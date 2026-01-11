English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iran Crisis: ఇరాన్ లో రోడ్డెక్కిన ప్రజలు.. ఖమేని దిగిపో అంటూ నినాదాలు..

Iran Crisis: ఇరాన్‌లో ఆందోళనలు అంతకంతకూ రగులుతున్నాయి. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్‌లో రెండు వారాల కిందట ప్రారంభమైన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా పలు నగరాల్లో ఆందోళనకారులు వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలకు దిగుతున్నారు. వారిని నియంత్రించే సందర్భంలో పలుచోట్ల జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల్లో ఇప్పటిదాకా పదుల సంఖ్యలో నిరసనకారులు మరణించారు. మృతుల్లో  పిల్లలు, భద్రతా సిబ్బందీ ఉన్నారు. 2,300 మందికిపైగా ఆందోళనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:50 PM IST

Iran Crisis: ఇరాన్ లో రోడ్డెక్కిన ప్రజలు.. ఖమేని దిగిపో అంటూ నినాదాలు..

Anti Khaenei Protests: ఇరాన్ లో ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. దీంతో పలుచోట్ల ఆందోళనకారులు వాహనాలకు నిప్పు పెట్టారు. రాజధాని టెహ్రాన్‌లో కార్యాలయాలు, వాహనాలు మంటల్లో కాలుతున్న దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్  అవుతున్నాయి. ఇంటర్నెట్, ఫోన్‌ సేవలను నిలిపివేశారు. దీంతో బాహ్య ప్రపంచంతో ఆ దేశానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అయితే స్టార్‌లింక్‌ ఇంటర్నెట్‌ సేవలను కొంత మంది వినియోగిస్తున్నారు. దేశంలో పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందని ఇరాన్‌ అధికార టీవీ ఛానల్‌ వార్తలను ప్రసారం చేస్తోంది. అయితే ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇరాన్‌లో శనివారం నుంచి వారం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే చాలావరకు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు ఆన్‌లైన్‌ తరగతులకే పరిమితమయ్యాయి. సాయుధ ఉగ్రవాదులు శుక్రవారం రాత్రి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేటు ఆస్తులకు నిప్పు పెట్టారని అధికారిక టీవీ ఛానల్‌ వెల్లడించింది. దీనిపై నిరసనకారులు మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు  ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనల్లో పాల్గొనే వారిని దైవ వ్యతిరేకులుగా భావిస్తామని, వారికి మరణ శిక్ష విధిస్తామని ఇరాన్‌ అటార్నీ జనరల్‌ మహమ్మద్‌ మోవహెదీ ఆజాద్‌ స్పష్టం చేశారు. 

ఇరాన్‌లో ఆందోళనలు చేస్తున్న వారికి అమెరికా మద్దతుగా నిలుస్తోంది. ఇరాన్‌లోని ధైర్యవంతులైన ప్రజలకు అమెరికా మద్దతిస్తామంటోంది. అదే సమయంలో ఇరాన్‌కు అమెరికా విదేశాంగశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌తో ఆటలాడొద్దు. ఆయన ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెబితే ఏదో ఒకటి చేస్తారు’ అని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ ఆయతొల్లా అలీ ఖమేనీ వాటిని లెక్కచేయడం లేదు. నిరసనలను అణచివేసేందుకు మరిన్ని కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడతామని స్పష్టంచేశారు.

ఇరాన్‌లో నిరసనకారులపై కాల్పులు జరిగితే అమెరికా జోక్యం తప్పదన్నారు. చావు దెబ్బ కొడతామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు. అక్కడ జరుగుతున్న నిరసనలను అమెరికా ప్రభుత్వం నిశితంగా గమనిస్తోందని, నిరసనకారులు సురక్షితంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.  పరిస్థితిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నామన్నారు.  ప్రజలను చంపడం మొదలుపెడితే మేం జోక్యం చేసుకుంటామని ఇరాన్‌ పాలకులను హెచ్చరించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్‌ ట్రంప్‌. 

