Iran Israel US War: ఇంధన క్షేత్రాలే టార్గెట్ గా ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, యూఎస్ యుద్ధం.. చివరి మజిలీ ఇదేనా..!

Oil Target War: ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య యుద్ధం మొదలైన సంగతి తెలిసిందే. యుద్ధానికి ముందు బ్రెంట్ క్రూడ్ ఒక బ్యారెల్కు 70 డాలర్లుగా ఉంది. తాజాగా ఒక దశలో అది 120 డాలర్లకు అటు ఇటుగా చేరుకుంది . ఈ పరిణామాలపై సౌదీ విదేశీ వ్యవహారాల నిపుణుడు ఉమర్ కరీం మాట్లాడుతూ..‘‘ఎర్ర సముద్రంలోని టెర్మినళ్లపై దాడి జరిగితే.. రవాణాకు అడ్డంకి ఏర్పడితే.. ముడిచమురు ధర 150 డాలర్లకు పెరగడం అసాధ్యమేమీ కాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం పతాక స్థాయికి చేరింది. గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై గురువారం ఇరాన్ చేసిన భీకర దాడులు కల్లోలం రేపాయి. పలు రిఫైనరీలు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. నౌకలపైనా ఇరాన్ దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఇజ్రాయెల్పై వరుస దాడులు చేసింది. అత్యంత కీలకమైన చమురు వ్యవస్థలపై దాడులతో ప్రపంచ దేశాల్లో కల్లోలం రేగింది. బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర ఒక దశలో 118 డాలర్లకు చేరింది. స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఒక్కరోజులోనే భారత్లో రూ.12.87 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరైంది. మరోవైపు పశ్చిమాసియాకు వేల మంది సైనికులను పంపాలని అమెరికా నిర్ణయించినట్లు వచ్చిన వార్తలు మరింత కలవరం రేపాయి. భూతల పోరు మొదలైతే యుద్ధం ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో అనే ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతున్న నేపథ్యంలో చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు మరింత వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి.
యుద్ధం ప్రారంభమయ్యాక తొలిసారి ఉత్తర ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు దిగింది. కాస్పియన్ సముద్రంలోని నౌకలు, పోర్టు, కమాండ్ కేంద్రంపై దాడి చేశామంది. ఇరాన్లో మరింత లోతుల్లోకి వెళ్లి దాడులు చేస్తున్నామని అమెరికా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ వెల్లడించారు. హర్మూజ్లో ఇరాన్ బోట్లను యుద్ధ విమానాలు వేటాడుతున్నాయని తెలిపారు. ఇరాన్ భవిష్యత్తు అమెరికా సైన్యం చేతిలో ఉందని రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు. ఇక ఇజ్రాయిల్ కూడ ఇరాన్ నేవీ కమాండర్ ను అదును చూసి లేపి పడేసింది. మొత్తంగా ఈ యుద్దంలో ఇరాన్ కు చెందిన టాప్ కమాండర్స్ అందరు దాదాపు ఖతం అయ్యారు. అయినా యుద్దం మాత్రం ఇరాన్ ఆపడం లేదు.
లెబనాన్ సరిహద్దుల్లో ఇళ్లను లూటీ చేస్తున్న వీడియోలను ఇజ్రాయెల్ సైనికులు స్వయంగా తీసుకున్నారు. గతంలో గాజాలోనూ ఇలాగే చేశారు. ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ ఆఖరు వరకూ దుబాయ్, రియాద్లకు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు క్యాతీ పసిఫిక్ వెల్లడించింది. గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. ‘హర్మూజ్లో సురక్షిత రవాణాకు సరైన చర్యలు చేపట్టడానికి సహకరిస్తాం. చమురు క్షేత్రాలు, పౌర లక్ష్యాలపై దాడులను వెంటనే ఆపాలి’ అని స్పష్టం చేశాయి. హర్మూజ్లో ఎలాంటి పాత్రకు సిద్ధమనే విషయాన్ని మాత్రం ఆ దేశాలు వెల్లడించలేదు.
ట్రంప్తో భేటీ సందర్భంగా హర్మూజ్లో సహకారానికి జపాన్ ప్రధాని తకాయిచీ సమ్మతించారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ ప్రపంచ శాంతిని కాపాడగలరని అభిప్రాయపడ్డారు.
సౌత్ పార్స్పై దాడితో..ఇరాన్లో 80% విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సహజ వాయువు ద్వారానే జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఇళ్లలో వంటలకు దీనినే వినియోగిస్తున్నారు. పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఖతార్తో కలిసి నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రం నుంచి ఈ గ్యాస్ సరఫరా అవుతుంది. దీనిపై ఇజ్రాయెల్ బుధవారం దాడి చేయడంతో భారీ నష్టం జరిగింది. ఇదే మరింత చిచ్చు పెట్టింది. గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై దాడులకు ఇరాన్ను పురిగొల్పింది. దీంతో పరిస్థితి అల్లకల్లోమైంది. పరిస్థితి తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై దాడులు వద్దంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. సౌత్ పార్స్పై మరోసారి ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఖతార్ చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు చేస్తే ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
ఖండించిన సౌదీ, ఖతార్, యూఏఈఇరాన్దాడులను సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈ ఖండించాయి. ఇదో ప్రమాదకర చర్యని అరబ్ లీగ్ సెక్రటరీ జనరల్ అహ్మద్ అబౌల్ ఘీత్ వ్యాఖ్యానించారు. పలువురు ఇరాన్ దౌత్యవేత్తలను ఖతార్ బహిష్కరించింది. ఇరాన్పై ఉన్న కొద్ది విశ్వాసమూ పోయిందని సౌదీ అరేబియా వ్యాఖ్యానించింది. తమకు సైనిక శక్తి ఉందని పేర్కొంది. కాల్పుల విరమణకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ పిలుపునిచ్చారు. ఆయుధాలు నిశ్శబ్దమైనప్పుడే గొప్ప ఒప్పందం కుదురుతుందని జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ స్పష్టం చేశారు.
పెరిగిన ముడి చమురు ధర
చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై దాడులతో ముడి చమురు ధర గురువారం ఒక దశలో 118 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత తగ్గింది. సహజ వాయువు ధర 17% ఎగబాకింది. ఇంధన ధరలను కట్టడి చేయడానికి శతాబ్దాలనాటి షిప్పింగ్ చట్టాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తాత్కాలికంగా నిలిపేశారు. దీనివల్ల విదేశీ జెండాలతో వెళ్లే నౌకల రవాణాపై నిషేధం ఉండదు.
అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్35 యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుంది. దీంతో అది అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయింది. ప్రాణనష్టం జరగలేదు.హర్మూజ్ జల సంధి నుంచి నౌకలు రాకపోకలు సాగించాలంటే ఇకపై కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి రావొచ్చని తెలుస్తోంది. ఆ నౌకలపై టోల్ విధించాలనే ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇరాన్ చట్టసభ సభ్యుడు ఒకరు పేర్కొన్నారు.
మెక్రాన్తో మోదీ చర్చలు
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై గురువారం ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్, ఒమన్ సుల్తాన్ హైతమ్ బిన్ తారిఖ్, మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఉద్రిక్తతలు తగ్గాలని, శాంతి, సుస్థిరత నెలకొనాలని ఆకాంక్షించారు. హర్మూజ్ జల సంధిద్వారా నౌకల రవాణా సురక్షితంగా సాగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా సమస్య పరిష్కారం గురించి మెక్రాన్తో మాట్లాడినట్లు ఎక్స్లో మోదీ పేర్కొన్నారు.
జోర్డాన్ కింగ్ అబ్దుల్లా-2తో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. చర్చలే పరిష్కారమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఖతార్ అమిర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానితోనూ మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధ పరిస్థితులను భారత్ విదేశాంగశాఖ మంత్రి జైశంకర్కు ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగశాఖ మంత్రి గిడియాన్ సార్ వివరించారు. ‘మేం భారత్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తాం’ అని ఫోన్లో చర్చల సందర్భంగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
200 బిలియన్ డాలర్లు ఇవ్వండి ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఇరాన్పై భీకర యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికా.. భారీగా ఖర్చు పెడుతోంది. ఇప్పటికే రూ.వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధాలను వినియోగించింది. రానున్న రోజుల్లో దీన్ని కొనసాగించేందుకు 200 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా నిధులివ్వాలని అమెరికా కాంగ్రెస్ను పెంటగాన్ కోరినట్లు తెలిసింది. ముందుగా ఐదు రోజుల సీజ్ ఫైర్ ప్రకటించినా అమెరికా.. మరికొన్ని రోజులు పొడిగించింది.
మంటల్లో చమురు క్షేత్రాలు
సౌదీ అరేబియాలోని యాంబుకు సమీపంలో ఎర్ర సముద్రంలో ఉన్న శామ్రిఫ్ రిఫైనరీపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. దీంతో అది భారీగా ధ్వంసమైంది. ప్రపంచానికి సింహభాగం ఎల్ఎన్జీ అందించే ఖతార్లోని రస్ లఫాన్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై క్షిపణితో ఇరాన్ దాడి జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. దాడితో భారీగా నష్టం జరిగిందని ఖతార్ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నామని షెల్ కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ కేంద్రంలో ఇప్పటికే ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. విధ్వంసం కారణంగా యుద్ధం ఆగిపోయినా ఇప్పటికిప్పుడు గ్యాస్ను సరఫరా చేయలేమని ఖతార్ ఎనర్జీ తెలిపింది. ఈ క్షేత్రంలో 17శాతం గ్యాస్ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని, పునరుద్ధరణకు ఐదేళ్లు పడుతుందని సంస్థ వెల్లడించింది.
కువైట్లోని మినాఅల్-అహ్మదీ రిఫైనరీలో మంటలు చెలరేగాయి. ఇది పశ్చిమాసియాలో అతి పెద్ద రిఫైనరీల్లో ఒకటి. సమీపంలోనే ఉన్న మినా అబ్దుల్లా రిఫైనరీపైనా డ్రోన్ దాడి జరిగింది. యూఏఈలోని హబ్షాన్ గ్యాస్ క్షేత్రం, బాబ్ ఫీల్డ్లో కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. యూఏఈ తీరంలో ఒక నౌక మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఇజ్రాయెల్లోని పలు ప్రాంతాలపై గురువారం 6 సార్లు దాడులు జరిగాయి. పలు భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. దాడులకు భయపడి జనం షెల్టర్లలోకి వెళ్లిపోయారు. ఇరాన్ క్షిపణి దాడుల కారణంగా ఉత్తర ఇజ్రాయెల్ విద్యుత్ గ్రిడ్ దెబ్బతింది. ఇజ్రాయెల్లోని హైఫాలో చమురు రిఫైనరీపై ఇరాన్ దాడి చేసింది.
హర్మూజ్ ఎఫెక్ట్తో గల్ఫ్ దేశాలు కొత్త మార్గాలపై దృష్టిపెడుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈక్రమంలో సౌదీ అరేబియా ఎర్ర సముద్రం మీదుగా చమురు ఎగుమతులను పెంచింది. అక్కడి యాన్బు పోర్టు సమీపంలోని అరామ్కో రిఫైనరీపై డ్రోన్ దాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే హర్మూజ్ అంతరాయాలు కొనసాగుతుండగా.. ఎర్రసముద్రం టెర్మినళ్ల పైనా దాడులు కొనసాగితే సంక్షోభం మరింత ముదరొచ్చనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గ్యాస్ ధరలపై భారీ ఎఫెక్ట్..
ఖతార్లో ఉన్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ క్షేత్రం రస్ లఫాన్పై ఇరాన్ దాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీని మరమ్మతులకు సుదీర్ఘ సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని పారిస్లోని గ్లోబల్ ఎనర్జీ పాలసీ కేంద్ర పరిశోధకురాలు అన్నె సోఫీ అంచనా వేశారు. ‘‘నష్ట ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉందో ఇంకా మనకు తెలియదు. కానీ ఇతర ఎల్ఎన్జీ కేంద్రాల్లో గతంలో జరిగిన ఘటనలను బట్టి చూస్తే.. దానిని సాధారణస్థితికి తీసుకురావడానికి నెలల సమయం పట్టొచ్చు. దీంతో గ్యాస్ ధరలపై ప్రభావం భారీగా ఉండొచ్చు’’ అని పేర్కొన్నారు.
గల్ఫ్ దేశాల్లోని కీలక చమురు వ్యవస్థలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ తన దాడులను తీవ్రతరం చేసింది. ఇటీవల ఖతార్లోని రస్ లఫాన్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై, సౌదీ అరేబియాకు చెందిన అరామ్కోపై దాడులు చేయగా.. తాజాగా కువైట్ లో కీలకమైన మినా అల్- అహ్మదీ ఆయిల్ రిఫైనరీపై డ్రోన్ దాడికి పాల్పడింది.
కువైట్లో శుక్రవారం రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటున్న తరుణంలోనే ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో అతిపెద్ద రిఫైనరీల్లో ఈ మినా అల్- అహ్మదీ కూడా ఒకటి. డ్రోన్ దాడి నేపథ్యంలో రిఫైనరీలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. అధికారులు వాటిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఎవరైనా గాయపడ్డారా లేదా అనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదు. రోజుకి దాదాపు 7,30,000 బ్యారెళ్ల చమురు శుద్ధి చేయగల ఈ రిఫైనరీపై గురువారం కూడా ఇరాన్ దాడి చేసింది.
దుబాయ్ నగరం పైకి ఇరాన్ డ్రోన్లు దూసుకురాగా, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు వాటిని అడ్డుకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ పేలుళ్లు వినిపించాయి. ఇక, తమపై దూసుకొచ్చిన ఓ క్షిపణిని అడ్డుకొన్నట్లు బహ్రెయిన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఈ క్రమంలో దాని శకలాలు ఓ గిడ్డంగిపై పడటంతో మంటలు చెలరేగాయని పేర్కొంది.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాదిలాంటి ఇంధన ఉత్పత్తి క్షేత్రాలపై ఇరాన్ చేసిన దాడుల వల్ల ఖతార్కు భారీ నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ దాడుల కారణంగా లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ (LNG) ఎగుమతుల్లో 17 శాతం వరకు ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నాయని ఖతార్ ఎనర్జీ సీఈవో సాద్ అల్-కాబీ వెల్లడించారు. వాటి మరమ్మతులకు మూడు నుంచి ఐదేళ్లు పడుతుందని చెప్పారు.
ఖతార్లో ఈ తరహా దాడులు జరుగుతాయని తాను కలలో కూడా ఊహించలేదని, ముఖ్యంగా రంజాన్ మాసంలో తమ సోదర దేశం ఈ విధంగా చేస్తుందని అనుకోలేదని ఖతార్ఎనర్జీ సీఈవో పేర్కొన్నారు. ఎల్ఎన్జీ సరఫరాలకు సంబంధించి ఇటలీ, బెల్జియం, దక్షిణ కొరియా, చైనాలతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా దెబ్బతిన్న కేంద్రాల పునర్నిర్మాణానికి 26 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు అవుతుందన్నారు.
సాయం చేస్తాం..
హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హర్మూజ్ విషయంతోపాటు ఇంధన మార్కెట్లను స్థిరీకరించడానికి అవసరమైన సాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ దాడులను ఈ దేశాలు ఖండించాయి. దాడులను తక్షణమే ఆపాలని పిలుపునిస్తూ.. ఓ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ఇప్పటికే హార్మూజ్ నుంచి చైనా, రష్యా, భారత నౌకలకు ఎలాంటి కలిగించబోమన్నట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. మొత్తంగా ఈ యుద్దం చివరకు ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీస్తుందో చూడాలి. ఇప్పటికే ప్రజలు యుద్ధం కారణంగా ఎల్పీజీ గ్యాస్ తో పాటు పెట్రోల్ కోసం ప్యానిక్ అయ్యారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం పెట్రోల్ పై ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించడం కొంతలో కొంత ఊరట.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.