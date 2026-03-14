Abraham Linchon: యూఎస్ యుద్దనౌక అబ్రహం లింకన్ పై ఇరాన్ దాడి.. ఖండించిన అమెరికా..

Iran Claims Attack on America War Ship Abraham Linchon: అమెరికా విమాన వాహకనౌక అబ్రహం లింకన్‌పై దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఈ నౌకను ఢీకొట్టాయని వెల్లడించింది. దాంతో అది పనిచేయడం లేదని, గల్ఫ్ జలాల నుంచి వెనక్కి తగ్గిందని చెప్పుకొచ్చింది.  అయితే అమెరికా ఈ ప్రకటనను తోసిపుచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 08:16 AM IST

America Condemns Iran Attack: ఇరాన్‌పై అమెరికా చేస్తున్న ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీకి అబ్రహం లింకన్ నౌక మద్దతు ఇస్తూనే ఉందని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రకటనలను ఖండించింది. ఈమేరకు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు పెట్టింది. అబ్రహం లింకన్‌కు అతి దగ్గరగా ఓ ఇరాన్ పడవ వచ్చిందని అమెరికా మీడియా వర్గాలు తెలిపారు. దానిని గుర్తించిన అమెరికా దళాలు కాల్పులు జరిపాయని తెలిపాయి. అయితే ఈ ఘటనలో యూఎస్ నౌక దెబ్బతిందా లేదా అని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఇరాన్‌తో యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ట్రంప్ సేనలు అబ్రహం లింకన్‌ను దక్షిణ చైనా సముద్రం నుంచి పశ్చిమాసియాకు తరలించాయి. ఇందులో ఎనిమిది స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి.

అబ్రహం లింకన్‌పై దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్  కాదు. యుద్ధం ప్రారంభమైన మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగు క్షిపణులతో దాడి చేశామని చేసిన ప్రకటన కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఆ ప్రకటనలో నిజం లేదని అప్పుడు కూడా అమెరికా ఖండించింది. ఇరాన్‌ వద్ద భారీస్థాయిలో హైపర్‌సోనిక్, నౌకా విధ్వంసక క్షిపణులు ఉన్నప్పటికీ అవి అమెరికన్‌ విమాన వాహక నౌకను తాకడం దాదాపుగా అసాధ్యమనే చెబుతున్నారు.

విమాన వాహక నౌక ప్రధాన బలం దాని మీద ఉండే యుద్ధ విమానాలే. యూఎస్‌ఎస్‌ అబ్రహం లింకన్‌పై ఎఫ్‌/ఏ-18 సూపర్‌ హార్నెట్, ఎఫ్‌-35సి స్టెల్త్‌ యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు సహా అనేక విమానాలు ఉన్నాయి. ఇవి శత్రువుపై దాడి చేయడంతోపాటు విమాన వాహకనౌకను రక్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. వార్ టైమ్ లో విమాన వాహక నౌక సాగరంలో స్థిరంగా ఉండదు. గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతుంటుంది. రియల్‌టైమ్‌ ఉపగ్రహ నెట్‌వర్క్‌ లేకుండా దీని జాడను ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టడం కష్టం. యూఎస్‌ఎస్‌ అబ్రహం లింకన్‌ ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రంలో.. ఇరాన్‌ తీరానికి దూరంలో వ్యూహాత్మక ప్రదేశంలో సంచరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

