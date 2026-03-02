English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?

Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?

Iran -Israel - US War: ఇరాన్ పై పక్కా స్కెచ్ తో ఇజ్రాయిల్ తో కలిసి అమెరికా చేసిన సంయుక్త దాడుల్లో వాళ్ల మెయిన్ టార్గెట్ అయిన అయితుల్ల ఖమేని హతమయ్యాడు. మరోవైపు ఇరాన్  మాత్రం తమ అధినేత కన్నుమూసినా  అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ పై ఎదురు దాడికి దిగింది. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారంతో మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధం పీక్స్ కు చేరింది. మరోవైపు ఇరాన్ దాడులకు భయపడి ఇజ్రాయిల్ అధ్యక్షుడు దేశం విడిచి పారిపోయినట్టు ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 10:38 AM IST

Trending Photos

Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
5
Dubai war news
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Holiday Tomorrow India
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
5
PF Interest Rate
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
7
Us Israel strikes on iran
School Holiday: సోమ, మంగ్ల వారాల్లో అక్కడి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?

Where is PM Benjamin Netanyahu: మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజిమిన్ నెతన్యాహు దేశం విడిచి జర్మనీకి వెళ్లారని ఇరాన్‌ ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు ఇరాన్ ఎడతెరిపి లేకుండా ఇజ్రాయెల్ లోని పలు కీలక నగరాలపై క్షిపణులతో విరుచుకు పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నెతాన్యాహు దేశం వదిలి జర్మనీకి వెళ్లి తలదాచుకున్నట్టు ఇరాన్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తలను ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా ఖండించింది. మరోవైపు ఇరాన్ ప్రయోగిస్తూన్న క్షిపణులను ఆ దేశానికి చెందిన డ్రోన్లు తిప్పికొడుతున్నాయి. ఇరాన్ మాదిరి కాకుండా .. ఇజ్రాయిల్ లోని పలు నగరాలు ఓ మోస్తరుగా నష్టం వాటిల్లాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం బెంజిమిన్ నెతన్యాహు ఇజ్రాయెల్‌లోనే ఉండి యుద్ధ వ్యూహాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యంత సురక్షితమైన, అత్యాధునిక రక్షణ సౌకర్యాలు కలిగిన భూగర్భ బంకర్ నుండి ఆయన నిరంతరం సైనిక ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమవుతున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం. యుద్ధ సమయంలో దేశాధినేతల భద్రత దృష్ట్యా వారి కదలికలను రహస్యంగా ఉంచడం అంతర్జాతీయ ప్రోటోకాల్‌లో ఒక భాగం. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుని ఆయన దేశం దాటి వెళ్లిపోయారని తప్పుడు కథనాలను సృష్టిస్తున్నారని ఇజ్రాయిల్ చెప్పుకొచ్చింది.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నెతన్యాహు పారిపోవడం అనేది అసాధ్యం. ఎందుకంటే ఆయన ఆపరేషన్ ‘రోరింగ్ లయన్’ పేరుతో ఇరాన్‌పై భారీ దాడులను స్వయంగా దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన విడుదల చేసిన వీడియో సందేశాలు, అధికారిక ప్రకటనలు ఆయన ఇజ్రాయెల్ గడ్డపైనే ఉన్నారని ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ వార్తలను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నిజంగానే దేశాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి వస్తే, అది అంతర్జాతీయంగా పెను సంచలనానికి దారితీసే అవకాశాలు లేకపోలేదు. అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒక దేశాధినేతపై ఇటువంటి వదంతులు రావడం సమాచార యుద్ధంలో ఒక భాగం అని చెబుతున్నారు. శత్రు దేశం యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయడానికి, సైన్యంలో అయోమయాన్ని సృష్టించడానికి ఇరాన్ అనుకూల వర్గాలు ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపాయని తెలుస్తోంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PM Benjamin NetanyahuWhere PM Benjamin NetanyahuUS Iran Israel warFlights cancelledDubai

Trending News