Iran Crisis: ఇరాన్ లో రోడ్డెక్కిన ప్రజలు.. ఖమేని దిగిపో అంటూ నినాదాలు..

Anti Khaenei Protests: ఇరాన్ లో ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. దీంతో పలుచోట్ల ఆందోళనకారులు వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారు. రాజధాని టెహ్రాన్లో కార్యాలయాలు, వాహనాలు మంటల్లో కాలుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్నెట్, ఫోన్ సేవలను నిలిపివేశారు. దీంతో బాహ్య ప్రపంచంతో ఆ దేశానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అయితే స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలను కొంత మంది వినియోగిస్తున్నారు. దేశంలో పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందని ఇరాన్ అధికార టీవీ ఛానల్ వార్తలను ప్రసారం చేస్తోంది. అయితే ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్లో శనివారం నుంచి వారం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే చాలావరకు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ఆన్లైన్ తరగతులకే పరిమితమయ్యాయి. సాయుధ ఉగ్రవాదులు శుక్రవారం రాత్రి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేటు ఆస్తులకు నిప్పు పెట్టారని అధికారిక టీవీ ఛానల్ వెల్లడించింది. దీనిపై నిరసనకారులు మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనల్లో పాల్గొనే వారిని దైవ వ్యతిరేకులుగా భావిస్తామని, వారికి మరణ శిక్ష విధిస్తామని ఇరాన్ అటార్నీ జనరల్ మహమ్మద్ మోవహెదీ ఆజాద్ స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్లో ఆందోళనలు చేస్తున్న వారికి అమెరికా మద్దతుగా నిలుస్తోంది. ఇరాన్లోని ధైర్యవంతులైన ప్రజలకు అమెరికా మద్దతిస్తామంటోంది. అదే సమయంలో ఇరాన్కు అమెరికా విదేశాంగశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో ఆటలాడొద్దు. ఆయన ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెబితే ఏదో ఒకటి చేస్తారు’ అని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతొల్లా అలీ ఖమేనీ వాటిని లెక్కచేయడం లేదు. నిరసనలను అణచివేసేందుకు మరిన్ని కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడతామని స్పష్టంచేశారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
ఇరాన్లో నిరసనకారులపై కాల్పులు జరిగితే అమెరికా జోక్యం తప్పదన్నారు. చావు దెబ్బ కొడతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అక్కడ జరుగుతున్న నిరసనలను అమెరికా ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోందని, నిరసనకారులు సురక్షితంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పరిస్థితిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నామన్నారు. ప్రజలను చంపడం మొదలుపెడితే మేం జోక్యం చేసుకుంటామని ఇరాన్ పాలకులను హెచ్చరించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.