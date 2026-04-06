US Iran War Updates: అమెరికాతో డీల్‌ కుదుర్చుకోకపోతే ఇక ఇరాన్‌ నాశనమే.. ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్‌..

America Warns to Iran : ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ అమెరికాతో డీల్ కుదుర్చుకోవాల్సిందే. లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందని అగ్ర రాజ్యాధినేత ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్ ను హెచ్చరించారు. అంతేకాదు హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలని లేకుంటే మంగళవారం రోజున ఇరాన్లోని పవర్ ప్లాంట్లు, వంతెనలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. అయితే ఈసారి మరింత తీవ్రత పెంచిన ట్రంప్.. బూతులతో ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేశారు. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మరోవైపు ట్రంప్లో అసహనం పెరిగి, ఇలాంటి ట్వీట్ చేసుంటారని అంతర్జాతీయ రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఇరాన్కు మరోసారి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఈసారి ట్రంప్ బూతులతో ఇరాన్ మీద విరుచుకుపడ్డారు. శాంతి ఒప్పందమో లేదా హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడమో, ఏదో ఒకటి తేల్చుకోవాలంటూ ట్రంప్.. ఇరాన్కు 48 గంటల డెడ్లైన్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గడువు ముగుస్తున్న తరుణంలో ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్ను హెచ్చరించారు. అయితే ఈసారి ఆయన ట్వీట్లో బూతు పదాలను ఉపయోగించటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. హర్మూజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలన్న ట్రంప్.. లేదంటే మంగళవారం రోజున ఇరాన్లోని విద్యుత్ ప్లాంట్లు, వంతెనలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ను హెచ్చరించారు .ఈ విషయాన్ని ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేసిన ట్రంప్.. ఇరాన్పై బూతు పదాలతో మండిపడ్డారు.
గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాలను టార్గెట్గా చేసుకుని ఇరాన్ దాడులు కొనసాగిస్తూ, అమెరికా హెచ్చరికలపై ఖాతరు చేయకుండా ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గని పరిస్థితులలో.. ట్రంప్ చేసిన పోస్టు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మరోవైపు అమెరికాకు చెందిన F-15E స్ట్రెక్ ఈగల్ ఫైటర్ జెట్ ఇరాన్లో కూలిపోవటం, గల్లంతైన పైలెట్ కోసం అమెరికా రెస్క్యూ ఆపరేషన్, పైలెట్ను కాపాడిన పరిణామాల అనంతరం.. ట్రంప్ ఈ పోస్టు చేశారు. అయితే ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ఆరు రోజుల్లోగా ముగిస్తామంటూ తొలుత చెప్పిన ట్రంప్.. ఇరాన్ ఏ మాత్రం వెనకకు తగ్గని నేపథ్యంలో అసహనంతో ఈ పోస్టు చేసినట్లు పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
బుషెహర్ లోని ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడంపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. బుషెహర్లోని అణు విద్యుత్ కేంద్రంపై అమెరికా దాడి చేయడం ఇది నాల్గో సారి. అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు ధ్వంసమై రేడియేషన్ విస్తరిస్తే ముందుకు ప్రభావం చూపేది గల్ప్ దేశాలపైనే అని హెచ్చరించింది. ఉక్రెయిన్ లోని జపోరిజ్జియా అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో రష్యా దాడులు జరిపినప్పుడు ప్రజాగ్రహాన్ని చూశాయని గుర్తుచేశారు. ఇరాన్ మాటల్లో భౌగోళిక వాస్తవాన్ని లేకపోలేదు. అదేమిటంటే ఓడరేవు నగరంగా బుషెహర్ ఇరాన్ రాజధాని నగరమైన టెహ్రాన్ కంటే దాని పొరుగున ఉన్న అరబ్ దేశాలు రేడియేషన్ ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది .ఐక్యరాజ్యసమితికి రాసిన ఇలాంటి లేఖలోనే విద్యుత్ ప్లాంట్పై జరిగిన దాడుల కారణంగా తీవ్రమైన రేడియేషన్ ప్రమాదం ఉందని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. బుషెహర్ లోని అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పదే పదే దాడులు చేస్తున్నాయి. అణు విద్యుత్ కేంద్రం ధ్వంసమైతే వచ్చే రేడియేషన్ తో మానవ, పర్యావరణానికి తీవ్రనష్టం తప్పదని ఐక్యరాజ్యసమితికి అరాఘ్చి లేఖ రాశారు.
శనివారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నాలుగోసారి బుషెహర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రం లక్ష్యంగా దాడులు చేశాయి. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ ప్రకారం.. క్షిపణి దాడిలో అణువిద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో ఒకరు మృతి చెందారు. ఇరాన్ విద్యుత్ ప్లాంట్పై జరిగిన దాడి అనంతరం IAEA డైరెక్టర్ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం..అణు స్థావరాలు దాని సమీప ప్రాంతాలపై ఎప్పుడూ దాడి చేయకూడదని హెచ్చరించింది. మరోవైపు మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు భద్రతామండలిలో రష్యాతో కలిసి పనిచేస్తామని చైనా ప్రకటించింది. మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో రష్యాతో సమన్వయం కొనసాగించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యి తెలిపారు. ఆదివారం రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన వాంగ్ యి.. ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.
హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకల కోసం వీలైనంత త్వరగా కాల్పుల విరమణ సాధించడం కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు. చర్చలు, సంప్రదింపుల ద్వారా జరిగే రాజకీయ పరిష్కారాలకు చైనా మద్దతు ఉంటుందన్నారు. బహ్రెయిన్ తీర్మానంపై వచ్చే వారం ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ఓటింగ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.