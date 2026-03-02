Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?

Where is PM Benjamin Netanyahu: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజిమిన్ నెతన్యాహు దేశం విడిచి జర్మనీకి వెళ్లారని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు ఇరాన్ ఎడతెరిపి లేకుండా ఇజ్రాయెల్ లోని పలు కీలక నగరాలపై క్షిపణులతో విరుచుకు పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నెతాన్యాహు దేశం వదిలి జర్మనీకి వెళ్లి తలదాచుకున్నట్టు ఇరాన్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తలను ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా ఖండించింది. మరోవైపు ఇరాన్ ప్రయోగిస్తూన్న క్షిపణులను ఆ దేశానికి చెందిన డ్రోన్లు తిప్పికొడుతున్నాయి. ఇరాన్ మాదిరి కాకుండా .. ఇజ్రాయిల్ లోని పలు నగరాలు ఓ మోస్తరుగా నష్టం వాటిల్లాయి.
ప్రస్తుతం బెంజిమిన్ నెతన్యాహు ఇజ్రాయెల్లోనే ఉండి యుద్ధ వ్యూహాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యంత సురక్షితమైన, అత్యాధునిక రక్షణ సౌకర్యాలు కలిగిన భూగర్భ బంకర్ నుండి ఆయన నిరంతరం సైనిక ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమవుతున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. యుద్ధ సమయంలో దేశాధినేతల భద్రత దృష్ట్యా వారి కదలికలను రహస్యంగా ఉంచడం అంతర్జాతీయ ప్రోటోకాల్లో ఒక భాగం. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని ఆయన దేశం దాటి వెళ్లిపోయారని తప్పుడు కథనాలను సృష్టిస్తున్నారని ఇజ్రాయిల్ చెప్పుకొచ్చింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెతన్యాహు పారిపోవడం అనేది అసాధ్యం. ఎందుకంటే ఆయన ఆపరేషన్ ‘రోరింగ్ లయన్’ పేరుతో ఇరాన్పై భారీ దాడులను స్వయంగా దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన విడుదల చేసిన వీడియో సందేశాలు, అధికారిక ప్రకటనలు ఆయన ఇజ్రాయెల్ గడ్డపైనే ఉన్నారని ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ వార్తలను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నిజంగానే దేశాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వస్తే, అది అంతర్జాతీయంగా పెను సంచలనానికి దారితీసే అవకాశాలు లేకపోలేదు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒక దేశాధినేతపై ఇటువంటి వదంతులు రావడం సమాచార యుద్ధంలో ఒక భాగం అని చెబుతున్నారు. శత్రు దేశం యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయడానికి, సైన్యంలో అయోమయాన్ని సృష్టించడానికి ఇరాన్ అనుకూల వర్గాలు ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపాయని తెలుస్తోంది.
