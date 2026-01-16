Iran: ఇరాన్ లో ఉద్రిక్తత.. భారత ప్రభుత్వం హై అలర్ట్..

Indian Embassy alert Indians at iran: ఇరాన్లో ప్రస్తుతం 10 వేలమందికిపైగా భారతీయ విద్యార్థులు నివసిస్తున్నట్లు అంచనా. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వీరిని సంప్రదించేందుకు టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయ సిబ్బంది ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోవడం, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు పనిచేస్తుండడం ఇందుకు ఇబ్బందికరంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా వారిని చేరుకునేందుకు ఎంబసీ సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
గతేడాది ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం సమయంలోనూ ‘ఆపరేషన్ సింధు’ చేపట్టి.. అనేక మంది భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకువచ్చింది.
మరోవైపు ఇరాన్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న వేళ.. వాణిజ్య విమానాల రాకపోకలకు గగనతలాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం మూసివేసింది. ఈ చర్యలతో కొన్ని అంతర్జాతీయ సర్వీసులు ప్రభావితమైనట్లు ఎయిరిండియా, ఇండిగో సంస్థలు వెల్లడించాయి.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు తెలిపాయి. అయితే, గగనతలం మూసివేత ప్రకటనకు కొన్ని నిమిషాల ముందే ఓ ఇండిగో విమానం టెహ్రాన్ నుంచి భారత్కు బయలుదేరినట్లు సమాచారం. మరోవైపు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఇరాన్ పై దాడుల విషయంలో వెనక్కి తగ్గినట్టు సమాచారం. చివరి నిమిషంలో ట్రంప్ తన ప్లాన్ ను ఎందుకు మార్చుకున్నాడనే విషయం ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
