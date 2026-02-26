Iran Fertility Rate Fall: ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత ఇరాన్లో సంతానోత్పత్తి రేటు గణనీయంగా తగ్గింది. ఒకప్పుడు ప్రతి మహిళకు సగటున 5–6 మంది పిల్లలు ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య రెండు కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. ఇది చిన్న కుటుంబాలను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వం విధానాలు, ఆర్థిక ఒత్తిడి, మహిళల విద్యా స్థాయిల పెరుగుదల, సమాజంలోని మార్పుల ఫలితంగా ఏర్పడింది.
1979 ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత.. ప్రారంభ దశల్లో ప్రభుత్వ వ్యూహం ఎక్కువ మంది పిల్లలను ప్రోత్సహించడం దిశగా ఉండేది. 1980–1988 ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధం సమయంలో జనన రేటు మరింత పెరిగింది. అయితే యుద్ధం ముగిసి ఆర్థిక పరిస్థితులు క్షీణించినప్పటి నుండి.. 1990లలో ఇరాన్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలను అమలు చేసింది. ఉచిత గర్భనిరోధక మందులు, వివాహానికి ముందు కుటుంబ నియంత్రణ శిక్షణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవల విస్తరణ వంటి చర్యల ద్వారా పిల్లల సంఖ్య వేగంగా తగ్గింది.
ఇరాన్లో మహిళల విద్యా స్థాయిలు వేగంగా పెరిగాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యార్థినుల సంఖ్య పెరిగింది. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయి. సగటు వివాహ వయస్సు కూడా పెరిగింది. మహిళలు విద్య.. కెరీర్లపై దృష్టి సారించినప్పుడు, వారు సాధారణంగా ఆలస్యంగా వివాహం చేసుకుంటారు. తక్కువ మంది పిల్లలను కనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.ఇప్పుడు ఈ ధోరణి ఇరాన్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. గతంలో వివాహం, ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండటం సర్వసాధారణం అయితే, పట్టణ కుటుంబాలు ఇప్పుడు ఒకటి లేదా ఇద్దరు పిల్లలకు పరిమితం కావడానికి ఎంచుకుంటున్నాయి.
Also Read: Gold Silver Rate: బంగారం.. వెండిపై చైనా కీలక ప్రకటన.. ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..?
ఇరాన్ మాత్రమే కాదు.. అనేక దేశాలు జనన రేటులో వేగంగా తగ్గుదల చూశాయి. 1970లలో ఒక మహిళకు సుమారు ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్న భారతదేశంలో, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రెండుకు చేరింది. దక్షిణ కొరియాలో పరిస్థితి మరింత దిగ్భ్రాంతికరంగా ఉంది. 1950లలో ఒక మహిళకు సుమారు ఆరుగురు పిల్లలు ఉండగా, 2023లో ఈ రేటు ఒకటి కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. అయితే, ఈ తగ్గుదల ప్రతి దేశంలోనూ సరళంగా లేదు. జనన రేటు పెరిగిన 1940, 1960 మధ్య యునైటెడ్ స్టేట్స్ బేబీ బూమ్ను అనుభవించింది.
అయితే ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తగ్గుతున్న జనన రేటు గురించి ఆందోళన చెందుతోంది. దేశ జనాభా వేగంగా వృద్ధాప్యం అవుతోంది. పని చేసే వయస్సు జనాభాలో తగ్గుదల భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. అందువల్ల, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, ప్రభుత్వం ఎక్కువ మంది పిల్లలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రోత్సాహకాలను ప్రారంభించింది. అయితే, మారుతున్న సామాజిక వైఖరులు , ఆర్థిక వాస్తవాల దృష్ట్యా ఈ సవాలు కష్టంగా కనిపిస్తోంది.
Also Read: Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook