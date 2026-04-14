War Effects on Oil Rates: హార్మూజ్ టెన్షన్.. చమురు ధరలు పైపైకి..

Crude Oil Rates Hike: అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం ఆరంభమైనప్పటి నుంచీ ఇరాన్ కొన్ని కోట్ల బ్యారళ్ల చమురును ఎగుమతి చేసింది. అందులో అధిక భాగం.. తనపై ఆంక్షలు విధించిన పాశ్చాత్య దేశాల కళ్లుగప్పి తరలించినదని సమాచారం. ప్రస్తుతం అమెరికా దిగ్బంధనానికి దిగడంతో.. ఎగుమతులు నిలిచిపోయి ఇరాన్ ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా దానికి భారీ నష్టం వాటిల్లడం ఖాయం. అలా జరిగితే.. టెహ్రాన్ తమతో శాంతి ఒప్పందానికి వస్తుందన్నది ట్రంప్ ఆలోచన. అయితే ఈ దిగ్బంధనంతో అంతర్జాతీయంగానూ చమురు ధరలు మరింత పెరిగే ముప్పు నెలకొంది. దీనివల్ల ట్రంప్పైనా ఒత్తిడి పెరగొచ్చు. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర సోమవారం ఒక్కరోజే 7% పెరిగింది. ఇరాన్ బలగాలు దాడులకు దిగితే.. దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగించడం అమెరికా బలగాలకు అంత సులభం కాదు.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఈ నెల 8న కాల్పుల విరమణ అంగీకారం కుదిరాక హర్మూజ్లో రాకపోకలు పాక్షికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. నాటి నుంచి 40 వాణిజ్య నౌకలు ఆ జలసంధిని దాటి ప్రయాణించాయి. పాక్లో శాంతి చర్చలు విఫలమవడం, అమెరికా దిగ్బంధన ప్రక్రియ ప్రారంభించడం వంటి పరిణామాలతో మళ్లీ హర్మూజ్లో ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ట్రంప్ పిలుపునిచ్చిన దిగ్బంధన ప్రక్రియలో తాము పాలుపంచుకోబోమని బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ సహా పలు నాటో దేశాలు స్పష్టం చేశాయి.
దీంతో 15 రోజుల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం భవితవ్యంపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా ఇప్పటికే భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు- పాకిస్థాన్లో శాంతి చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో ఇరాన్పై మళ్లీ దాడులు చేసేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా నివురుగప్పిన నిప్పులా తయారైంది. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనన్న ఆందోళన సర్వత్రా నెలకొంది.
