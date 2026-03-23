Iran Dirty Bomb: ఇరాన్ డర్టీ బాంబ్.. రేడియేషన్ తో అల్లాడపోనున్న జనం..

Iran Dirty Bomb War Strategt:పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఇరాన్‌ మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లనుందా? తన అమ్ములపొదిలోని వినాశకర డర్టీ బాంబును ప్రయోగించనుందా? ఈ ఆలోచనే పశ్చిమాసియా దేశాలను ఇప్పుడు వణికిస్తోంది! అంతేగాక, ఇరాన్‌ ఇప్పటికే ఓసారి ఈ బాంబును ప్రయోగించిందన్న వార్తలు  చాలా దేశాల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి. దీంతో డర్టీ బాంబు ప్రయోగిస్తే జరిగే దారుణాలపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 23, 2026, 04:09 PM IST

Shigella: కేరళంలో మరో కొత్త వ్యాధి కలకలం.. 12 మందికి పాజిటివ్‌, చిన్నారి మృతి, లక్షణాలు ఇవే..!
6
Shigella outbreak Kerala
Shigella: కేరళంలో మరో కొత్త వ్యాధి కలకలం.. 12 మందికి పాజిటివ్‌, చిన్నారి మృతి, లక్షణాలు ఇవే..!
Actress Jayalalitha: ఆ తెలుగు నటి కోసం బంగ్లా, మాంచెస్టర్‌ కొనిచ్చిన అంబానీ..కుక్కకు బిస్కెట్లు విసిరినట్టు..!
6
Jayalalitha actress interview
Actress Jayalalitha: ఆ తెలుగు నటి కోసం బంగ్లా, మాంచెస్టర్‌ కొనిచ్చిన అంబానీ..కుక్కకు బిస్కెట్లు విసిరినట్టు..!
Virosh Honeymoon Photo: పెళ్లి తర్వాత హనీమూన్‌లో విజయ్, రష్మిక దంపతులు..సీక్రెట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో లీక్?!
7
Virosh Honeymoon
Virosh Honeymoon Photo: పెళ్లి తర్వాత హనీమూన్‌లో విజయ్, రష్మిక దంపతులు..సీక్రెట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో లీక్?!
Gold Rate Today: అల్లకల్లోలంగా గోల్డ్ మార్కెట్! 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.80,000లకు పడిపోతుందా?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: అల్లకల్లోలంగా గోల్డ్ మార్కెట్! 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.80,000లకు పడిపోతుందా?
Iran Dirty Bomb: ఇరాన్ డర్టీ బాంబ్.. రేడియేషన్ తో అల్లాడపోనున్న జనం..

Iran Israel Amercia War: సాంప్రదాయిక బాంబులతో...భవనాలు వంటివి నేలమట్టమవుతాయి. ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. కొందరు గాయాలతో బయటపడతారు. దూరంగా ఉన్న వాళ్లకు మాత్రం ఏ నష్టమూ జరగదు. కానీ డర్టీ బాంబు విషయం అలా కాదు. డ్రోన్లు, క్షిపణుల సాయంతో దాన్ని ప్రయోగిస్తే రేడియోధార్మిక అణువులు గాల్లో చెల్లాచెదురుగా వ్యాపిస్తాయి. ఆ గాలి పీల్చిన వారు తీవ్ర రోగాల బారిన పడతారు. ఆరోగ్యం మళ్లీ బాగుపడటం కల్ల. రేడియోధార్మిక పదార్థాలను దట్టించిన పేలుడు పదార్థాలనే డర్టీ బాంబుగా పిలుస్తారు. దాని దుష్పరిణామాలు కొన్ని మైళ్ల దాకా వ్యాపిస్తాయి. రేడియోధార్మిక పొడి, పెల్లెట్లున్న డర్టీ బాంబు పేలితే అక్కడి నీరు, గాలి, భూమి రేడియోధార్మిక పదార్థంతో కలుషుతమౌతాయి. 

సాగు భూములు ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోతాయి. ఆ గాలి పీల్చే, ఆ నీరు తాగే, ఆ భూమిని వాడేవారికి చర్మం, ఎముక మజ్జ, ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత క్యాన్సర్లు సోకే ప్రమాదముంది. నేత్ర, హృదయ సంబంధ సమస్యలతో పాటు రేడియోషన్‌ సిండ్రోమ్‌ వంటి జబ్బుల బారిన పడతారు. పైగా ఈ బాంబు సృష్టించే సమస్యల పరిష్కారం తలకుమించిన భారమే అవుతుంది. లాస్‌ ఏంజెలిస్‌ వంటి నగరంపై ఒక్క డర్టీ బాంబు వేస్తే అక్కడ గాలి, జల వనరుల శుద్ధికి ఏకంగా లక్షన్నర కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని 13 ఏళ్ల క్రితమే కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ అంచనా వేసింది. ఈ లెక్కన గల్ఫ్‌ దేశాలపై ఇరాన్‌ డర్టీ బాంబులు వేస్తే జరిగే వినాశనం అంతుచిక్కటం కష్టమే.

ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వినియోగంలో ఉన్న వైద్య, వాణిజ్య ఉపకరణాల తయారీలో వాడే రేడియోధార్మిక మూలకాలతో డర్టీ బాంబును తయారు చేయొచ్చు. ఇందుకు రేడియోథెరపీలో వాడే సీసియం–137, స్మోక్‌ డిటెక్టర్‌లో వాడే అమేరిసియం–241, సర్జరీ ఉపకరణాలను శుద్ధి చేసే కోబాల్ట్‌–60 తదితరాల మిశ్రమాన్ని వాడతారు. ఇవిగాక ఇరాన్‌ వద్ద 60 శాతం శుద్ధి చేసిన 440 కిలోల యురేనియం నిల్వలున్నాయి. ‘‘దీనితో అణు బాంబు తయారు చేయలేకపోయినా డర్టీ బాంబును తేలిగ్గా రూపొందించవచ్చు. ఇరాన్‌ చిత్తుగా ఓడే పరిస్థితే వస్తే కచ్చితంగా డర్టీ బాంబులు ప్రయోగించవచ్చు’’ అని అమెరికా జాతీయ భద్రతా అధికారులు టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఆ భయంతోనే ఇరాన్‌ అణు కేంద్రాలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నట్టు భావిస్తున్నారు.

మరోవైపు నతాంజ్‌ అణు కేంద్రంపై దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్‌ సైన్యం హెజ్‌బోల్లా మిలిటెంట్లతో కలిసి ఇజ్రాయెల్‌పై విరుచుకుపడింది. నెగెవ్‌ ఎడారిలోని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాన అణు పరిశోధన కేంద్రమే లక్ష్యంగా దాడులకు దిగింది. దాని సమీపంలోని అరాద్, డిమోనా పట్టణాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. వందల కిలోల వార్‌హెడ్లతో కూడిన బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను కూడా ప్రయోగించింది. ఈ ఘటనలో కనీసం 180 మందికిపైగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇరాన్‌ క్షిపణులను అడ్డుకోవడంలో అత్యాధునిక ఇజ్రాయెల్‌ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఘోరంగా విఫలం అయ్యింది.  సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ సహా ఇతర గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ క్షిపణులు, డ్రోన్లు ప్రయోగించింది. ఇరాన్‌ ఆయుధాలను మధ్యలోనే కూల్చివేశామని ఆయా దేశాలు వెల్లడించాయి. ఇరాన్‌లోని అండిమెష్క్‌ సిటీ ఆసుపత్రిపై భారీ దాడి జరిగింది. రోగులు, వైద్యులను మరో నగరానికి తరలించారు. ఈ దాడికి ఇజ్రాయెల్‌ కారణమని భావిస్తున్నారు. హెజ్‌బోల్లా మిలిటెంట్లు తమ ఆయుధాలను ఇజ్రాయెల్‌ సరిహద్దుకు తరలిస్తున్నారు. లెబనాన్‌లోని ఖస్మియే వంతెనను ఇజ్రాయెల్‌ ధ్వంసం చేసింది. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

