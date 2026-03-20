Iran America War: అమెరికాకు ఇరాన్ భారీ షాక్.. 16 యూఎస్ విమానాల కూల్చివేత..

Iran Big Shock To America: కువైట్లో జరిగిన ‘ఫ్రెండ్లీ ఫైర్’లో యూఎస్కు చెందిన మూడు ఎఫ్-15 యుద్ధ విమానాలు కుప్పకూలాయి. ఇరాక్లో అమెరికా వాయుసేనకు చెందిన రీఫ్యూయలింగ్ విమానం కేసీ-135 పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సౌదీ అరేబియాలో కూడా ఓ వైమానిక స్థావరంపై ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడుల్లో అమెరికా ఐదు కేసీ-135 రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలు మానవరహిత రీపర్ డ్రోన్లను మాత్రమే కూల్చివేశాయి. వీటిల్లో దాదాపు తొమ్మిది గాల్లోనే ధ్వంసమయ్యాయి.ఇదిలా ఉంటే జోర్డాన్లోని ఒక విమానాశ్రయంలో నేలపై ఉన్న డ్రోన్ను బాలిస్టిక్ క్షిపణి ఢీకొట్టింది. మరో రెండు డ్రోన్లు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు భారీ దెబ్బ పడుతోంది. మూడు వారాల్లోనే అమెరికా ఆర్ధిక వ్యవస్థ పూర్తిగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది.
ప్రపంచ చమురు జీవనాడి హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు కీలక పోరును అమెరికా మొదలుపెట్టింది. ఇందుకోసం తీర ప్రాంతంలో ఇరాన్ మోహరించిన క్షిపణి లాంచర్లు, డ్రోన్లు, బోట్లు వంటి టార్గెట్ లను ఛేదించేందుకు తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరే అపాచీ అటాక్ హెలికాప్టర్లు , తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరే విమానాలను రంగంలోకి దింపినట్లు అమెరికా సైనికాధికారులు తెలిపారు.
ఈ జలసంధిలో ఇరాన్ సీమైన్స్, బోట్స్, మిసైల్స్ నుంచి ఎదురయ్యే ప్రమాదాల్ని అరికట్టేందుకు ఈ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధిస్తూ ఇరాన్ ఉచ్చులను పూర్తిగా తొలగించడానికి వారానికి పైగా సమయం పడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ జలసంధి మూసివేతతో చమురు ధరలు $119 డాలర్లను తాకింది.
భారీ ఆయుధాలతో ఎ-10 యుద్ధ విమానాలకు తోడు అపాచీ అటాక్ హెలికాప్టర్లను కూడా పంపించింది. ఇవి హర్మూజ్ జలసంధిపై అతితక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతూ శత్రులక్ష్యాలను మట్టుబెడుతున్నాయి. ఎ-10 యుద్ధ విమానాలు దక్షిణ తీర ప్రాంతాల్లోని ఇరాన్ ఫాస్ట్ అటాక్ క్రాఫ్ట్లను లక్ష్యంగా చేసుకొన్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ దాడుల్లో తమ మిత్ర దేశాలు కొన్ని అటాక్ డ్రోన్లను ఎదుర్కోవడానికి అపాచీ హెలికాప్టర్లను రంగంలోకి దించినట్లు జనరల్ డాన్ కెయిన్ వెల్లడించారు. అయితే.. ఆ దేశాల పేర్లు చెప్పేందుకు నిరాకరించారు. వాస్తవానికి కొన్నాళ్ల నుంచే ఎ-10, అపాచీ హెలికాప్టర్లు ఈ పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. వీటికి అండగా ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో ఫైటర్ జెట్లు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 120 నౌకలను పేల్చేసినట్లు రక్షణ మంత్రి పీట్హెగ్సెత్ వెల్లడించారు.
అమెరికా ఎ-10 విమానాలను పదాతి దళాలకు క్లోజ్ఎయిర్ సపోర్ట్ మిషన్ల కోసం నిర్మించారు. తాజాగా ఇప్పుడు వాటిని నౌకలను ధ్వంసం చేయడానికి వినియోగిస్తున్నారు. దీని ముందు భాగంలో 30 ఎంఎం గన్ ఉండగా.. రెక్కలపై బాంబులు అమర్చి ఉంటాయి. అమెరికా ఎ-10 విమానాలు జోర్డాన్ కేంద్రంగా ఉన్నాయి. వీటిని గతంలో ఐసిస్పై ఆపరేషన్లకు వాడారు.
ఇప్పటికే దాదాపు 2,200 మంది అమెరికా మెరైన్ కమాండోలు ఇరాన్ యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు బయల్దేరారు. వీరు ఇరాన్ దక్షిణ తీరంలోని ద్వీపాలను స్వాధీనం చేసుకొని హర్మూజ్ జలసంధిపై పట్టు సాధించాలన్నది వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
