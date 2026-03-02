Iran - Israel US War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలకు కేంద్రం బిగ్ అలర్ట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran - Israel US War: ఇజ్రాయెల్, అమెరికా-ఇరాన్ దాడులు, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ షియా నేత  ఖమేనీ మృతి నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది. యుద్ధవాతావరణం నేపథ్యంలో భారతదేశంలో మతపరమైన అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందని..అందువల్ల అలర్ట్‌గా ఉండాలని ఈ మేరకు కేంద్ర హోం శాఖ రాష్ట్రాల పోలీసు శాఖలకు లేఖ రాసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 12:37 PM IST

Central Government Alert to States:ప్రపంచంలో సున్నీ మెజారిటీ దేశాలకు ధీటుగా ఎదిగిన షియాలకు చెందిన ఏకైక దేశం ఇరాన్. మరికొన్ని దేశాలున్నా.. ఇరాన్ లా షియాలకు పెద్దదిక్కు ఉన్న దేశం మరేది లేదు. ఆయన్ని అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్త ఆపరేషన్ లో తుదముట్టించింది. సీఐఏ, మొస్సాద్ కలిసి ఖమేని దగ్గర పనిచేసే కొంత మందిని తమ వైపు తిప్పుకొని ఆయన అనుపానులు తెలుసుకున్నారు. అంతేకాదు ఆయన డేలీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసింది. అంతేకాదు ముస్లిమ్ దేశాల్లో శుక్రవారం సెలవు కామన్ గా ఉంటుంది. ఈ సారి కూడా శుక్రవారం తర్వాత శని వారం తన అత్యంత ప్రముఖులతో మిలాఖత్ అయిన విషయాన్ని పసిగట్టినా అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సేనలు బంకర్ బ్లాస్టర్ బాంబర్స్ తో అక్షాంశాలు, రేఖాంశాల ఆధారాంగా సరిగ్గా గురి చేసి కొట్టడంతో ఖమేని ఖతం అయిపోయాడు. ఆయన నరకానికి పంపించినట్టు ఇజ్రాయిల్, అమెరికా దేశాలు పేర్కొన్నాయి. 

ఈయన మృతి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ దేశంలో ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ లీడర్ ఖమేనీ మృతిపై పాకిస్థాన్‌లో హింస చెలరేగింది. అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా అక్కడి పౌరులు నిరసలు చేయడం పాక్‌ ప్రభుత్వానికి తలనొప్పిగా మారింది. USకు మిత్రదేశమైన పాక్ అగ్రరాజ్యం ఆగ్రహానికి గురికాక ముందే పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నిరసనల్లో ఇప్పటివరకు 22 మంది చనిపోగా మరో 120 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. లాహోర్, కరాచీ, పెషావర్ సహా అనేక నగరాల్లో ఈ నిరసనలు చెలరేగాయి. కాగా పాకిస్థాన్‌లో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నట్లు US తెలిపింది.మరోవైపు భారత్ కూడా ఖమేని మృతి నేపథ్యంలో అలర్ట్ అయింది. 

ముఖ్యంగా మతపరమైన సభలు, ప్రార్థనా స్థలాలలో ఇరాన్ అనుకూల రాడికల్ బోధకులు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసే అవకాశం ఉందని..వాటిపై నిఘా ఉంచాలని ఆదేశించింది. దేశీయంగా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా, గూఢచారి విభాగాల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచి, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.

ఖమేనీ మృతికి నిరసనగా భారత్ లోని ముఖ్యమైన నగరాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. హైదరాబాద్, కర్నాటక, ఢిల్లీ, యూపీతో పాటు పలు ముఖ్యమైన నగరాల్లో ఖమేనీ మృతిపై షియా ముస్లిమ్స్  నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిరసనలను ఆసరాగా చేసుకుని కొంత మంది హింసాత్మక ఘటనలకు దారి తీసేలా రెచ్చగొట్టే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.  దీనిని అదుపు చేయాలనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తుగా జాగ్రత్త వహించాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసింది. ఇదిలా ఉంటే మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్‌గా ఉంది. అక్కడి పరిస్థితులపై గత రాత్రి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర  మోడీ నేతృత్వంలో భద్రతా వ్యవహారాల క్యాబినెట్‌ కమిటీ సమీక్షించింది. 

ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ అలర్ట్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలకు కేంద్ర హోంశాఖ లేఖలు రాసింది. హింస జరిగే అవకాశం ఉందని అప్రమత్తంగా ఉండాలని లేఖలో సూచనలు చేసింది.

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌, యూపీలోని లక్నోలో షియా ముస్లింలు నిరసనలకు దిగారు. దీంతో, స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో కశ్మీర్‌లో నిరసనలపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్ రాడికల్ మతబోధకుల రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలపై దృష్టి పెట్టాలని హోంశాఖ.. రాష్ట్రాలకు సూచించింది. ఈ మేరకు లేఖలు రాసింది. 

15 లక్షల షియా ముస్లింలు ఉన్న కశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌, బుద్గాం, బందిపొరా, అనంత్‌నాగ్‌, పుల్వామాలో షియాలు గుండెల మీద బాదుకొంటూ వీధుల్లో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. జమ్ము కశ్మీర్‌ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా ఇరాన్‌లోని తాజా పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనకారులు శాంతియుతంగా ఆందోళన చేయాలని కోరారు. యూపీలోని లక్నో, అజ్మీర్‌లోనూ నిరసనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కర్ణాటకలో 1986లో ఖమేనీ సందర్శించిన ఓ గ్రామంలో స్వచ్చందంగా దుకాణదారులు షాపులను మూసివేశారు. మూడు రోజులు సంతాప దినాలుగా పాటించాలని గ్రామస్థులు నిర్ణయించారు. దీంతో, పలు చోట్ల ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

