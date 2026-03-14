Abraham Linchon: యూఎస్ యుద్దనౌక అబ్రహం లింకన్ పై ఇరాన్ దాడి.. ఖండించిన అమెరికా..

America Condemns Iran Attack: ఇరాన్పై అమెరికా చేస్తున్న ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీకి అబ్రహం లింకన్ నౌక మద్దతు ఇస్తూనే ఉందని పేర్కొంది. ఇరాన్ ప్రకటనలను ఖండించింది. ఈమేరకు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టింది. అబ్రహం లింకన్కు అతి దగ్గరగా ఓ ఇరాన్ పడవ వచ్చిందని అమెరికా మీడియా వర్గాలు తెలిపారు. దానిని గుర్తించిన అమెరికా దళాలు కాల్పులు జరిపాయని తెలిపాయి. అయితే ఈ ఘటనలో యూఎస్ నౌక దెబ్బతిందా లేదా అని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఇరాన్తో యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ట్రంప్ సేనలు అబ్రహం లింకన్ను దక్షిణ చైనా సముద్రం నుంచి పశ్చిమాసియాకు తరలించాయి. ఇందులో ఎనిమిది స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి.
అబ్రహం లింకన్పై దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ కాదు. యుద్ధం ప్రారంభమైన మూడు రోజుల తర్వాత నాలుగు క్షిపణులతో దాడి చేశామని చేసిన ప్రకటన కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఆ ప్రకటనలో నిజం లేదని అప్పుడు కూడా అమెరికా ఖండించింది. ఇరాన్ వద్ద భారీస్థాయిలో హైపర్సోనిక్, నౌకా విధ్వంసక క్షిపణులు ఉన్నప్పటికీ అవి అమెరికన్ విమాన వాహక నౌకను తాకడం దాదాపుగా అసాధ్యమనే చెబుతున్నారు.
విమాన వాహక నౌక ప్రధాన బలం దాని మీద ఉండే యుద్ధ విమానాలే. యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్పై ఎఫ్/ఏ-18 సూపర్ హార్నెట్, ఎఫ్-35సి స్టెల్త్ యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు సహా అనేక విమానాలు ఉన్నాయి. ఇవి శత్రువుపై దాడి చేయడంతోపాటు విమాన వాహకనౌకను రక్షించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. వార్ టైమ్ లో విమాన వాహక నౌక సాగరంలో స్థిరంగా ఉండదు. గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతుంటుంది. రియల్టైమ్ ఉపగ్రహ నెట్వర్క్ లేకుండా దీని జాడను ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టడం కష్టం. యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రంలో.. ఇరాన్ తీరానికి దూరంలో వ్యూహాత్మక ప్రదేశంలో సంచరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.