Planes Effect: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో చుక్కలను తాకుతున్న విమాన టికెట్ ధరలు..

Planes Effect:పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం ప్రపంచ విమాన ప్రయాణాల పై ఎఫెక్ట్ పడింది. అమెరికా.. యూరప్ దేశాలకు వెళ్లాలంటే పశ్చిమాసియా దేశాల ఎయిర్ స్పేస్ మీదుగానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక ప్రస్తుతం యుద్ధ వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల ఎయిర్ స్పేస్ తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. దీంతో అనేక విమానయాన సంస్థలు తమ సర్వీసులను నిలిపివేశాయి.
యుధ్ధం కారణంగా విమాన ప్రయాణాలు ఆగిపోవడంతో ఎమర్జెన్సీ ప్రయాణాలకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు విమానాలను పరిమితంగా నడపడంతో టికెట్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. సాధారణ రోజులతో పోల్చితే మూడు రెట్ల అధిక ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బంగారం సహా ఇతర విలువైన వస్తువుల ఎగుమతులు, దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
మన దేశం నుంచి యూరప్ దేశాలకు కొన్ని విమానాలు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. అవి కూడా ఎయిర్ ఇండియావే. ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రభుత్వ అనుమతి వుంటేనే నడుపుతున్నాయి. భారత్ నుంచి అమెరికా, యూరప్ వెళ్ళాలంటే వన్ వే కు... టూ వే టికెట్ ధరలు వసూలు చేస్తున్నాయి సంస్థలు. దీంతో ప్రయాణికులు చేసేది లేక ఉసురు మంటున్నాయి.
