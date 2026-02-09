English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Iran Crisis: దారుణంగా పడిపోయిన ఇరాన్‌ కరెన్సీ రియాల్‌ విలువ.. ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రజల ఆందోళన బాట..

Iran Crisis: దారుణంగా పడిపోయిన ఇరాన్‌ కరెన్సీ రియాల్‌ విలువ.. ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రజల ఆందోళన బాట..

Iran Crisis: మత చాందస వాదం... వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మధ్య ఇరాన్ విలవిలలాడుతోంది. ఆందోళనలతో అట్టుడికిపోతోంది.  నిరసన జ్వాలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. అమాయకుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. దేశ అంతర్గత సమస్య... అంతర్జాతీయ సమస్యగా మారిపోయింది. ఇరాన్ లో శాంతి భద్రతలు అదుపుతప్పి ప్రజలను చంపితే జోక్యంచేసుకుంటామన్న ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు యుద్ధవాతావరణానికి సంకేతంగా మారింది. ఇరాన్ లో ఎందుకు ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి. నిరసన జ్వాలలు ఎందుకు ఎగసిపడుతున్నాయి? ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది? 

Last Updated : Feb 9, 2026, 05:00 AM IST

Iran Crisis: ఇరాన్‌ కరెన్సీ రియాల్‌ విలువ దారుణంగా పడిపోయింది. దీంతో ప్రజల జీవన వ్యయాలు పెరిగిపోయాయి. ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రజల ఆందోళన బాటపట్టారు. పరిస్థితులు హింసాత్మకంగా మారాయి. నిరసనకారుల్ని కట్టడి చేసేందుకు ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్‌పై నిషేధం విధించింది. దాంతో కోట్లాది మంది ప్రజలు డిజిటల్ సేవలకు దూరమయ్యారు. ఇరాన్‌ పై అమెరికా, పశ్చిమ దేశాలు, సొంత ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. దాంతో జనవరి 8 నుంచి ఇంటర్నెట్‌ బ్లాకౌట్ కొనసాగుతోంది.  జీవితంలో విపత్కర పరిస్థితులకు కారణమైన ప్రభుత్వం గద్దెదిగాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. నిరసనలతో ఇరాన్‌ అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్ సైన్యం ఆందోళనకారుల్ని తీవ్రస్థాయిలో అణచివేస్తుండడంతో ఇరాన్‌ వీధులు నెత్తురోడుతున్నాయి. ఘర్షణల్లో అమాయకుల ప్రాణాలు విలవిలలాడుతున్నాయి. ఆందోళనల నేపథ్యంలో మృత్యువాత పడినవారి సంఖ్య ఏకంగా 600 వరకు చేరినట్టు సమాచారం.  ఇందులో 48 మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారు. దాదాపు 11 వేల మందిని సైన్యం అరెస్టు చేసారట. 

ఇరాన్‌లో మత ఛాందస పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ చిత్రాలను తగులబెడుతూ, ఆ మంటతో మహిళలు బాహాటంగా సిగరెట్లు వెలిగిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇంటర్నెట్ బంద్, పెరుగుతున్న మరణాల మధ్య ఇరాన్ అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్‌లో 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఏర్పడిన మతపరమైన పాలక వ్యవస్థకు ఇప్పుడు అతిపెద్ద సవాలు ఎదురవుతోంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న నిరసనలు అంతర్జాతీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు తమ నిరసనను వ్యక్తం చేస్తున్న తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ చిత్రాలను నిప్పుపెట్టి, ఆ సెగతో మహిళలు సిగరెట్లు వెలిగిస్తున్న దృశ్యాలు ఇక్కడి పాలకులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి.

ఈ నిరసనల వెనుక ఒక బలమైన సామాజిక, రాజకీయ సందేశం దాగి ఉంది. ఇరాన్ చట్టాల ప్రకారం సుప్రీం లీడర్ ఫోటోలను తగులబెట్టడం అత్యంత తీవ్రమైన నేరం. మరోవైపు ఇరాన్ సమాజంలో మహిళలు ధూమపానం చేయడాన్ని చాలా చోట్ల నిషేధంగా లేదా తప్పుగా భావిస్తారు. ఇప్పుడు మహిళలు ఈ రెండింటిని కలిపి ప్రదర్శించడం ద్వారా.. అటు ప్రభుత్వ అధికారానికి, ఇటు కఠినమైన సామాజిక ఆంక్షలకు వ్యతిరేకంగా తాము తిరుగుబాటు చేస్తున్నామని చాటి చెబుతున్నారు. 2022లో మహ్సా అమిని మరణం తర్వాత మొదలైన నిరసన జ్వాలలు ఇప్పుడు మరింత తీవ్రమయ్యాయి.

ఎన్నడూ లేనివిధంగా  నిరసనలతో ఇరాన్ లోని నగరాలు అట్టుడికి పోతుంటే... పొరుగుదేశాల్లో చులకనైపోతున్నామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ విచారం వ్యక్తంచేశారు. ప్రజాందోళన ముసుగులో ఉగ్ర మూకలు దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఉగ్ర మూకలు సమాజాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ప్రజల్లో నెలకొన్న ఆందోళనలను సామరస్యంగా పరిష్కరించటానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ఆందోళన, నిరసనలతో ఇరాన్ ను అలుసుగా తీసుకుని దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కుట్ర పన్నుతున్నాయని ప్రస్తావించారు. అల్లరి మూకలు మొత్తం సమాజాన్ని నాశనం చేయకుండా చూడాలని  పెజెష్కియాన్‌  అభ్యర్థించారు. 

ఇరాన్ లో పరిస్థితులు చేయిదాటిపోతున్నాయి. దేశంలో పరిస్థితులపై అన్ని నగరాల్లో ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు హోరెత్తించారు. ఇరాన్ ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తూ...  శాంతిని కోరుకుంటున్నారని... ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చేందుకు సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ లో సైనిక చర్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామన్నారు.  ఇరాన్ ప్రభుత్వం తన సొంత ప్రజలను చంపుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని, అవసరమైతే సైనిక జోక్యం చేసుకుంటామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. టెహ్రాన్‌లోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలపై దాడులు చేయడానికి పెంటగాన్ ఇప్పటికే పలు ఆప్షన్లను ట్రంప్‌కు సమర్పించింది.

ధైర్యవంతులైన ఇరాన్‌ ప్రజలకు అమెరికా మద్దతు ఉంటుందని సోషల్‌ మీడియాలో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి రూబియో ఓ పోస్టు పెట్టారు. ఇరాన్‌ ఆందోళనలు విదేశాలకు సైతం వ్యాపించాయి. లండన్‌లో ఇరాన్‌ రాయబార కార్యాలయం వద్ద నిరసనలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఎంబసీ బాల్కనీపైకి ఎక్కి ఇస్లామిక్‌ రిపబ్లిక్‌ జెండాను తొలగించిన ఆందోళనకారులు, దాని స్థానంలో 1979 నాటి దేశ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. పారిస్, బెర్లిన్‌ సహా ఐరోపాలోని ప్రధాన నగరాల్లో సంఘీభావ ర్యాలీలు జరిగాయి.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ను ఘాటుగా హెచ్చరించారు. ఇరాన్ పై దాడి చేస్తే  ఇజ్రాయెల్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ హెచ్చరించారు. పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలనూ నాశనం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో ఇజ్రాయెల్‌ అప్రమత్తమైంది. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహుతో  సంప్రదించారు. ఇరాన్‌లో ప్రజా ఆందోళనలు, సిరియా, గాజాలో పరిస్థితులపై చర్చించినట్లు సమాచారం.

అమెరికానే కాకుండా, ఇజ్రాయెల్‌ను కూడా తాము లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ గగనతలంపై అమెరికా యుద్ధ విమానాల కదలికలు పెరుగుతున్న తరుణంలో వచ్చిన ఈ ప్రకటన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. నిరసనకారులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ఇరాన్, అదే సమయంలో అగ్రరాజ్యంపై యుద్ధానికి సిద్ధమని ప్రకటించడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

అమెరికా దళాలపైనా, ఇజ్రాయెల్‌పైనా దాడి ఉంటుందంటూ ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్  బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్  హెచ్చరించారు.
ఇరాన్ ప్రభుత్వ టెలివిజన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది. నిరసనలను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులు, ఇరానియన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ముఖ్యంగా బాసిజ్ వాలంటీర్ ఫోర్సెస్ చూపించిన దృఢత్వాన్ని బాఘెర్ ఘాలిబాఫ్ ప్రశంసించారు. ఈ నిరసనలను ప్రభుత్వ బలగాలు గట్టిగా ఎదుర్కొంటాయని, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనల్లో పాల్గొంటున్న వారిని అరెస్టు చేస్తామన్నారు. అంతేకాదు  వారికి శిక్ష తప్పదని ఆయన అన్నారు.

ఇరాన్ తన క్షిపణి స్థావరాలను సిద్ధం చేస్తోంది. గతేడాది ఇజ్రాయెల్‌తో జరిగిన 12 రోజుల యుద్ధం తర్వాత ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థ కొంత దెబ్బతిన్నప్పటికీ, అమెరికాకు గట్టి సమాధానం ఇవ్వగలమని అది నమ్ముతోంది. అగ్రరాజ్యం,  ఇరాన్ మధ్య ఈ ‘మైండ్ గేమ్’ ఎప్పుడు ప్రత్యక్ష యుద్ధంగా మారుతుందో అని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు నిలిచిపోవడంతో, కేవలం సైనిక బలప్రదర్శన మాత్రమే ఏకైక మార్గంగా కనిపిస్తోంది.

ఇరాన్ - అమెరికా దేశాధినేతల మధ్య మాటల తూటాలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి. అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఎక్కువగా సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, కతార్ వంటి దేశాల్లో ఉన్నాయి. ఇరాన్ గనక వీటిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటే, ఆ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలుతాయి. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలకమైన ‘హార్ముజ్ జలసంధి’ని మూసివేస్తామని ఇరాన్ గతంలోనే హెచ్చరించింది. ఒకవేళ యుద్ధం మొదలైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

IranIran Crisisisrael iraniran vs israelisrael vs iran

