల్పైకి ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్బేస్పై మార్చి 1న ఇరాన్ చేసిన దాడిలో అమెరికాకు చెందిన అత్యంత ఖరీదైన ఏఎన్/టీపీవై-2 రాడార్ ధ్వంసమైనట్లు తాజాగా శాటిలైట్ చిత్రాలు ధ్రువీకరించాయి. దుబాయ్లోని ఒరాకిల్, బహ్రెయిన్లోని అమెజాన్ సంస్థల డేటా సెంటర్లపై ఐఆర్జీసీ గురువారం దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా తెలిపింది. ఈ వార్తలను యూఏఈ అధికారులు ఖండించారు. హర్మూజ్ సమీపంలో గత నెల 11న దాడికి గురైన తమ నౌకలో మానవ అవశేషాలు కనిపించినట్లు థాయిలాండ్ వెల్లడించింది. నాటి దాడి తర్వాత ముగ్గురు సిబ్బంది అదృశ్యమైనట్లు గతంలో పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. ఇస్ఫహాన్పైనా దాడులు చేశాయి. టెహ్రాన్ను కారజ్ నగరంతో అనుసంధానించేందుకు నిర్మిస్తున్న భారీ వంతెనపై జరిగిన దాడిలో 8 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. లెబనాన్లోని సొహ్మొర్ పట్టణంలో మసీదులో ప్రార్థనలుచేసి వెళ్తున్నవారిపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో ఇద్దరు మృత్యువాతపడ్డారు. 11 మంది గాయపడ్డారు. ఇటీవల అగ్నిప్రమాదానికి గురైన అమెరికా విమానవాహక నౌక ‘యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్’ మరమ్మతుల అనంతరం మళ్లీ విధుల్లో చేరినట్లు అమెరికా 6వ ఫ్లీట్ తాజాగా ప్రకటించింది. యుద్ధం ముగింపునకు ఇరాన్ విదేశాంగశాఖ మాజీ మంత్రి మొహమ్మద్ జవాద్ జరీఫ్ తాజాగా ఓ మ్యాగజైన్లో కీలక ప్రతిపాదనలు చేశారు. అణు కార్యక్రమంపై ఇరాన్ పరిమితులు విధించుకోవాలని, హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరవాలని అందులో సూచించారు. అందుకు ప్రతిగా టెహ్రాన్పై అన్ని ఆంక్షలను అమెరికా ఎత్తివేయాలని సూచించారు. ప్రపంచ అగ్రశక్తులతో 2015లో ఇరాన్ అణు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంలో జరీఫ్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
హర్మూజ్ను పర్యవేక్షించేందుకు ఒమన్తో కలిసి ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఇరాన్ తెలిపింది. సియోల్లో దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యుంగ్తో ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ భేటీ అయ్యారు. హర్మూజ్లో రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవడంలో సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని తీర్మానించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఫ్రాన్స్ షిప్పింగ్ కంపెనీకి చెందిన ఓ నౌక తాజాగా హర్మూజ్ను సురక్షితంగా దాటింది. హర్మూజ్ను ఇరాన్ తన నియంత్రణలోకి తీసుకున్న తర్వాత.. ఫ్రాన్స్ సంబంధిత నౌక ఒకటి ఆ జలసంధిని దాటడం ఇదే తొలిసారి. హర్మూజ్ను తిరిగి తెరిపించే చర్యలకు మద్దతిచ్చేందుకు తాము సిద్ధమని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ లోని స్వచ్ఛంద బసిజ్ దళంలోకి 12 ఏళ్ల వయసున్న చిన్నారులనూ ఇరాన్ తీసుకుంటున్నట్లు ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ హెచ్చరించింది.
హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచేందుకు బహ్రెయిన్ సిద్ధం చేసిన ముసాయిదా తీర్మానంపై ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో నేడు ఓటింగ్ జరగనుంది. హర్మూజ్పై ఏ దేశానికీ హక్కులేదని అందులో బహ్రెయిన్ పేర్కొంది. ఇరాన్లో అసలైన విధ్వంసం ఇంకా మొదలవలేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అన్నారు. వచ్చే 2-3 వారాల్లో ఆ దేశంపై మరింత భీకర దాడులు చేస్తామని ‘ట్రూత్ సోషల్’లో హెచ్చరించారు. ఇరాన్లో వంతెనలు, విద్యుత్ కర్మాగారాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటామన్నారు. అంతకంటే ముందే తమతో ఒప్పందానికి రావాలని టెహ్రాన్కు సూచించారు. హర్మూజ్ను అమెరికా బలగాలు సులువుగా తెరవగలవని ఆయన పేర్కొన్నారు.
