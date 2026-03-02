English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iran - Isreal -US War: యుద్ద తంత్రాన్ని మార్చిన ఇరాన్..!

Iran - Isreal -US War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్దం నేపథ్యంలో తొలి రోజే అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ ఎంతో చాకచక్యంగా అయతుల్ల ఖమేని ని లేపి పడేసింది. దీంతో వారి అసలు లక్ష్యం నెరివేరినట్లైయింది. అయితే తమపై విరుచుకుపడుతున్న అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ యుద్ద తంత్రాన్ని మార్చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 02:44 PM IST

Iran War Strategy on Israel America: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా  యుద్ధ నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన యుద్ద వ్యూహాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. అమెరికా.. ఇరాన్ తో యుద్దానికి సౌదీ సహా ఇతర దేశాల్లో తన స్థావరాలను ఉపయోగించి ఇరాన్ పై బాంబు దాడులు చేసింది. అది కూడా బంకర్ బ్లాస్టర్ బాంబులతో అయతుల్ల ఖమేని తన కుటుంబ సభ్యులు ఇతర ముఖ్య అధికారులు కలిసి సమావేశం నిర్వహిస్తున్న సమయంలోనే అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ పక్కా వ్యూహంతోనే తమ దాడిని నిర్వహించాయి.దీంతో పగతో రగిలిపోయిన ఇరాన్.. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ కు మద్దతుగా నిలుస్తూన్న గల్ఫ్ దేశాలను టార్గెట్ చేస్తోంది. 

మధ్య ప్రాచ్యంలో ఇరాన్ ఒక్కటే షియా దేశం. మిగిలిన  దేశాలన్ని సున్నీ దేశాలు. ఈ రకంగా సున్నీల ఆధిపత్యానికి ఎక్కడ గండి పడుతుందనే ఉద్దేశ్యంతో పక్కా వ్యూహం ప్రకారమే అమెరికాకు ఎప్పటి నుంచో మద్దుతుగా ఉంటూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బహ్రెయిన్, అబుదాబీ, దుబాయ్, షార్జా, ఖతార్, కువైట్‌లో ఉన్న ఇరానేతరుల నివాసాలే టార్గెట్‌గా ఇరాన్ దాడులు నిర్వహించారు. 

వరుస దాడుల నేపథ్యంలో  హై రైజ్డ్ బిల్డింగ్స్.. అపార్ట్ మెంట్స్ టార్గెట్ చేయడంతో ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్న జనం. బహ్రెయిన్, ఖతార్, దుబాయ్‌లలో ట్రాన్సిట్ వీసా ద్వారా ప్రయాణిస్తూ చిక్కుకుపోయిన వారి పరిస్థితి దారుణాతి దారుణంగా మారింది. ముఖ్యంగా కువైట్ లోని అమెరికా ఎంబసీని టార్గెట్ గా ఇరాన్ దాడులకు తెగపడింది. అటు దుబాయ్, దోహాల్లో అబుదాబిల్లో పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం ఇరాన్ దాడులతో అక్కడ ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీస్తున్నారు. మరోవైపు అయతుల్ల ఖమేనిని హతమార్చడంలో ఇజ్రాయిల్ దేశం హతమారిస్తే.. ఆ క్రెడిట్ మొత్తం అమెరికా తన అకౌంట్ వేసుకున్నట్టు ఇతర దేశాల మీడియాలు కోడై కూస్తున్నాయి. మరోవైప ఇరాన్ నుంచి వచ్చే క్షిపణులను తమ దేశానికి చెందిన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ తో అడ్డుకుంటున్నట్టు ఇజ్రాయిల్ ప్రకటించింది. మొత్తంగా తమ మిత్ర దేశాలపై ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో అమెరికా .. తమ దేశానికి చెందిన ఎయిర్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీని ఆయా దేశాలకు రక్షణ కల్పించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినట్టు అమెరికా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

